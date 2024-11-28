Главное за ночь 28 ноября - 28.11.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 28 ноября
Главное за ночь 28 ноября - 28.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 28 ноября
ПВО за ночь уничтожила 25 украинских беспилотников над российскими регионами: 14 - над Краснодарским краем, шесть – над Брянской областью, три – над Крымом и... Украина.ру, 28.11.2024
2024-11-28T08:05
2024-11-28T08:05
новости
харьковская область
курахово
россия
дональд трамп
алексей марочко
вооруженные силы украины
минобороны
мвд
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ПВО за ночь уничтожила 25 украинских беспилотников над российскими регионами: 14 - над Краснодарским краем, шесть – над Брянской областью, три – над Крымом и два – над Ростовской областью, сообщило Минобороны.Российские штурмовики форсировали реку Оскол в Харьковской области, закрепились в опорнике на одном из участков и начали освобождать Двуречную, сообщил РИА Новости Марочко. Он добавил, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Вишневое в Харьковской области, началось освобождение Зелёного Гая. В окрестностях Стельмаховки под контроль ВС России перешло около восьми гектаров территории.Обстановку на фронтах сообщает "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" ведёт ожесточенные бои в районе н.п. Новоивановка и Дарьино, в лесном массиве возле н.п. Малая Локня;- из Часова Яра каналы противника сообщают, что ВС России закрепились на территории огнеупорного комбината (основной укрепрайон ВСУ в городе), также ведутся бои за высотную застройку;- севернее Курахово наши войска развивают успех в Берестках. Сообщают о полном контроле над ними. По всей видимости, гарнизон противника не выводился из населённого пункта до последнего, являясь последней преградой для ВС России перед занятием северо-восточного берега Кураховского водохранилища. Южнее Курахово - бои на линии Романовка – Константинопольское.С посольства Украины в РФ взыскали 2,5 млн руб. за неуплату электричества. Об этом сообщили в Арбитражном суде Москвы.Житель города Снежного в ДНР задержан за поджоги объектов по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.Будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц рассматривает идею прекращения огня на Украине на период переговоров, сообщила телекомпания CNN.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, харьковская область, курахово, россия, дональд трамп, алексей марочко, вооруженные силы украины, минобороны, мвд
Новости, Харьковская область, Курахово, Россия, Дональд Трамп, Алексей Марочко, Вооруженные силы Украины, Минобороны, МВД

Главное за ночь 28 ноября

08:05 28.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ПВО за ночь уничтожила 25 украинских беспилотников над российскими регионами: 14 - над Краснодарским краем, шесть – над Брянской областью, три – над Крымом и два – над Ростовской областью, сообщило Минобороны.
Российские штурмовики форсировали реку Оскол в Харьковской области, закрепились в опорнике на одном из участков и начали освобождать Двуречную, сообщил РИА Новости Марочко. Он добавил, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Вишневое в Харьковской области, началось освобождение Зелёного Гая. В окрестностях Стельмаховки под контроль ВС России перешло около восьми гектаров территории.
Обстановку на фронтах сообщает "Два майора":
- в Курской области группировка войск "Север" ведёт ожесточенные бои в районе н.п. Новоивановка и Дарьино, в лесном массиве возле н.п. Малая Локня;
- из Часова Яра каналы противника сообщают, что ВС России закрепились на территории огнеупорного комбината (основной укрепрайон ВСУ в городе), также ведутся бои за высотную застройку;
- севернее Курахово наши войска развивают успех в Берестках. Сообщают о полном контроле над ними. По всей видимости, гарнизон противника не выводился из населённого пункта до последнего, являясь последней преградой для ВС России перед занятием северо-восточного берега Кураховского водохранилища. Южнее Курахово - бои на линии Романовка – Константинопольское.
С посольства Украины в РФ взыскали 2,5 млн руб. за неуплату электричества. Об этом сообщили в Арбитражном суде Москвы.
Житель города Снежного в ДНР задержан за поджоги объектов по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц рассматривает идею прекращения огня на Украине на период переговоров, сообщила телекомпания CNN.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиХарьковская областьКураховоРоссияДональд ТрампАлексей МарочкоВооруженные силы УкраиныМинобороныМВД
 
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