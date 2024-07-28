Патрушев подтвердил незаинтересованность России в переговорах о мире ради передышки ВСУ - 28.07.2024 Украина.ру
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Патрушев подтвердил незаинтересованность России в переговорах о мире ради передышки ВСУ
Патрушев подтвердил незаинтересованность России в переговорах о мире ради передышки ВСУ - 28.07.2024 Украина.ру
Патрушев подтвердил незаинтересованность России в переговорах о мире ради передышки ВСУ
Заявления нынешнего украинского руководства о готовности переговоров о мире преследуют цель не достижения мира, а передышки для восстановления сил украинской армии. Об этом 28 июля заявил помощник президента России Николай Патрушев
2024-07-28T11:56
2024-07-28T11:56
новости
россия
украина
запад
николай патрушев
ростислав ищенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сво
переговоры
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"Во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки", — сказал Патрушев в интервью "Первому каналу".Патрушев также напомнил, что ранее Владимир Зеленский официально оформил запрет вести переговоры с Россией. Теперь же появляются заявления украинских политиков о готовности вести переговоры о мире. Однако слова остаются словами, за ними нет никаких серьёзных практических шагов и цель этих заявлений понятна, подчеркнул помощник российского лидера.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в Пекине о возможности переговоров о мире с Россией. На это глава МИД России Сергей Лавров отреагировал комментарием о не заслуживающих внимания заявлениях нынешних руководителей постсоветской республики.Наш постоянный эксперт Ростислав Ищенко уверен, что Запад будет продолжать финансирование Украины и заинтересован в продолжении вооружённого конфликта с Россией. "Если же ВСУ будут воевать, всегда найдутся те, кто будет их финансировать. У России по всему миру много врагов", - констатировал Ищенко.Подробнее интервью с нашим экспертом читайте в публикации Ростислав Ищенко: Россия брызгает украинского "жука" пестицидами, но "картошка" из США еще не созрела
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новости, россия, украина, запад, николай патрушев, ростислав ищенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво, переговоры, сша, дмитрий кулеба, мид рф, мид украины, сергей лавров
Новости, Россия, Украина, Запад, Николай Патрушев, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СВО, переговоры, США, Дмитрий Кулеба, МИД РФ, МИД Украины, Сергей Лавров

Патрушев подтвердил незаинтересованность России в переговорах о мире ради передышки ВСУ

11:56 28.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Заявления нынешнего украинского руководства о готовности переговоров о мире преследуют цель не достижения мира, а передышки для восстановления сил украинской армии. Об этом 28 июля заявил помощник президента России Николай Патрушев
"Во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки", — сказал Патрушев в интервью "Первому каналу".
Патрушев также напомнил, что ранее Владимир Зеленский официально оформил запрет вести переговоры с Россией. Теперь же появляются заявления украинских политиков о готовности вести переговоры о мире. Однако слова остаются словами, за ними нет никаких серьёзных практических шагов и цель этих заявлений понятна, подчеркнул помощник российского лидера.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в Пекине о возможности переговоров о мире с Россией. На это глава МИД России Сергей Лавров отреагировал комментарием о не заслуживающих внимания заявлениях нынешних руководителей постсоветской республики.
Наш постоянный эксперт Ростислав Ищенко уверен, что Запад будет продолжать финансирование Украины и заинтересован в продолжении вооружённого конфликта с Россией.
"Если же ВСУ будут воевать, всегда найдутся те, кто будет их финансировать. У России по всему миру много врагов", - констатировал Ищенко.
Подробнее интервью с нашим экспертом читайте в публикации Ростислав Ищенко: Россия брызгает украинского "жука" пестицидами, но "картошка" из США еще не созрела
 
НовостиРоссияУкраинаЗападНиколай ПатрушевРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСВОпереговорыСШАДмитрий КулебаМИД РФМИД УкраиныСергей Лавров
 
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