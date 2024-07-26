Лучше для Украины уже не будет. Чем обернулся для Киева провокативный манёвр Британии в СБ ООН - 26.07.2024 Украина.ру
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Лучше для Украины уже не будет. Чем обернулся для Киева провокативный манёвр Британии в СБ ООН
Лучше для Украины уже не будет. Чем обернулся для Киева провокативный манёвр Британии в СБ ООН - 26.07.2024 Украина.ру
Лучше для Украины уже не будет. Чем обернулся для Киева провокативный манёвр Британии в СБ ООН
На этот раз западные спонсоры подставили Украину в Совете Безопасности ООН, не дав ей выступить, хотя приглашал её к дискуссии ни кто-нибудь, а Россия
2024-07-26T05:51
2024-07-26T05:51
эксклюзив
совбез оон
россия
украинцы
украина
сша
василий небензя
владимир зеленский
дмитрий полянский
оон
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25 июля состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое поставкам западного оружия Украине, однако делегация этой страны в зале отсутствовала. Почему, объяснил Василий Небензя как постоянный представитель страны, которая выполняет роль председателя СБ.Согласно регламенту, не входящие в состав Совета Безопасности государства, желающие выступить на заседании, должны обратиться с этой просьбой к председателю. В отличие от всех остальных Украина в прошлый раз просто прислала письмо, состоящее из одной строчки, - с запросом на участие, без указания адресата, не желая обращаться к России как председателю, за неё попросил член СБ, а именно - США, и на этом основании Украину допустили к участию.То же правило предусматривает, что Совбез может пригласить к участию тех членов ООН, чьи интересы непосредственно затрагивает обсуждаемый вопрос, поэтому Россия предложила Совету пригласить Украину, которую заявленная тема дискуссии касается напрямую."Но возразили британцы - мол, такое приглашение - способ оказания политического давления (!). Можете себе представить? Почти 80 лет выступить в СБ считалось честью. А Украине - некомфортно, когда её приглашают. В понимании западных делегаций она должна приходить только когда сама захочет, если решит, так сказать, почтить Совет своим присутствием. Это грубо противоречит не только процедуре, но и самим фундаментальным основам работы Совета", - отметила политический координатор РФ в Совете Безопасности ООН Надежда Соколова.Позже по этой ситуации высказался и первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский: "Британцы своим неуклюжим манёвром по сути всего лишь подтвердили, что в западном "стаде", в котором всеми силами пытается закрепиться Украина, у неё нет права слова и голоса даже по вопросам, непосредственно её касающимся".Выступавший первым заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедежи Эбо уточнил, что в рамках оказания военной помощи, по информации из открытых источников, ВСУ передали бронемашины, боевые вертолёты, крупноколиберные артиллерийские комплексы, тяжёлые обычные вооружения, танки, ракетные станции, кассетные боеприпасы. И высказал несколько обвинительных реплик в адрес России.Накануне заседания российская сторона анонсировала выступление интересного и авторитетного докладчика, но имя заранее не раскрывала. Им оказалась бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, преподававшая в различных военных академиях на протяжении 20 лет, которая после того, как её фактически выгнали из собственной страны, а позже - и из Ливана, предпочла переехать в Россию и теперь работает руководителем центра "G.O.R.K.I." Санкт-Петербургского государственного университета.Дипломат обратила внимание на то, что, когда речь зашла о потоке оружия на Украину, который начался весной 2022 года, глобальный консенсус куда-то быстро исчез."Те, кто призывает к переговорам, считаются предателями. Я по себе хорошо знаю об этом клейме. &lt;...&gt; Венгерское правительство - это одинокий голос в Европе, призывающий прекратить поставки оружия Украине. Как сосед Будапешт осознаёт трансграничное искушение, которое может появиться у бывших боевиков, которые не меняют своё ремесло, в основном это - торговля оружием уже после окончания боевых действий", - сказала она.