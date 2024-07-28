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Патрушев подтвердил незаинтересованность России в переговорах о мире ради передышки ВСУ

Патрушев подтвердил незаинтересованность России в переговорах о мире ради передышки ВСУ - 28.07.2024 Украина.ру

Патрушев подтвердил незаинтересованность России в переговорах о мире ради передышки ВСУ

Заявления нынешнего украинского руководства о готовности переговоров о мире преследуют цель не достижения мира, а передышки для восстановления сил украинской армии. Об этом 28 июля заявил помощник президента России Николай Патрушев

2024-07-28T11:56

2024-07-28T11:56

2024-07-28T11:56

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"Во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки", — сказал Патрушев в интервью "Первому каналу".Патрушев также напомнил, что ранее Владимир Зеленский официально оформил запрет вести переговоры с Россией. Теперь же появляются заявления украинских политиков о готовности вести переговоры о мире. Однако слова остаются словами, за ними нет никаких серьёзных практических шагов и цель этих заявлений понятна, подчеркнул помощник российского лидера.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в Пекине о возможности переговоров о мире с Россией. На это глава МИД России Сергей Лавров отреагировал комментарием о не заслуживающих внимания заявлениях нынешних руководителей постсоветской республики.Наш постоянный эксперт Ростислав Ищенко уверен, что Запад будет продолжать финансирование Украины и заинтересован в продолжении вооружённого конфликта с Россией. "Если же ВСУ будут воевать, всегда найдутся те, кто будет их финансировать. У России по всему миру много врагов", - констатировал Ищенко.Подробнее интервью с нашим экспертом читайте в публикации Ростислав Ищенко: Россия брызгает украинского "жука" пестицидами, но "картошка" из США еще не созрела

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