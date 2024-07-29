https://ukraina.ru/20240729/1056518490.html

"Все уничтожается по дороге": Алехин рассказал, почему FPV-дроны и ракеты не долетят до Курской АЭС

"Все уничтожается по дороге": Алехин рассказал, почему FPV-дроны и ракеты не долетят до Курской АЭС - 29.07.2024 Украина.ру

"Все уничтожается по дороге": Алехин рассказал, почему FPV-дроны и ракеты не долетят до Курской АЭС

До Курской АЭС вражеский FPV-дрон не долетит, туда целятся более серьезные БпЛА. Для защиты станции выстроена эшелонированная система обороны и вражеским ракетам туда не прорваться, все уничтожается по дороге. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-07-29T03:30

2024-07-29T03:30

2024-07-29T03:30

новости

курская область

россия

курск

бпла

ракеты

обстрелы

атака

сво

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0f/1056259045_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_819c5ca9cbcb787126258577309008af.jpg

Для защиты приграничных территорий Курской области нужна эшелонированная система обнаружения и обороны. А для этого у всех должны быть спектроанализаторы и малые средства подавления. Основные направления атаки БпЛА хорошо известны, их не так много, рассказал волонтер.Но до Курской АЭС вражеский FPV-дрон не долетит, туда целятся более серьезные БпЛА. Там выстроена эшелонированная система обороны и украинским ракетам туда не прорваться. Все уничтожается еще по дороге, отметил технолог.Кроме эшелонированной системы обнаружения и обороны также нужна связь. Если боец увидел дрон в спектроанализаторе, но не смог его свалить, он должен сообщить об этом остальным, чтобы они встретили этот дрон, указал спецциалист."У охранника на заправке должен быть тот же дрон-детектор "Булат". Кнопку нажал, дрон упал, спасли заправку. Спасти заправку на селе — это очень важно. То же касается трансформаторов", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алёхина: Россия забетонирует Курск, разгромит ВСУ в их последней атаке и мягко вернет себе Одессу читайте на сайте Украина.руО различиях между различными типами дронов, о пути из медицины в операторы БПЛА и боях за Красногоровку - в интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240727/1056502925.html

курская область

россия

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, курск, бпла, ракеты, обстрелы, атака, сво, граница, аэс, дроны, беспилотники