"Все уничтожается по дороге": Алехин рассказал, почему FPV-дроны и ракеты не долетят до Курской АЭС
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
До Курской АЭС вражеский FPV-дрон не долетит, туда целятся более серьезные БпЛА. Для защиты станции выстроена эшелонированная система обороны и вражеским ракетам туда не прорваться, все уничтожается по дороге. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Для защиты приграничных территорий Курской области нужна эшелонированная система обнаружения и обороны. А для этого у всех должны быть спектроанализаторы и малые средства подавления. Основные направления атаки БпЛА хорошо известны, их не так много, рассказал волонтер.
"Дрон все равно летит по самой короткой дистанции. Коридор находит и по нему летит. А дальше мы должны понимать, куда именно он полетит по этому коридору. Понятно, что он будет целиться в заправки или в трансформаторы", - уточнил Алёхин.
Но до Курской АЭС вражеский FPV-дрон не долетит, туда целятся более серьезные БпЛА. Там выстроена эшелонированная система обороны и украинским ракетам туда не прорваться. Все уничтожается еще по дороге, отметил технолог.
Кроме эшелонированной системы обнаружения и обороны также нужна связь. Если боец увидел дрон в спектроанализаторе, но не смог его свалить, он должен сообщить об этом остальным, чтобы они встретили этот дрон, указал спецциалист.
"У охранника на заправке должен быть тот же дрон-детектор "Булат". Кнопку нажал, дрон упал, спасли заправку. Спасти заправку на селе — это очень важно. То же касается трансформаторов", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алёхина: Россия забетонирует Курск, разгромит ВСУ в их последней атаке и мягко вернет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру
О различиях между различными типами дронов, о пути из медицины в операторы БПЛА и боях за Красногоровку - в интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери на сайте Украина.ру
27 июля, 12:52Тимофей Ермаков: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышитАрмия России в ходе СВО научилась выполнять тактические маневры и накапливать резервы. Она может произвести объективный контроль своим ударам по украинским тылам. Но мы не можем прорваться на расстояние больше 100 километров