По словам Кнайсль, у неё была возможность ознакомиться с этим явлением в Ливане осенью 1990 года: когда повстанцы продавали оружие и боеприпасы, хотя должны были сложить его, и то, что продавалось тогда в Джунии, всплывало в 1991 году в хорватском Дубровнике, а до вспышки насилия на Балканах Ливан был центром торговли оружием."Танки, не переговоры - вот путь, который выбирает ЕС. Он выступает за увеличение потока оружия на Украине, или по меньшей мере способствует транзиту, как это делает нейтральная Австрия, в отличие от некоторых государств - членов НАТО. Именно в Турции и КНР сейчас осуществляется дипломатия.​​​​​​​ Я лично не считаю, что война на Украине из традиционной превратится в нетрадиционную. Но Европе придётся столкнуться с последствиями неконтролируемого рынка оружия в Восточной и Центральной частях. И этот опыт будет гораздо более горьким, чем последствия войны на территории бывшей Югославии. Это значит, что будет больше организованной преступности, больше терроризма", - предупредила она.Участники заседаний традиционно, прежде чем приступить к своей речи, благодарят всех выступавших докладчиков. В этот раз представители западных стран поблагодарили лишь Эбо, а слова Кнайсль "приняли к сведению". Конечно, он же в духе англосаксонской риторики выразил критику России, а бывшая австрийский министр говорила неудобные для Запада вещи.Представители этих стран повторяли свои прежние тезисы, а конкретнее - обвинения в адрес РФ. Помимо этого Франция и США обвинили Москву в получении оружия от Северной Кореи и Ирана для дальнейшей его применения в зоне вооружённого конфликта, однако это были всего лищь слова - подтверждений этому не было.Выступая от лица Российской Федерации, Небензя отметил, что Запад продолжает накачивать Украину оружием, однако с серьёзными проблемами и сбоями, в частности потому, что становится сложно игнорировать факт повсеместной коррупции, сопутствующей этим поставкам. Пентагон возбудил более 50 уголовных дел из-за нарушений во время поставок военной помощи, а из отчёта Генерального инспектора Пентагона следует, что армия США не проверяла счета подрядчиков на общую сумму $20 млн по контрактам на помощь Украине."Между тем, с учётом тотального нежелания украинцев воевать и погибать за западные геополитические интересы, США и их союзники вынуждены всё глубже втягиваться в конфликт, направляя в эту страну не только наёмников, но и инструкторов. Они, разумеется, становятся законными целями для ВКС России. В результате на Западе появляется всё больше некрологов высокопоставленных военных, которые "пропали во время прогулки в горах" или "скоропостижно скончались от сердечного приступа", - сказал российский дипломат.И привёл несколько примеров: при недавнем ударе по Одессе, по признанию журналистам одного из офицеров НАТО, убито 18 британских военных из Специальной воздушной службы, погибли также французские спецназовцы (все они не наёмники, а действующие военнослужащие), ещё 25 было ранено; кроме того, 23 июля в Харьковской области уничтожено около 50 иностранных инструкторов, а 24-го под ударом по Измаилу оказалось около 200 иностранных специалистов."Мы предупреждали о подобном сценарии и неоднократно предостерегали о его последствиях западных коллег. Пока не все они осознали реальное положение дел на фронте и перспективу Украины как государства в случае, если у этого конфликта будет военное решение", - продожил Небензя.Положение ВСУ на поле боя настолько катастрофично, что в последние дни прозвучал целый ряд заявлений украинских политиков, включая Владимира Зеленского и главу МИД Дмитрия Кулебу, из которых вытекает их якобы готовность к мирным переговорам с участием РФ."Сразу отмечу в этой связи, что озвучиваемая киевским режимом готовность к переговорам как таковая вписывается в нашу позицию о том, что дипломатический путь – предпочтительный вариант решения конфликта на Украине. Мы никогда не отказывались от переговоров, их при науськивании своих западных спонсоров отвергали Зеленский и его клика. В таких вопросах важны детали и нюансы, а их мы как раз не знаем", - сказал Небензя.Какую-то ясность сегодня, возможно, мог внести постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, но он в силу ему одному понятных причин приглашение российской стороны участвовать в заседании проигнорировал, добавил российский дипломат."Тот же факт, что западные спонсоры Киева сочли излишним присутствовать представителя киевского режима на сегодняшнем заседании, посвящённом украинской проблематике, весьма показателен и лишний раз доказывает, что никаких суверенных решений сегодняшняя Украина не принимает", - констатировал он.