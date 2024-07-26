https://ukraina.ru/20240726/1056495034.html

Как мачеха Харрис пошла против падчерицы Эллы. Вице-президент США пока заигрывает с Нетаньяху

Как мачеха Харрис пошла против падчерицы Эллы. Вице-президент США пока заигрывает с Нетаньяху - 26.07.2024 Украина.ру

Как мачеха Харрис пошла против падчерицы Эллы. Вице-президент США пока заигрывает с Нетаньяху

Камала Харрис – новый кандидат от американского истеблишмента после фактического отречения Джозефа Байдена – встретилась с прибывшим в США израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который посетил Америку в разгар кризиса в верхушке Демократической партии.

2024-07-26T12:29

2024-07-26T12:29

2024-07-26T12:29

эксклюзив

газа

сша

камала харрис

биньямин нетаньяху

джо байден

демократическая партия

республиканская партия

израиль

the wall street journal

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К слову сказать, Биби по каким-то причинам решил остановиться в знаменитом отельном комплексе "Уотергейт", где когда-то поймали шпионов президента США Ричарда Никсона, в результате закончившего свою карьеру импичментом.Хорошей приметой такой выбор, конечно, не назовешь. Уже оказалось, что пропалестинские активисты запустили в здание множество насекомых, после чего персоналу пришлось проводить срочную санитарную обработку комнат для Нетаньяху.Судя по всему, разговор двух государственных лидеров тоже был не простым. Хотя еврейская тема является для индийско-ямайского вице-президента отнюдь не чуждой.Муж Харрис, Дуглас Крейг Эмхофф, титулованный как "второй джентльмен страны", происходит из классической семьи еврейских юристов, и в большую политику никогда особо не лез.Но вот её падчерица Элла Эмхофф, несмотря на своё еврейское происхождение, не так давно помогла собрать почти 8 миллионов долларов пожертвований в пользу жителей Газы. Хотя эти известия вызвали резкую критику – особенно среди республиканцев.24-летняя Эмхофф, скорее всего, не хотела подставить приёмную маму. Она всего лишь опубликовала в соцсетях, где у девушки насчитывается 315 тысяч подписчиков, ссылку на сайт благотворительного фонда, собирающего средства для палестинцев. Однако новость о сборе денег для Газы, которой занимается родня Харрис, быстро оказалась в главных американских газетах."Это вызывает озабоченность, а если более откровенно – я просто потрясён", – заявил по мотивам этой истории конгрессмен от Республиканской партии Джефф Ван Дрю.Однако, как пишут сейчас газеты, времена нынче сложные – и в истеблишменте простили Харррис.Во-первых, сейчас Камала слишком нужна элитам, как наиболее легитимный дублер Байдена. А, во-вторых, в пропалестинской активности были замечены и другие отпрыски серьёзных семейств с Восточного побережья – включая нескольких представителей студенческих организаций евреев.Юную девицу сослали в модельерши, а про историю с пожертвованиями постарались скорее забыть. Тем более, что Элла не приходится Камале родной дочерью, и воспитывалась в других кругах, где не было большой политики и связанных с ней проблем.Тем не менее, хотя Камала Харрис считается в Демократический партии оппортунисткой по израильскому вопросу – то есть, говорит о действиях Тель-Авива ровно то, что от неё требуют из Госдепа, после необходимых слов о всемерной поддержке Израиля, она все равно потребовала от Нетаньяху как можно скорее достичь соглашения о прекращении огня. А также "выразила глубокую обеспокоенность по поводу большого числа погибших в Газе за девять месяцев войны" и "ужасной гуманитарной ситуации" в секторе.По мнению политологов с Капитолийского холма, Харрис на сегодня имеет по Ближнему Востоку только две возможные стратегии – повторять действия Байдена, который исправно посылал Нетаньяху оружие, имитируя проведение мирных переговоров, или давить на израильского премьера, требуя от него прекратить военные действия.Первый план не принес Джо Байдену никакого успеха ни на одном из направлений.Но для реализации второго сценария, с попытками приструнить Биби, однозначно понадобятся увольнения тех, кто выступал застрельщиками длительного конфликта в Газе (а также, на Украине). Хотя бы потому что, по законам американской политики, у всех американских провалов должны быть крайние.Намёки на такие действия есть, а возможность их даже обсуждается сегодня в Демпартии.Как написала со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal:"По словам нынешних и бывших чиновников, ключевые назначенцы Байдена, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, вряд ли будут оставаться (в будущем) на своих нынешних должностях".Но Харрис пока ещё даже не номинирована на должность президента США, и ключевые чиновники легко уничтожат её в политическом смысле даже при одном только намёке на фронду.Поэтому, в обозримом будущем, всё будет оставаться по-прежнему. Нетаньяху получит в США двухпартийную военную поддержку от демократической верхушки и республиканского большинства. Обе стороны переговоров поговорят о перспективах мира и освобождения заложников.После чего Нетаньяху позагорает с Дональдом Трампом на его ранчо Мар-а-Лаго (штат Флорида). Потому что это поднимет всем участникам пикника рейтинг, а президентство Трампа явно вдохновляет Биби больше всего.Что же касается внешнеполитического дебюта Камалы Харрис в её новом и весьма странном качестве (страной-то формально руководит старина Джо), он скорее подтвердил, что она не очень сильна в вопросах внешней политики.Но не секрет, что когда-то Байден поэтому и взвалил на своего вице-президента заведомо непосильную ношу, поручив напарнице какаким-то образом уладить проблему нелегальной латиноамериканской миграции.Однако внешнеполитическая неопытность Харрис – это хорошая новость для опытного политика Беньямина Нетаньяху. Да и американские чиновники остаются в явном выигрыше – ведь без их помощи Камала вряд ли сумеет с кем-то толком поговорить (хороший журналист раскапывал бы прямо сейчас её школьные оценки по географии).Плохо будет обычным американцам – по всему видно, что ещё не старая женщина будет говорить и делать примерно то, что говорит и делает Байден.В слухи о том, что Камала Харрис якобы кого-то разгонит для изменений, пока что не очень верится. Скорее верится в то, что аппарат Демпартии и Белого дома будет крутить ей так же, как кони крутили ее прежним начальником – провоцируя войны в Газе, на Украине, и в других частях мира.Результаты будут понятными уже после отлёта Биби из Вашингтона. Если американская поддержка Израилю не изменится, значит Харрис чётко держится тупиковой линии Джозефа Байдена.А вот если в Тель-Авиве вдруг заговорят о мире, тогда можно осторожно говорить про некие намеки на перемены.О том, какие неоживанности могут волзникнуть у Камалы Харрис на съеде Демпартии, - в статье Александра Сокуренко "Ход Обамы. Кто сыграет черную королеву?"

https://ukraina.ru/20240725/1056425791.html

https://ukraina.ru/20240723/1056423382.html

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эксклюзив, газа, сша, камала харрис, биньямин нетаньяху, джо байден, демократическая партия, республиканская партия, израиль, the wall street journal