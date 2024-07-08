https://ukraina.ru/20240708/1056134778.html

Обстрел ВСУ: количество раненых в Горловке увеличилось

Обстрел ВСУ: количество раненых в Горловке увеличилось - 08.07.2024 Украина.ру

Обстрел ВСУ: количество раненых в Горловке увеличилось

В результате очередного обстрела украинской армией центра Горловки в ДНР ранения получили двое мирных жителей. В этот раз ВСУ нанесли удар по трамваю, сообщил мэр города Иван Приходько

2024-07-08T18:04

2024-07-08T18:04

2024-07-08T18:04

новости

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0f/1054521909_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_eeca754e74e7d446c97d6af15e4adf4d.jpg

До этого глава власти заявляли, что ВСУ повторно сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с дрона на заправку по проспекту Ленина в центре Горловки. Принято решение временно ограничить работу РТК. Ранее в этот же день в результате сброса ВОП с беспилотника украинская армия ранила 17-летнего подростка.Всего за первую неделю июля в Республике под обстрелами ВСУ погибли восемь мирных жителей и еще 63 были ранены, в том числе ребенок.Подробнее о том, почему ни у ВС РФ, ни у ВСУ в Донбассе нет слабых мест читайте в интервью военного историка, автора книги "Битва за Донбасс" Александра Полищука на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240317/1053885085.html

горловка

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины