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Киев отказался от участия в заседании Совбеза ООН из-за РФ

Киев отказался от участия в заседании Совбеза ООН из-за РФ - 26.07.2024 Украина.ру

Киев отказался от участия в заседании Совбеза ООН из-за РФ

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Киев отказался от участия в заседании Совбеза ООН под председательством России

2024-07-26T09:33

2024-07-26T09:33

2024-07-26T09:33

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"Украина отказалась от участия в заседании Совета Безопасности ООН под председательством России, которое Москва созвала в четверг для осуждения военной помощи Киеву... Таким образом, делегация Украины подтверждает свою принципиальную позицию по нелегитимности занятия Российской Федерацией постоянного места Советского Союза в Совете Безопасности", - говорится в телеграм-канале министерства.В связи с этим украинская делегация не считает возможным участвовать в заседаниях Совбеза под председательством РФ, следует из заявления.Накануне постоянный представитель России при организации Василий Небензя указал, что представителей Украины не пригласили на заседание Совбеза ООН по западным поставкам вооружений Киеву, несмотря на соответствующее предложение России.Он разъяснил, что в прошлом Киев нарушил правила, чтобы участвовать в заседании Совета, но в этот раз РФ предложила пригласить Украину и ЕС на заседание. Однако Великобритания выступила против этого, считая приглашение способом оказания давления.Западные страны накачивают Киев оружием и деньгами, хотя Россия подчеркивала, что это затягивает конфликт и напрямую вовлекает в него НАТО.Подробнее о вмешательстве альянса в конфликт - в материале Анны Черкасовой Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войну на сайте Украина.ру.

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