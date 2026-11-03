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Москва подтвердила участие в переговорах с США и Украиной

Москва подтвердила участие в переговорах с США и Украиной - 03.11.2026 Украина.ру

Москва подтвердила участие в переговорах с США и Украиной

Россия примет участие в очередном раунде трехсторонних переговоров с США и Украиной, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-11-03T13:22

2026-11-03T13:22

2026-11-03T13:22

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"Да, я могу подтвердить эту дату. Действительно, российская делегация 10–11 ноября прибудет в Абу-Даби, будет принимать участие в трехсторонних переговорах", — заявил представитель Кремля журналистам.Таким образом, Москва подтверждает готовность продолжать дипломатическую работу по урегулированию украинского кризиса, исходя из необходимости поиска решений, способных обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность.Отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина с участниками российской делегации перед их отъездом, Песков отметил, что конкретных планов на данный момент нет. При этом он подчеркнул, что практически все представители делегации регулярно докладывают главе государства о текущей работе и получают необходимые инструкции.Ранее о предстоящей встрече сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. Уиткофф также обозначил основные направления предстоящего обсуждения. В их числе — послевоенные меры безопасности, снижение напряженности, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги на пути к мирному урегулированию.Предстоящая встреча станет очередным этапом дипломатических усилий по поиску выхода из украинского конфликта. В центре внимания сторон окажутся вопросы безопасности и возможные механизмы дальнейшего продвижения переговорного процесса. Подробнее – в материале Уиткофф объявил о переговорах по Украине в Брюсселе и Абу-Даби

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новости, украина, россия, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, владимир путин