Москва подтвердила участие в переговорах с США и Украиной
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Россия примет участие в очередном раунде трехсторонних переговоров с США и Украиной, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Да, я могу подтвердить эту дату. Действительно, российская делегация 10–11 ноября прибудет в Абу-Даби, будет принимать участие в трехсторонних переговорах", — заявил представитель Кремля журналистам.
Таким образом, Москва подтверждает готовность продолжать дипломатическую работу по урегулированию украинского кризиса, исходя из необходимости поиска решений, способных обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность.
Отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина с участниками российской делегации перед их отъездом, Песков отметил, что конкретных планов на данный момент нет.
При этом он подчеркнул, что практически все представители делегации регулярно докладывают главе государства о текущей работе и получают необходимые инструкции.
Ранее о предстоящей встрече сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби.
Таким образом, Москва подтверждает готовность продолжать дипломатическую работу по урегулированию украинского кризиса, исходя из необходимости поиска решений, способных обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность.
Отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина с участниками российской делегации перед их отъездом, Песков отметил, что конкретных планов на данный момент нет.
При этом он подчеркнул, что практически все представители делегации регулярно докладывают главе государства о текущей работе и получают необходимые инструкции.
Ранее о предстоящей встрече сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби.
Уиткофф также обозначил основные направления предстоящего обсуждения. В их числе — послевоенные меры безопасности, снижение напряженности, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги на пути к мирному урегулированию.
Предстоящая встреча станет очередным этапом дипломатических усилий по поиску выхода из украинского конфликта. В центре внимания сторон окажутся вопросы безопасности и возможные механизмы дальнейшего продвижения переговорного процесса. Подробнее – в материале Уиткофф объявил о переговорах по Украине в Брюсселе и Абу-Даби
Предстоящая встреча станет очередным этапом дипломатических усилий по поиску выхода из украинского конфликта. В центре внимания сторон окажутся вопросы безопасности и возможные механизмы дальнейшего продвижения переговорного процесса. Подробнее – в материале Уиткофф объявил о переговорах по Украине в Брюсселе и Абу-Даби
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