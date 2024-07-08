Обстрел ВСУ: количество раненых в Горловке увеличилось
В Горловке украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на мирного жителя, он погиб
В результате очередного обстрела украинской армией центра Горловки в ДНР ранения получили двое мирных жителей. В этот раз ВСУ нанесли удар по трамваю, сообщил мэр города Иван Приходько
"Количество раненых от обстрела со стороны ВФУ мирных жителей Горловки возросло до двух, – сказано в его телеграм-канале.
До этого глава власти заявляли, что ВСУ повторно сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с дрона на заправку по проспекту Ленина в центре Горловки. Принято решение временно ограничить работу РТК.
Ранее в этот же день в результате сброса ВОП с беспилотника украинская армия ранила 17-летнего подростка.
Всего за первую неделю июля в Республике под обстрелами ВСУ погибли восемь мирных жителей и еще 63 были ранены, в том числе ребенок.
17 марта, 11:25Выстраивали оборону с 2014 года: эксперт рассказал о природной крепости ВСУ в ДонбассеУкраинская армия не сможет осуществить план по строительству укреплений в Донбассе, аналогичных тем, что они пытаются создать под Запорожьем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов