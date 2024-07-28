"Вокруг Булгакова": неузнаваемая Москва "Мастера и Маргариты"
© Фото : коллаж Украина.ру
© Фото : коллаж Украина.ру
Фильм "Мастер и Маргарита" режиссёра Локшина критиковали, среди прочего, за изображение Москвы в виде декораций генерального плана 1935 года. Картина действительно получилась неоднозначной, но обратившись к первоисточнику мы легко заметим, что режиссёр всего лишь показал то, чего писатель по тем или иным причинам не желал показывать
Некоторые авторы пишут, что Михаил Булгаков сознательно игнорировал всё новое, что было в Москве, поскольку он хотел жить в Москве старой. Скажем прямо, Булгаков Москву старую знал плохо, а видел её именно в период реконструкции. И если он чего-то не замечал, значит у него были для этого какие-то причины.
Церкви
Самый очевидный момент связан с церквями – в Москве "Мастера и Маргариты" их нет. Вообще. И ладно бы маршруты романа проходили в обход церквей (в Москве с её сорока сороками это было просто нереально), а вот просто должна быть церковь, а её нет.
В главе 4 Иван Бездомный купается "на гранитных ступенях амфитеатра Москвы-реки" и это подножие Храма Христа Спасителя. Но река есть, а храма – нет. Причём Булгаков прекрасно знал, где он находится и неоднократно упоминал его в ранних произведениях ("Роковые яйца", например).
В главе 29 "Воланд не отрываясь смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обречённых на слом лачуг". Смотрит он с крыши Пашкова дома над Боровицкой площадью, а смотрит он, очевидно, на Волхонку. А там, за Волхонкой, должен быть Храм Христа Спасителя. А его нет.
Но тут хоть понятно – закатный роман начал писаться в 1929 году, храм снесли в 1931. В 1933 году начались подготовительные работы для строительства Дворца Советов по проекту академика Бориса Иофана (автора проекта "Дома на набережной"), а в 1937 году началось строительство. Строительства в романе тоже нет, хотя упомянутые "лачуги" могут быть казармами для зэков-строителей и бытовками, а возможно и "тепляком" (временное сооружение над закладкой бетона).
17 октября 2020, 08:08"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: попы живые, неживые и разновсякиеПоскольку Михаил Афанасьевич – потомок священников по обеим линиям и сын преподавателя Духовной академии, логично было ожидать появления в его произведениях православных священнослужителей. Они и появляются, но так, что может лучше бы и не появлялись. Отношение писателя к попам было не лучше, чем у Великого комбинатора к ксёндзам
Впрочем, если мы обратимся к ранним редакциям романа, мы церковь всё же обнаружим – именно в церковь (скорее всего Ермолаевскую, находившуюся тут же – на Большой Садовой, или же Вознесенскую на Сторожах) бежит после посещения "нехорошей квартиры" буфетчик варьете Андрей Фокич Соков, но обнаруживает, что в здании церкви проводится аукцион, на котором отец Аркадий Элладов продаёт царскую шубу. Элладов потом появляется ещё в сцене сна управдома Никанора Босого – агитирует его сдавать валюту.
Однако в окончательной версии вычищено всё, что может напоминать о храмах Божьих в оставленном Богом городе. Только в главе 33 упомянут Новодевичий монастырь, который виден Воланду и его свите с Воробьёвых гор. Возьмём на себя смелость предположить, что, если бы Булгаков закончил редактирование романа, он бы и его убрал.
Транспорт
Булгаков внимательно относится к развитию московского транспорта.
В "Мастере и Маргарите" есть и извозчик, и такси, и трамвай, и автобус, и троллейбус.
Причём в поисках места, где Берлиоз попал под трамвай, Булгаков воспользовался заметкой в "Вечерней Москве" за 28 августа 1929 года, в которой было написано: "трамвая на Тверской не будет. Новые трамвайные линии — на Малой Бронной и Спиридоновке. Работы по сооружению новых линий должны быть закончены в ноябре". Обещание это выполнено не было, но планы московских властей были увековечены на страницах романа.
Кстати, на Спиридоновке трамвая не было не только в реальности, но и в романе, хотя Бездомный пробежал её почти всю. То ли Булгаков забыл "построить" трамвайную линию и тут тоже, то ли Бездомный, находящийся в уже изменённом состоянии сознания, трамвая не приметил (на Никитских воротах его интерес был привлечён не самим трамваем №А, а странным поведением Бегемота, который пытался в него сесть, заплатив за проезд).
12 июня 2022, 10:19"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: трамвай Берлиоза«Трамвай накрыл Берлиоза, и под решётку Патриаршей аллеи выбросило на булыжный откос круглый тёмный предмет. (…) Это была отрезанная голова Берлиоза». И тут хотелось бы разобраться – что за трамвай и откуда он взялся. Ведь, как правильно заметил Воланд, «кирпич ни с того ни с сего, никому и никогда на голову не свалится». А уж трамвай – тем более
Троллейбус вообще был в Москве сравнительно новым транспортом (запущен в 1933 году), но на нём ездила и Маргарита (на №2, который ходил в центре) и дядя Берлиоза инженер Поплавский (№Б или 43, которые ходили по Садовом кольцу).
А вот метро, запущенное в 1935 году, Булгаковым оказалось решительно проигнорировано – ни в окончательном тексте романа, ни в ранних редакциях никаких упоминаний о нём нет. Между тем в 1938 году была открыта невероятно красивая станция "Маяковская" Горьковского радиуса (Замоскворецкая линия), находящаяся буквально в двух шагах от театра варьете и чуть дальше – от "нехорошей квартиры". Писатель, однако, этой чудесной возможностью не воспользовался и новую сущность в описание инфраструктуры города не внёс, хотя бы упоминанием.
Жилое строительство
"Квартирный вопрос" – одна из доминант московского периода творчества Булгакова. Он даже один раз его решил. Это было в "Роковых яйцах":
"В 1926 году, когда соединённая американо-русская компания выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы пятнадцать пятнадцатиэтажных домов, а на окраинах триста рабочих коттеджей, каждый на восемь квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919–1925".
И тем более удивительно, что в "Мастере и Маргарите" нет никаких упоминаний о градостроительной программе, которая несколько снизила остроту жилищного кризиса в 1930-х годах.
18 февраля, 07:03"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": дом Драмлита Сцена с разгромом квартиры критика Латунского в романе "Мастер и Маргарита" является аппендиксом основного повествования – она никуда не ведёт и скорее призвана осветить противоречивость ведьминской натуры Маргариты: с одной стороны, "тёмная и гнусная уголовщина", с другой – приласкала испуганного мальчика. Потом это проявится в казусе с Фридо
Единственный новый дом, который там упоминается, это дом Драмлита, основным прототипом которого является дом писательского кооператива "Вдохновение" в Лаврушинском переулке, построенный в 1937 году, а также дом кооператива "Энергетик" (1933 год) и дом актёров театра Вахтангова (1937 год) в Николопесковском переулке.
Между тем в 1928 году недалеко от дома на Большой Пироговской, где Булгаков жил в 1927-34 годах, и, соответственно, от Новодевичьего монастыря, был выстроен конструктивистский квартал комплексной застройки "Усачёвка" (в 2012 году признан целостным архитектурным ансамблем, представляющим историческую ценность). В 1934 году через дом от места жительства Булгакова была выстроена "гребёнка" – комплекс общежитий Института красной профессуры (позже – АОН при ЦК КПСС). В том же году практически в парке "Аквариум", напротив цирка Никитиных (прототип театра варьете), появилось новое здание Военно-политической академии им. Ленина.
Ничего этого в "Мастере и Маргарите" нет. Зато есть "квартирный вопрос". Почему? Не знаем.