https://ukraina.ru/20240710/1056163874.html

"Превзошли самих себя": Украина в Совете Безопасности ООН подставила своих западных спонсоров

"Превзошли самих себя": Украина в Совете Безопасности ООН подставила своих западных спонсоров - 10.07.2024 Украина.ру

"Превзошли самих себя": Украина в Совете Безопасности ООН подставила своих западных спонсоров

Украинские дипломаты отличились пренебрежением к регламенту Совета Безопасности ООН из-за чего за них не вступился никто из западных коллег, а оскорбительные высказывания постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы в адрес российского коллеги Василия Небензи, председательствующего на заседании, вызвали у союзников ощущение неловкости

2024-07-10T13:41

2024-07-10T13:41

2024-07-10T13:41

эксклюзив

совбез оон

россия

василий небензя

украина

сергей кислица

спецоперация

атака

больница

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9 июля по инициативе Франции и Эквадора состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое ракетному удару по зданию детской больницы "Охматдет" в Киеве.В июле роль председателя Совета Безопасности ООН перешла к России, соответственно, все желающие выступить на заседании должны обратиться с этой просьбой к ней. Так сделала, например, Польша. Но украинцы, как они полагают, не могут о чём-то просить делегацию РФ, о которой при любой возможности высказываются пренебрежительно. А вставить свои пять копеек обвинений в адрес российских войск, которые якобы целенаправленно атаковали детскую больницу, конечно же, им хотелось. Поэтому они прислали письмо с запросом на участие в заседании из одной строчки - самого требования допустить Украину на заседание , что называется, "на деревню дедушке", только бы ни обращаться к России как к председателю, без минимальной протокольной вежливости, рассказала политический координатор РФ в Совете Безопасности ООН Надежда Соколова."Допустить, чтобы одна страна в очередной раз пыталась прогнуть СБ ООН под свои "понятия", мы как председательство не могли. Сказали: мы готовы пригласить Украину, но она должна, как и все другие, уважать практику работы Совета Безопасности и запроситься как положено. Однако изменить своё провокационное поведение пан Кислица, естественно, не мог. За украинцев пришлось просить американцам", - добавила она.В итоге российская сторона допустила Украину к участию в заседании, но не по её требованию, а по просьбе члена Совета Безопасности ООН США, это предусмотрено регламентом, в конце концов кого приглашать, решает сам Совет."Тот редкий случай, когда мы даже поставили поляков (мы, кстати, приняли решение их допустить как соседнюю страну) в пример украинцам. Первых уж точно не заподозришь в любви к России, но базовые приличия они соблюдают. Примечательно, что никто из западных делегаций не вступился за украинцев. Все понимают, что их попытки ногой открыть дверь в зал Совета – недопустимы", - отметила Соколова.В ходе выступления по видеосвязи директор "Охматдета" Владимир Жовнир рассказал, что в день атаки они вышли во двор больницы и увидели, что российская ракета попала по реанимации и лечебному отделению для хронической интоксикации, эта часть здания полностью уничтожена."Это не просто военное преступление, это выходит за все пределы человеческого сознания", - заявил украинский врач.Позже Небензя, выступая уже как постоянный представитель РФ, хотел задать ему вопрос, как он, выйдя на улицу, понял, что больница подверглась именно российскому удару, кто предоставил такие данные, которые противоречат правде и здравому смыслу."Понимает ли он, что, если бы это была российская ракета, то от здания ничего бы не осталось, и дети, и большинство взрослых погибли бы, а не были бы ранены?" - добавил российский дипломат.Однако к тому моменту видеотрансляция завершилась, и Жовнир уже не был на связи.В целом выступления западных дипломатов повторяли привычные тезисы, звучащие на протяжении более двух лет по любой ситуации, касающейся Украины: осуждаем действия России, требуем от неё полностью вывести свои войска с территории Украины, ничто не может оправдать такую жестокость, будем и дальше поддерживать Киев.Как отметил Небензя, по выступлениям западных членов Совета Безопасности, причём весьма лаконичным, очевидно, что тема якобы "российского удара по детской больнице" для них неблагодарна, но они любыми способами пытались выгородить киевский режим, а для России это заседание – возможность рассказать о произошедшем правду, которая, впрочем, Запад не интересует, где по-прежнему продолжают выдавать желаемое за действительное.Сколько бы украинское руководство и его спонсоры ни пытались представить произошедшую трагедию результатом целенаправленного российского удара, даже в глазах простых украинцев эта версия не выдерживает никакой критики, подчеркнул в своем выступлении Небензя и предложил участникам ознакомиться с несколькими публикациями украинских Telegram-каналов - единственного источника нецензурируемой властью информации.В одной из них говорилось: "По удару в больницу "Охматдет" всё ясно – это ракета ПВО ВСУ NASAMS сбилась с пути и влетела в здание возле детского корпуса. Западные средства ПВО также часто ошибаются. Скорее всего, в воздухе она потеряла цель и захватила тепловой сигнал от больницы, перепутав цели. Так же было, когда ПВО ВСУ ударила по Польше в трактор, убив поляков. От ракеты Х-101 было бы намного больше урона у здания, в которое оно попало. Мы постоянно пишем, что ракеты ПВО ВСУ часто сбиваются с пути. Таких трагедий было множество до этого, и Банковая постоянно врала людям, что это русские бьют специально в жилые дома. Банковой необходимо постоянно подогревать ненависть в массах и обосновывать продолжение войны вот такими "искусственными трагедиями".