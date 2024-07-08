Обстрел ВСУ: количество раненых в Горловке увеличилось - 08.07.2024 Украина.ру
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Обстрел ВСУ: количество раненых в Горловке увеличилось
Обстрел ВСУ: количество раненых в Горловке увеличилось - 08.07.2024 Украина.ру
Обстрел ВСУ: количество раненых в Горловке увеличилось
В результате очередного обстрела украинской армией центра Горловки в ДНР ранения получили двое мирных жителей. В этот раз ВСУ нанесли удар по трамваю, сообщил мэр города Иван Приходько
2024-07-08T18:04
2024-07-08T18:04
новости
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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До этого глава власти заявляли, что ВСУ повторно сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с дрона на заправку по проспекту Ленина в центре Горловки. Принято решение временно ограничить работу РТК. Ранее в этот же день в результате сброса ВОП с беспилотника украинская армия ранила 17-летнего подростка.Всего за первую неделю июля в Республике под обстрелами ВСУ погибли восемь мирных жителей и еще 63 были ранены, в том числе ребенок.Подробнее о том, почему ни у ВС РФ, ни у ВСУ в Донбассе нет слабых мест читайте в интервью военного историка, автора книги "Битва за Донбасс" Александра Полищука на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240317/1053885085.html
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новости, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины

Обстрел ВСУ: количество раненых в Горловке увеличилось

18:04 08.07.2024
 
В Горловке украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на мирного жителя, он погиб
В Горловке украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на мирного жителя, он погиб
Читать в
В результате очередного обстрела украинской армией центра Горловки в ДНР ранения получили двое мирных жителей. В этот раз ВСУ нанесли удар по трамваю, сообщил мэр города Иван Приходько
"Количество раненых от обстрела со стороны ВФУ мирных жителей Горловки возросло до двух, – сказано в его телеграм-канале.
До этого глава власти заявляли, что ВСУ повторно сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с дрона на заправку по проспекту Ленина в центре Горловки. Принято решение временно ограничить работу РТК.
Ранее в этот же день в результате сброса ВОП с беспилотника украинская армия ранила 17-летнего подростка.
Всего за первую неделю июля в Республике под обстрелами ВСУ погибли восемь мирных жителей и еще 63 были ранены, в том числе ребенок.
Подробнее о том, почему ни у ВС РФ, ни у ВСУ в Донбассе нет слабых мест читайте в интервью военного историка, автора книги "Битва за Донбасс" Александра Полищука на сайте Украина.ру.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
17 марта, 11:25
Выстраивали оборону с 2014 года: эксперт рассказал о природной крепости ВСУ в ДонбассеУкраинская армия не сможет осуществить план по строительству укреплений в Донбассе, аналогичных тем, что они пытаются создать под Запорожьем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
 
НовостиГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
18:04Обстрел ВСУ: количество раненых в Горловке увеличилось
18:00Что попало в "Охматдет", подготовка новой провокации. Итоги 8 июля на Украине
17:45Религиозного ВСУшника, отказавшегося от дежурства на боевом посту, оправдали в суде
17:14МО РФ: ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину курирует Ермак, а спонсирует — Фонд Сороса
17:09Орбан выводит на чистую воду. Саммит НАТО покажет, кто за мир в Украине, а кто за войну
17:08План Трампа по Украине
16:43Зеленский заявил о готовности Польши сбивать российские ракеты в небе над Украиной
16:19Время Орбана. Как бывший комсомолец превратился в одну из центральных фигур мировой политики
16:16В России назначен новый командующий Балтийским флотом
16:02Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимости
15:37Зеленский объявил о создании в Польше "добровольческого" легиона с иностранцами
15:19Зеленский выехал из горящего Киева в Польшу для встречи с Туском
15:18Украинские дроны-камикадзе атаковали российские регионы, есть раненые
14:48"Включают в полете": ВСУ заявляют о новой российской тактике запуска дронов
14:45Накануне политического хаоса. Кто на самом деле победил на выборах во Франции и что из этого выйдет
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14:32"Путин не может проиграть": Орбан назвал Россию непобедимой
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14:04На Украине подписан закон о моментальном увольнении "пророссийских" работников
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