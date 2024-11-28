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Главное за ночь 28 ноября

Главное за ночь 28 ноября - 28.11.2024 Украина.ру

Главное за ночь 28 ноября

ПВО за ночь уничтожила 25 украинских беспилотников над российскими регионами: 14 - над Краснодарским краем, шесть – над Брянской областью, три – над Крымом и... Украина.ру, 28.11.2024

2024-11-28T08:05

2024-11-28T08:05

2024-11-28T08:05

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ПВО за ночь уничтожила 25 украинских беспилотников над российскими регионами: 14 - над Краснодарским краем, шесть – над Брянской областью, три – над Крымом и два – над Ростовской областью, сообщило Минобороны.Российские штурмовики форсировали реку Оскол в Харьковской области, закрепились в опорнике на одном из участков и начали освобождать Двуречную, сообщил РИА Новости Марочко. Он добавил, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Вишневое в Харьковской области, началось освобождение Зелёного Гая. В окрестностях Стельмаховки под контроль ВС России перешло около восьми гектаров территории.Обстановку на фронтах сообщает "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" ведёт ожесточенные бои в районе н.п. Новоивановка и Дарьино, в лесном массиве возле н.п. Малая Локня;- из Часова Яра каналы противника сообщают, что ВС России закрепились на территории огнеупорного комбината (основной укрепрайон ВСУ в городе), также ведутся бои за высотную застройку;- севернее Курахово наши войска развивают успех в Берестках. Сообщают о полном контроле над ними. По всей видимости, гарнизон противника не выводился из населённого пункта до последнего, являясь последней преградой для ВС России перед занятием северо-восточного берега Кураховского водохранилища. Южнее Курахово - бои на линии Романовка – Константинопольское.С посольства Украины в РФ взыскали 2,5 млн руб. за неуплату электричества. Об этом сообщили в Арбитражном суде Москвы.Житель города Снежного в ДНР задержан за поджоги объектов по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.Будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц рассматривает идею прекращения огня на Украине на период переговоров, сообщила телекомпания CNN.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, курахово, россия, дональд трамп, алексей марочко, вооруженные силы украины, минобороны, мвд