Небензя заявил, что ВКС РФ действительно наносят удары по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ – но никак не по гражданским объектам, - одной из таких целей в Киеве стал завод им. Артёма, входящий в число крупнейших предприятий концерна "Укроборонпром", один их главных производителей авиационных ракет, оружия и боеприпасов. Согласно данным объективного контроля и по свидетельствам самих киевлян, эта цель была поражена."Поскольку завод находится примерно в двух километрах от пострадавшей детской больницы "Охматдет", есть все основания полагать, что поразившая его ракета украинской ПВО была предназначена именно для перехвата той российской ракеты, которая попала по заводу. Подобных трагедий можно было бы избежать, если бы киевский режим в нарушении норм международного гуманитарного права не размещал бы системы ПВО и тяжёлые вооружения в жилых кварталах. Однако на этот момент его западные спонсоры предпочитают закрывать (на это) глаза", - сказал дипломат.Представитель Словении, выступавший чуть раньше, утверждал, что независимые источники опровергают заявления России об ответственности за эту трагедию системы ПВО, однако никаких материалов тех самых независимых источников не привёл, конкретики - ноль."Напрашивается вопрос. На размещённых украинскими пользователями интернета видеороликах видно, как по заводу им. Артёма одна за другой без каких-либо помех либо повреждений прилетает пять ракет ВКС России. Точно так же видно, что без каких-либо повреждений и помех в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины. Её невозможно ни с чем спутать по чётко различаемому характерному оперению и другим характеристикам. Как так получается, что украинская ПВО пропускает все пять ударов по заводу, но чётко бьёт по детской больнице? Быть может, представитель киевского режима ответит нам на этот вопрос?" - парировал ему Небензя.Забегая вперёд, - нет, не ответит.По словам Небензи, попавшая в строение на территории "Охматдет" ракета ЗРК NASAMS, судя по всему, была выпущена из установки, поставленной Киеву властям Норвегией, поэтому Россия ждёт реакции норвежских властей по этому поводу.Затем слово предоставили постоянному представителю Украины Сергею Кислице. Он в традиционной манере начал свою речь с пренебрежительного выпада в адрес делегации России, которая занимает в ООН место Советского союза как его правопреемница.Кислица обвинил Россию в намеренном ударе по наиболее уязвимой, беззащитной категории населения в любом обществе - по детям, больным раком и другими смертельными заболеваниями. Украинские политики и дипломаты любят сопровождать свои выступления на площадках международных организаций демонстрацией чего-нибудь. Глава делегации в ООН исключением не стал: он показывал распечатанные листы, на которых изображены, по его утверждению, обломки российской X-101, якобы атаковавшей больницу, и её полный маршрут следования "от входа в воздушное пространство Украины до попадания в здание".За день до заседания Совета Безопасности известный американский блогер Джексон Хинкл, проанализировав кадры из украинских соцсетей, снятые местными жителями, пришёл к выводу, что это не могла быть X-101, поскольку не имеет характерных для российской ракеты крыльев. По его словам, это ракета-перехватчик Patriot ЗАС-3 с заострённым носом, которая совершенно не похожа на Х-101 с закруглённой носовой частью.А дальше Кислицу понесло: "Россия – это как рак, только хуже. Она прекратит убивать и распространять насилие только тогда, когда будет неспособна это делать. <…> Убийца чувствует себя абсолютно комфортно на месте председателя, будучи по локоть в детской крови! Этот военный преступник завершит свою жизнь в аду. Не могу представить, что кто-то может жать ему руку, обедать с ним, зная, что эта еда оплачена кровавыми деньгами. Меня тошнит, когда я думаю, как через неделю его сумасшедший начальник Лавров будет председательствовать здесь".Внимательно украинская сторона следит за программой председательства России в Совете Безопасности ООН: заседания 16 и 17 июля, посвящённые формированию нового мироустройства и ситуации на Ближнем Востоке соответственно, пройдут под руководством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова."Украинцы сегодня, конечно, превзошли в СБ ООН самих себя. Так подставить своих западных спонсоров в угоду упрямству и эго распоясавшегося украинского постпреда - это надо было умудриться! Ну и своим выступлением он как всегда добавил ощущение неловкости даже тем, кто его выгораживает. По их лицам это было заметно", - заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Небензя на выпады своего украинского коллеги предпочёл не реагировать и объявил заседание закрытым.Подробнее об обстоятельствах атаки на детскую больницу читайте в статье Что попало в "Охматдет", подготовка новой провокации. Итоги 8 июля на Украине

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эксклюзив, совбез оон, россия, василий небензя, украина, сергей кислица, спецоперация, атака, больница