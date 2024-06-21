https://ukraina.ru/20240621/1055770345.html

"Для наглядности представим себе овцу". Как украинцев заставляют финансировать собственное истребление

"Для наглядности представим себе овцу". Как украинцев заставляют финансировать собственное истребление - 21.06.2024 Украина.ру

"Для наглядности представим себе овцу". Как украинцев заставляют финансировать собственное истребление

На текущей неделе председатель комитета Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев анонсировал для украинцев радикальное повышение налогов в ближайшее время. Причина – дыра в бюджете.

2024-06-21T13:45

2024-06-21T13:45

2024-06-21T13:45

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вооруженные силы украины

слуга народа

нацбанк

мобилизация

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Гетманцев ждет от Кабмина конкретных предложений, на что еще повысить налог и какие новые налоги ввести. "В бюджете имеется некоторое недофинансирование военных расходов, оно измеряется сотнями миллиардов гривен. Учитывая, что ситуация достаточно серьезная, мы ожидаем таких предложений в ближайшее время", - говорит он.Реальная причина, считают украинские эксперты, кроется в требованиях МВФ и трудностях с погашениями кредитных обязательств, что грозит Киеву дефолтом уже в августе.Однако есть и еще одна причина. Из-за массовой насильственной мобилизации предприятия закрываются, налоги платить некому. Тут надо выбирать: или работающая экономика с бюджетными отчислениями, или ВСУ.Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский стращает украинцев, что если налоги не поднять ради финансирования ВСУ, то "к зиме тут будет российская экономика".Глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова тоже требует повышения налогов, но уже для финансирования пенсий. Это та самая Третьякова, которая в свое время требовала прекратить выплаты молодым матерям, так как в бедных семьях якобы все равно рождаются "некачественные дети".Сейчас же, по ее словам, государство задолжало Пенсионному фонду 140 миллиардов гривен, что является своего рода рекордом."То есть, государство нам задолжало и поэтому решило поднять нам налоги, что бы мы заплатили за то, что государство нам задолжало", - комментирует ее слова украинский телеграм-канал Equilibrium.Примечательно, что Украину финансирует весь западный мир. Еженедельно в украинских СМИ слышится восторг по поводу миллионов и миллиардов, перечисленных Данией и Норвегией, Японией и США, Бельгией и Великобританией. Но в бюджете сохраняется дыра, задолженность по пенсиям нарастает, и ВСУ тоже не на что финансировать.В 2019 году, придя к власти, "Слуги народа" позиционировали себя в качестве либертарианцев, что предполагает политику снижения налогов и ослабления государства. Однако затем они поняли, что украинцев можно безотказно стричь сколько угодно, богатеть и выводить средства.Украинский телеграм-канал "Министр в отставке" сравнивает типичного украинца с овцой, с которой Гетманцев желает содрать шкуру, а не только остричь шерсть. "Для наглядности представим себе овцу, шерсть которой - главное средство существования. Этой шерстью платят зарплаты военным, за нее покупают оружие, строят фортификационные сооружения, снабжают армию и так далее. А Гетманцев предлагает с этой овцы содрать шкуру. Овца околеет. Вопрос: откуда в таком случае возьмется шерсть?", - комментирует его инициативы "Министр в отставке".Однако представители Нацбанка Украины откровенно врут, уверяя, что у украинцев вдруг выросли доходы. Директор Департамента Нацбанка Первин Дадашова на днях заверила, что номинальные и реальные доходы людей в воюющей стране якобы выросли, а инфляция снизилась. Следовательно, налоги можно повышать. Снижение инфляции украинцы могут воочию заметить на примере девальвации гривны и росте цен на все товары.Ей явно противоречит отчет Всемирного банка от конца мая 2024 года, в котором говорится, что количество бедных граждан на Украине за последние четыре года выросло на 1,8 млн человек, достигнув 29% от общего населения страны. Согласно исследованию, 9 миллионов украинцев из 32 миллионов населения живут в нищете. Основным фактором роста нищеты во Всемирном банке называют потерю работы, а это также является одним из следствий массовой мобилизации.Одесский анархист Вячеслав Азаров называет повышение налогов в нынешнее время удушающим приемом от украинского правительства, что может вызвать классовую войну в стране.Прообразом нынешней Украины, которая выжимает из сограждан все соки, не в будучи состоянии одолеть РФ, можно считать феодально-теократический Тибет периода 1920-х годов под управлением 13-го Далай-ламы. Не вытягивая конфликт с Китаем, от которого Тибет пытался отсоединиться, Далай-лама для финансирования армии по советам британских инструкторов вводил весьма необычные налоги.Всего в этот период в Тибете взимали около 2000 видов налогов, включая налог на свадьбу, рождение детей, право петь и танцевать, право звонить в колокольчик и бить в барабан.В 1926 году для финансирования армии был введен налог на уши и нос. Тибетцы должны платить за наличие у них этих органов, а также за их наличие у домашних животных. У кого было одно ухо, платили в два раза меньше, в результате чего многие калечили себя. Не везло тем, у кого был длиннее нос – на такой нос был и больше налог.Так что, у украинцев еще впереди много налогов, которые придумают "Слуги народа" для финансирования войны с РФ и выплаты "репараций" западным кредиторам. В конце концов, даже налог на воздух и осадки из сказки "Чиполлино" может оказаться не просто фантазией Джанни Родари.О других аспектах, связанных с мобилизацией на Украине: Врываться в дома и отправлять уклонистов на убой. Зачем украинские власти создают военную полицию

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