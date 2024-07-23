https://ukraina.ru/20240723/1056423382.html

Ход Обамы. Кто сыграет черную королеву?

Ход Обамы. Кто сыграет черную королеву? - 23.07.2024 Украина.ру

Ход Обамы. Кто сыграет черную королеву?

Происходящее сегодня в Америке называют внутрипартийным дворцовым переворотом. И в некотором роде это действительно так.

2024-07-23T13:27

2024-07-23T13:27

2024-07-23T13:27

сша

америка

камала харрис

барак обама (старший)

шарль мишель

демократическая партия

reuters

эксклюзив

fox news

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Джозеф Байден, который так цеплялся за власть последние месяцы, неожиданно для многих отказался от переизбрания в пользу вице-президента Камалы Харрис.Это произошло при настолько подозрительных обстоятельствах, что некоторые политические комментаторы даже сомневались в том, жив ли еще президент (слухи об этом озвучил журналист Такер Карлсон), сверяли его подпись под письмом с другими официальными документами. Или просто допускали, что на изолированного Байдена оказывает давление внутрипартийная демократическая элита.В результате демократические кланы большей частью поддержали байденовского вице-президента Камалу. Как сообщают журналисты на Капитолийском холме, последние сутки она обзванивала губернаторов, сенаторов, конгрессменов, и смогла получить поддержку в 2000 делегатов на предстоящем партийном съезде – достаточную того, чтобы номинироваться на выборы президента США.Кандидатуру Харрис поспешили поддержать многие из тех демократов, которые, как принято считать, сами были бы не прочь выдвинуться на выборах – например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер.Кроме того, за Харрис выступает семейство Клинтонов, политический матриарх Демпартии Нэнси Пелоси и министр транспорта Питер Бутитджедж, некогда считавшийся любимчиком президента Байдена.Крупные спонсоры Демпартии уже перечислили Харрис пожертвования на десятки миллионов долларов (и сумма это продолжает увеличиться), прежде предназначавшиеся Джо Байдену. А этот знак – поддержка больших денег – значит в американских реалиях очень много.Появились даже сообщения о том, что руководство Демпартии готово заранее провести номинацию Харрис, еще до проведения национального съезда Демократической партии, который пройдет с 19 по 22 августа 2024 года в Чикаго.Но некоторые крайне влиятельные демократы явно не в восторге от таких планов, о чем красноречиво говорит позиция Барака Обамы.После отречения Байдена Обама написал о нем в своем блоге много приличествующих ситуации прочувственных слов (хотя их неприязненные личные отношения не были для кого-то большим секретом), а затем заключил:"Сейчас же мы с Мишель просто хотим выразить нашу любовь и благодарность Джо и Джилл за то, что они так умело и мужественно руководили нами в эти опасные времена, а также за их приверженность идеалам свободы и равенства, на которых была основана эта страна".Однако Харрис (в отличие от Мишель) не была упомянута в заявлении Обамы ни одним словом – и об этом сразу заговорили.Популярный республиканский политик Вивек Рамасвами вчера озвучил довольно смелое предположение, согласно которому Харрис может не попасть на выборы от Демпартии. И многозначительно призвал наблюдать за возможными действиями в поддержку Мишель Обамы."Год назад я предсказал, что Байден не будет кандидатом в президенты США. Сейчас я уверен, что и Камала Харрис не будет. У них есть только один шанс, и они должны выжать из него максимум, и это не Камала Харрис.У них много других возможностей. И я бы не списывал со счетов Мишель Обаму. У них схожая политика, и это будет кто-то, кто, возможно, стоит выше схватки. Кто-то, кто не создает такой же борьбы, которая может ослабить их партию", – заявил об этом известный республиканец в эфире Fox News.Насколько реалистичными выглядят политические перспективы Мишель Обамы, и что сейчас может происходить под ковром у Демпартии?Мишель Обама публично отказалась участвовать в выборах президента США – но обещания стоят в американское политике дешевле всего. Ведь тот же Байден тоже многократно обещал не делать ни шагу назад и клялся переизбраться на посту президента.Еще сравнительно недавно американские букмекеры принимали ставки на выдвижение Мишель на выборах, а в начале месяца были опубликованные очень странные данные социологического опроса Reuters/Ipsos, согласно которым Мишель Обаму якобы поддерживают 50% респондентов против 39% высказавшихся за Трампа – в то время как остальные демократы ему проигрывали.Этот опрос привлек журналистов явной нереалистичностью своих данных. Но было очевидно, что провели его отнюдь неспроста.Мишель Обама действительно обладает перед Камалой Харрис рядом преимуществ. Например, ее антирейтинг среди избирателей заметно ниже, чем у Камалы. У них с супругом имеются собственные дети, две дочери – что высоко оценивается многими избирателями, считающими, что политики должны думать и о семейных ценностях (дети Харрис родились в первом браке ее мужа, бруклинского юриста Дугласа Эмхоффа).Кроме того, Мишель является настоящей афроамериканкой – она потомок чернокожей рабыни Мелвинии, которую оценивали в 1850 году в 475 долларов.В случае с Харрис все совсем по-другому – несмотря на цвет ее кожи. Эта женщина индийско-ямайских кровей имеет среди своих предков карибских плантаторов, которые использовали рабский труд. Агентство Reuters подтвердило эту информацию, отметив, что прабабушка Камалы Харрис действительно является дальним потомком рабовладельца, которого звали Гамильтон Браун.Мишель не занималась политикой, а потому не совершала многих ошибок, в которых широко обвиняют Харрис. В частности, вице-президент провалила переговоры с лидерами стран Центральной Америки, и теперь ее обвиняют в том, что она несет свою долю ответственности за миграционный кризис на южной границе США.Кроме того, Мишель называют более обаятельной и уравновешенной – хотя это, скорее, дело, личного вкуса. А ее узнаваемость, благодаря мужу, куда выше, чем у Уитмер, Ньюсома, Шапиро, Притцкера и других перспективных демократов, которые не решились сейчас бросить вызов Харрис.Судя по всему, внутри партии идет острая борьба между Бараком Обамой и представителями клана Клинтонов, которые больше всего лоббируют ускоренную номинацию Харрис.Хотя партийный аппарат в основном поддержал Камалу (потому что при ее президентстве страной все равно будет руководить истеблишмент), Обама пока еще не сдается. Возможно, он продолжает со своими соратниками какой-то торг, намекая на возможность выдвинуть Мишель во время национального съезда партии.А люди Харрис, в свою очередь, предлагают посты его собственным сторонникам – например, бывшему советнику Барака Обамы Дэвиду Плауффу предложили занять некий высокий пост в качестве консультанта Камилы.На самом деле, это действительно напоминает ситуацию 1968 года – когда действия президента Линдона Джонсона, отказавшегося от переизбрания из-за болезни и антивоенных протестов, спровоцировали в рядах Демпартии глубокий и долгий кризис.Различные группировки демократов разругались между собой на съезде, а вице-президент Хамфри – этакая Камала Харрис в штанах – проиграл на выборах республиканцу Никсону.Впрочем, у лидеров Демпартии еще есть немного времени, чтобы договориться с Обамой, нейтрализовав возможность выдвижения Мишель, которая пока является для Камалы Харрис худшим кошмаром – даже если она действительно не очень стремится вернуться в стены Белого дома.Ведь черная королева должна быть только одна.

https://ukraina.ru/20240723/1056415137.html

https://ukraina.ru/20240722/1056401445.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Александр Сокуренко

сша, америка, камала харрис, барак обама (старший), шарль мишель, демократическая партия, reuters, эксклюзив, fox news