Небензя обратился к коллегам с просьбой: прежде чем они начнут призывать представителей РФ оценить возможную смену риторики Зеленского, пусть выяснят детали его "прозрения"."Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось. А если он действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться: ничего лучше Украина уже точно не получит. И уж точно она ни под каким соусом не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня – в том, насколько можно доверять подобным схемам с Украиной мы убедились на примере Минских договорённостей", - подытожил постпред РФ при ООН.Как чувство неловкости у союзников пару недель назад вызвала Украина - в статье "Превзошли самих себя": Украина в Совете Безопасности ООН подставила своих западных спонсоров
https://ukraina.ru/20240303/1053680174.html
https://ukraina.ru/20240311/1053765252.html
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эксклюзив, совбез оон, россия, украинцы, украина, сша, василий небензя, владимир зеленский, дмитрий полянский, оон, вооруженные силы украины, нато
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Лучше для Украины уже не будет. Чем обернулся для Киева провокативный манёвр Британии в СБ ООН

05:51 26.07.2024
 
© AP / Richard Drew
- РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP / Richard Drew
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
На этот раз западные спонсоры подставили Украину в Совете Безопасности ООН, не дав ей выступить, хотя приглашал её к дискуссии ни кто-нибудь, а Россия
25 июля состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое поставкам западного оружия Украине, однако делегация этой страны в зале отсутствовала. Почему, объяснил Василий Небензя как постоянный представитель страны, которая выполняет роль председателя СБ.
Согласно регламенту, не входящие в состав Совета Безопасности государства, желающие выступить на заседании, должны обратиться с этой просьбой к председателю. В отличие от всех остальных Украина в прошлый раз просто прислала письмо, состоящее из одной строчки, - с запросом на участие, без указания адресата, не желая обращаться к России как председателю, за неё попросил член СБ, а именно - США, и на этом основании Украину допустили к участию.
То же правило предусматривает, что Совбез может пригласить к участию тех членов ООН, чьи интересы непосредственно затрагивает обсуждаемый вопрос, поэтому Россия предложила Совету пригласить Украину, которую заявленная тема дискуссии касается напрямую.
"Но возразили британцы - мол, такое приглашение - способ оказания политического давления (!). Можете себе представить? Почти 80 лет выступить в СБ считалось честью. А Украине - некомфортно, когда её приглашают. В понимании западных делегаций она должна приходить только когда сама захочет, если решит, так сказать, почтить Совет своим присутствием. Это грубо противоречит не только процедуре, но и самим фундаментальным основам работы Совета", - отметила политический координатор РФ в Совете Безопасности ООН Надежда Соколова.
Позже по этой ситуации высказался и первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский: "Британцы своим неуклюжим манёвром по сути всего лишь подтвердили, что в западном "стаде", в котором всеми силами пытается закрепиться Украина, у неё нет права слова и голоса даже по вопросам, непосредственно её касающимся".
Выступавший первым заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедежи Эбо уточнил, что в рамках оказания военной помощи, по информации из открытых источников, ВСУ передали бронемашины, боевые вертолёты, крупноколиберные артиллерийские комплексы, тяжёлые обычные вооружения, танки, ракетные станции, кассетные боеприпасы. И высказал несколько обвинительных реплик в адрес России.
Накануне заседания российская сторона анонсировала выступление интересного и авторитетного докладчика, но имя заранее не раскрывала. Им оказалась бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, преподававшая в различных военных академиях на протяжении 20 лет, которая после того, как её фактически выгнали из собственной страны, а позже - и из Ливана, предпочла переехать в Россию и теперь работает руководителем центра "G.O.R.K.I." Санкт-Петербургского государственного университета.
