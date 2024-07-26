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Страна голодных крепостных. О чем говорит новый опрос "Рейтинга"

Страна голодных крепостных. О чем говорит новый опрос "Рейтинга" - 26.07.2024 Украина.ру

Страна голодных крепостных. О чем говорит новый опрос "Рейтинга"

В четверг, 25 июля, были обнародованы результаты нового опроса социологов "Центра Разумкова" по заказу издания "Зеркало недели", показавшие рост обнищания украинцев. Опрос проводился с 20 по 28 июня 2024 года

2024-07-26T07:10

2024-07-26T07:10

2024-07-26T09:27

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По данным социологов, средний доход почти двух третей (65,8%) украинских семей не превышает 18 000 гривен (35 000 р.). И, подчеркнем, это не на человека, а на семью.При этом почти треть из них (29,5%) получает на семью до 8 000 гр. (16 000р.). Если семья состоит из трех человек, то это получается меньше доллара в день, что, по оценкам ООН, является признаком нищеты. В соответствии со стандартами ООН в мире установлена черта бедности на уровне 5 долларов в день.Лишь 5,4% украинских семей зарабатывают больше 30 тыс. гривен (60 000р.). Таким образом, Украина в который раз подтвердила свой статус самой бедной страны европейского континента.С учетом постоянного роста цен, постепенной девальвации гривны и повышения тарифов по требованиям кредиторов, у 40% семей хватает денег только на еду, либо не хватает даже на нее (таковых 9,1%).Почти половине (48%) хватает только на еду и еще какую-нибудь одежду, но покупку бытовой техники они уже не могут себе позволить. Лишь 1,2% семей заявили, что они могут позволить себе все что угодно. Несложно догадаться, что к последней категории относятся семьи властей предержащих. Такое социальное расслоение с обнищанием подавляющего большинства и одним процентом богатеющей верхушки характерно обычно для самых бедных стран африканского континента.Подобная социальная пирамида по определению не может быть устойчивой, поэтому в таких странах так часто происходят перевороты и голодные бунты. На Украине же весь пар сбрасывают на фронт и заранее подавляют любые попытки недовольства с помощью западных инструкторов.Бывший министр социальной политики как-то сказал, что большую часть своих доходов украинцы тратят на еду, потому что много едят, посоветовав придерживаться диеты. Его рекомендациям следуют и новые украинские министры.И украинцы действительно стали меньше есть. В июне НБУ сообщил, что за 1 квартал 2024 года средняя сумма одной операции в торговых сетях среди украинцев снизилась до 327 гривен, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 344 гривны.В середине июля украинский Кабмин принял законопроект об увеличении налогообложения, чтобы получить дополнительно 500 млрд грн в текущем году. В обновленном предложении Кабмина речь идет о существенном расширении базы налогообложения военным сбором и повышении его ставки, в частности с 1,5 до 5% для физлиц. И это значит, что работник, получающий, например, 18 000 гр, получит теперь на тысячу гривен меньше – они уйдут на увеличенный военный сбор. С учетом прочих налогов, на руки он получит 12-13 тыс. гр.На фоне длительных отключений света директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк на днях заявил, что каждой украинской семье необходимо самостоятельно приобрести энергетическое оборудование на сумму $ 3–4 тыс., чтобы не замерзнуть зимой в отсутствие отопления.В начале июля министр социальной политики Оксана Жолнович также сообщила, что социальные выплаты будут оптимизированы, то есть снова урезаны."Мы взяли на себя чрезмерное количество социальных обязательств по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом", - заявила Жолнович. Кроме того, по ее словам, Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, как рекомендуют США.Немногие украинцы сейчас вспомнят предвыборные слова Владимира Зеленского в 2019 году. "Я расскажу вам об Украине своей мечты. Где у молодой семьи есть одна забота — выбрать квартиру в городе или загородный дом. Где врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры — реальные сроки. Где бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку. Главная цель моей деятельности — богатый украинец", - сладко пел кандидат и мастер разговорного жанра Владимир Зеленский. Уже в 2021 году он говорил, что конец эпохи бедности наступит, когда все украинцы будут платить налоги. Получилось же, что эпоха бедности закончилась и началась эпоха нищеты.С тех пор налоги и тарифы только повышались, делая богатыми лишь те самые 1,2%, которые, по данным опроса, могут себе всё позволить. Впрочем, для представителей украинской националистической элиты, оторванной от народа, они и являются той самой "нацией", в отличие от подавляющего большинства населения.Примечательно, что в начале июля Всемирный банк вдруг перевел Украину в категорию стран с доходами "выше среднего". Однако Всемирный банк является одним из кредиторов Украины, поэтому в повышении категории для украинцев нет ничего хорошего. Кредиторы тем самым как бы говорят: вы платежеспособны, поэтому извольте возвращать долги.Об особенностях украинской социальной политики - в статье Дмитрия Ковалевича "Для наглядности представим себе овцу". Как украинцев заставляют финансировать собственное истребление.

https://ukraina.ru/20240702/1055998385.html

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эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, оон, кабмин, всемирный банк