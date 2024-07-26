https://ukraina.ru/20240726/1056488635.html

Эксперт раскрыл, как российские ДРГ кошмарят ВСУ в Казачьей Лопани и поджимают врага на реке Волчья

Эксперт раскрыл, как российские ДРГ кошмарят ВСУ в Казачьей Лопани и поджимают врага на реке Волчья - 26.07.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, как российские ДРГ кошмарят ВСУ в Казачьей Лопани и поджимают врага на реке Волчья

Сотницкий Казачок, Казачья Лопань и Граны — это те участки, где постоянно работают ДРГ. Они ставят целью не закрепиться, а выявить закрытые огневые позиции ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин

2024-07-26T04:45

2024-07-26T04:45

2024-07-26T04:45

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Ранее поступали сообщения, что в районе Сотницкого Казачка (направление на Золочев) заходили крупные российские диверсионные группы и якобы даже смогли взять под контроль какой-то участок.Сотницкий Казачок, Казачья Лопань и Граны — это те участки, где постоянно работают ДРГ. Они ставят целью не закрепиться, а выявить закрытые огневые позиции ВСУ, а также пути переброски техники и боеприпасов, которая скрытно перемещается по ночам, рассказал эксперт.Бои за Волчанск по-прежнему идут в формате "туда-сюда, туда-сюда". ВС РФ разбили все украинские переправы и закрепились на плацдарме у Северского Донца, а у реки Волчья идут качели. Но мы их поджимаем, подчеркнул обозреватель.Главный успех российских сил в том, что у противника с каждым днем все меньше и меньше возможностей перебрасывать резервы. Инициатива сейчас на нашей стороне, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.руО том, насколько размещение ракет США в Германии приближает Запад к войне с Россией - в интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240725/1056486373.html

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новости, россия, геннадий алехин, река, харьковская область, плацдарм, дрг, северский донец , всу, вс рф, сво