- РИА Новости, 1920, 03.03.2024
3 марта, 20:09
"Здесь есть свобода и говорят "мы решим этот вопрос": почему бывшая глава МИД Австрии переехала в РоссиюВо 2-й день, который проходит под девизом "Многонациональное единство", участников Всемирного фестиваля молодёжи ждали встречи с целым рядом иностранных гостей, которые сейчас живут в России, одна из них - бывшая глава МИД Австрии, а ныне руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль
Дипломат обратила внимание на то, что, когда речь зашла о потоке оружия на Украину, который начался весной 2022 года, глобальный консенсус куда-то быстро исчез.
"Те, кто призывает к переговорам, считаются предателями. Я по себе хорошо знаю об этом клейме. <...> Венгерское правительство - это одинокий голос в Европе, призывающий прекратить поставки оружия Украине. Как сосед Будапешт осознаёт трансграничное искушение, которое может появиться у бывших боевиков, которые не меняют своё ремесло, в основном это - торговля оружием уже после окончания боевых действий", - сказала она.
По словам Кнайсль, у неё была возможность ознакомиться с этим явлением в Ливане осенью 1990 года: когда повстанцы продавали оружие и боеприпасы, хотя должны были сложить его, и то, что продавалось тогда в Джунии, всплывало в 1991 году в хорватском Дубровнике, а до вспышки насилия на Балканах Ливан был центром торговли оружием.
"Танки, не переговоры - вот путь, который выбирает ЕС. Он выступает за увеличение потока оружия на Украине, или по меньшей мере способствует транзиту, как это делает нейтральная Австрия, в отличие от некоторых государств - членов НАТО. Именно в Турции и КНР сейчас осуществляется дипломатия.​​​​​​​ Я лично не считаю, что война на Украине из традиционной превратится в нетрадиционную. Но Европе придётся столкнуться с последствиями неконтролируемого рынка оружия в Восточной и Центральной частях. И этот опыт будет гораздо более горьким, чем последствия войны на территории бывшей Югославии. Это значит, что будет больше организованной преступности, больше терроризма", - предупредила она.
- РИА Новости, 1920, 11.03.2024
11 марта, 03:10
Алексей Самойлов объяснил, какое оружие может применить Запад, чтобы устроить термоядерную войну в ЕвропеТеоретически страны НАТО могут поставить своей целью развязать термоядерную войну в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Участники заседаний традиционно, прежде чем приступить к своей речи, благодарят всех выступавших докладчиков. В этот раз представители западных стран поблагодарили лишь Эбо, а слова Кнайсль "приняли к сведению". Конечно, он же в духе англосаксонской риторики выразил критику России, а бывшая австрийский министр говорила неудобные для Запада вещи.
Представители этих стран повторяли свои прежние тезисы, а конкретнее - обвинения в адрес РФ. Помимо этого Франция и США обвинили Москву в получении оружия от Северной Кореи и Ирана для дальнейшей его применения в зоне вооружённого конфликта, однако это были всего лищь слова - подтверждений этому не было.
Выступая от лица Российской Федерации, Небензя отметил, что Запад продолжает накачивать Украину оружием, однако с серьёзными проблемами и сбоями, в частности потому, что становится сложно игнорировать факт повсеместной коррупции, сопутствующей этим поставкам. Пентагон возбудил более 50 уголовных дел из-за нарушений во время поставок военной помощи, а из отчёта Генерального инспектора Пентагона следует, что армия США не проверяла счета подрядчиков на общую сумму $20 млн по контрактам на помощь Украине.
