"Все уничтожается по дороге": Алехин рассказал, почему FPV-дроны и ракеты не долетят до Курской АЭС - 29.07.2024 Украина.ру
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"Все уничтожается по дороге": Алехин рассказал, почему FPV-дроны и ракеты не долетят до Курской АЭС
"Все уничтожается по дороге": Алехин рассказал, почему FPV-дроны и ракеты не долетят до Курской АЭС - 29.07.2024 Украина.ру
"Все уничтожается по дороге": Алехин рассказал, почему FPV-дроны и ракеты не долетят до Курской АЭС
До Курской АЭС вражеский FPV-дрон не долетит, туда целятся более серьезные БпЛА. Для защиты станции выстроена эшелонированная система обороны и вражеским ракетам туда не прорваться, все уничтожается по дороге. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-07-29T03:30
2024-07-29T03:30
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курск
бпла
ракеты
обстрелы
атака
сво
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Для защиты приграничных территорий Курской области нужна эшелонированная система обнаружения и обороны. А для этого у всех должны быть спектроанализаторы и малые средства подавления. Основные направления атаки БпЛА хорошо известны, их не так много, рассказал волонтер.Но до Курской АЭС вражеский FPV-дрон не долетит, туда целятся более серьезные БпЛА. Там выстроена эшелонированная система обороны и украинским ракетам туда не прорваться. Все уничтожается еще по дороге, отметил технолог.Кроме эшелонированной системы обнаружения и обороны также нужна связь. Если боец увидел дрон в спектроанализаторе, но не смог его свалить, он должен сообщить об этом остальным, чтобы они встретили этот дрон, указал спецциалист."У охранника на заправке должен быть тот же дрон-детектор "Булат". Кнопку нажал, дрон упал, спасли заправку. Спасти заправку на селе — это очень важно. То же касается трансформаторов", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алёхина: Россия забетонирует Курск, разгромит ВСУ в их последней атаке и мягко вернет себе Одессу читайте на сайте Украина.руО различиях между различными типами дронов, о пути из медицины в операторы БПЛА и боях за Красногоровку - в интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, курск, бпла, ракеты, обстрелы, атака, сво, граница, аэс, дроны, беспилотники
Новости, Курская область, Россия, Курск, БПЛА, ракеты, обстрелы, атака, СВО, граница, АЭС, дроны, беспилотники

"Все уничтожается по дороге": Алехин рассказал, почему FPV-дроны и ракеты не долетят до Курской АЭС

03:30 29.07.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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До Курской АЭС вражеский FPV-дрон не долетит, туда целятся более серьезные БпЛА. Для защиты станции выстроена эшелонированная система обороны и вражеским ракетам туда не прорваться, все уничтожается по дороге. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Для защиты приграничных территорий Курской области нужна эшелонированная система обнаружения и обороны. А для этого у всех должны быть спектроанализаторы и малые средства подавления. Основные направления атаки БпЛА хорошо известны, их не так много, рассказал волонтер.
"Дрон все равно летит по самой короткой дистанции. Коридор находит и по нему летит. А дальше мы должны понимать, куда именно он полетит по этому коридору. Понятно, что он будет целиться в заправки или в трансформаторы", - уточнил Алёхин.
Но до Курской АЭС вражеский FPV-дрон не долетит, туда целятся более серьезные БпЛА. Там выстроена эшелонированная система обороны и украинским ракетам туда не прорваться. Все уничтожается еще по дороге, отметил технолог.
Кроме эшелонированной системы обнаружения и обороны также нужна связь. Если боец увидел дрон в спектроанализаторе, но не смог его свалить, он должен сообщить об этом остальным, чтобы они встретили этот дрон, указал спецциалист.
"У охранника на заправке должен быть тот же дрон-детектор "Булат". Кнопку нажал, дрон упал, спасли заправку. Спасти заправку на селе — это очень важно. То же касается трансформаторов", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алёхина: Россия забетонирует Курск, разгромит ВСУ в их последней атаке и мягко вернет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру
О различиях между различными типами дронов, о пути из медицины в операторы БПЛА и боях за Красногоровку - в интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери на сайте Украина.ру
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Тимофей Ермаков: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышитАрмия России в ходе СВО научилась выполнять тактические маневры и накапливать резервы. Она может произвести объективный контроль своим ударам по украинским тылам. Но мы не можем прорваться на расстояние больше 100 километров
 
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