"Между тем, с учётом тотального нежелания украинцев воевать и погибать за западные геополитические интересы, США и их союзники вынуждены всё глубже втягиваться в конфликт, направляя в эту страну не только наёмников, но и инструкторов. Они, разумеется, становятся законными целями для ВКС России. В результате на Западе появляется всё больше некрологов высокопоставленных военных, которые "пропали во время прогулки в горах" или "скоропостижно скончались от сердечного приступа", - сказал российский дипломат.
И привёл несколько примеров: при недавнем ударе по Одессе, по признанию журналистам одного из офицеров НАТО, убито 18 британских военных из Специальной воздушной службы, погибли также французские спецназовцы (все они не наёмники, а действующие военнослужащие), ещё 25 было ранено; кроме того, 23 июля в Харьковской области уничтожено около 50 иностранных инструкторов, а 24-го под ударом по Измаилу оказалось около 200 иностранных специалистов.
Учения расчетов ракетного комплекса Искандер-М в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
23 июля, 12:44
Под ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожены около 50 иностранных инструкторов Порядка 50 иностранных инструкторов, прибывших на Украину для обучения солдат украинской армии, ликвидированы в населенном пункте Дергачи, что в Харьковской области. Об этом 23 июля сообщили в Министерстве обороны России
"Мы предупреждали о подобном сценарии и неоднократно предостерегали о его последствиях западных коллег. Пока не все они осознали реальное положение дел на фронте и перспективу Украины как государства в случае, если у этого конфликта будет военное решение", - продожил Небензя.
Положение ВСУ на поле боя настолько катастрофично, что в последние дни прозвучал целый ряд заявлений украинских политиков, включая Владимира Зеленского и главу МИД Дмитрия Кулебу, из которых вытекает их якобы готовность к мирным переговорам с участием РФ.
"Сразу отмечу в этой связи, что озвучиваемая киевским режимом готовность к переговорам как таковая вписывается в нашу позицию о том, что дипломатический путь – предпочтительный вариант решения конфликта на Украине. Мы никогда не отказывались от переговоров, их при науськивании своих западных спонсоров отвергали Зеленский и его клика. В таких вопросах важны детали и нюансы, а их мы как раз не знаем", - сказал Небензя.
Какую-то ясность сегодня, возможно, мог внести постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, но он в силу ему одному понятных причин приглашение российской стороны участвовать в заседании проигнорировал, добавил российский дипломат.
"Тот же факт, что западные спонсоры Киева сочли излишним присутствовать представителя киевского режима на сегодняшнем заседании, посвящённом украинской проблематике, весьма показателен и лишний раз доказывает, что никаких суверенных решений сегодняшняя Украина не принимает", - констатировал он.
Небензя обратился к коллегам с просьбой: прежде чем они начнут призывать представителей РФ оценить возможную смену риторики Зеленского, пусть выяснят детали его "прозрения".
"Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось. А если он действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться: ничего лучше Украина уже точно не получит. И уж точно она ни под каким соусом не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня – в том, насколько можно доверять подобным схемам с Украиной мы убедились на примере Минских договорённостей", - подытожил постпред РФ при ООН.
Как чувство неловкости у союзников пару недель назад вызвала Украина - в статье "Превзошли самих себя": Украина в Совете Безопасности ООН подставила своих западных спонсоров
 
ЭксклюзивСовбез ООНРоссияукраинцыУкраинаСШАВасилий НебензяВладимир ЗеленскийДмитрий ПолянскийООНВооруженные силы УкраиныНАТО
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Родственники не могут забрать тела": эксперт раскрыл, зачем ВСУ привезли под Липцы полевой крематорий
05:51Лучше для Украины уже не будет. Чем обернулся для Киева провокативный манёвр Британии в СБ ООН
05:45"Смешали зэков с теробороной": Алёхин рассказал, почему Украина вывела из-под Липцев 92-ю бригаду ВСУ
05:30"Ситуация была очень сложная": эксперт рассказал, как морпехи 155-й бригады отбросили ВСУ из Глубокого
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04:30"Их ждали и вовремя засекли": военный эксперт объяснил, как ВС РФ разгромили десант ВСУ в Глубоком
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