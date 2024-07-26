Эксперт раскрыл, как российские ДРГ кошмарят ВСУ в Казачьей Лопани и поджимают врага на реке Волчья - 26.07.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, как российские ДРГ кошмарят ВСУ в Казачьей Лопани и поджимают врага на реке Волчья
Эксперт раскрыл, как российские ДРГ кошмарят ВСУ в Казачьей Лопани и поджимают врага на реке Волчья - 26.07.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как российские ДРГ кошмарят ВСУ в Казачьей Лопани и поджимают врага на реке Волчья
Сотницкий Казачок, Казачья Лопань и Граны — это те участки, где постоянно работают ДРГ. Они ставят целью не закрепиться, а выявить закрытые огневые позиции ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
2024-07-26T04:45
2024-07-26T04:45
новости
россия
геннадий алехин
река
харьковская область
плацдарм
дрг
северский донец
всу
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Ранее поступали сообщения, что в районе Сотницкого Казачка (направление на Золочев) заходили крупные российские диверсионные группы и якобы даже смогли взять под контроль какой-то участок.Сотницкий Казачок, Казачья Лопань и Граны — это те участки, где постоянно работают ДРГ. Они ставят целью не закрепиться, а выявить закрытые огневые позиции ВСУ, а также пути переброски техники и боеприпасов, которая скрытно перемещается по ночам, рассказал эксперт.Бои за Волчанск по-прежнему идут в формате "туда-сюда, туда-сюда". ВС РФ разбили все украинские переправы и закрепились на плацдарме у Северского Донца, а у реки Волчья идут качели. Но мы их поджимаем, подчеркнул обозреватель.Главный успех российских сил в том, что у противника с каждым днем все меньше и меньше возможностей перебрасывать резервы. Инициатива сейчас на нашей стороне, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.руО том, насколько размещение ракет США в Германии приближает Запад к войне с Россией - в интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью на сайте Украина.ру
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новости, россия, геннадий алехин, река, харьковская область, плацдарм, дрг, северский донец , всу, вс рф, сво
Новости, Россия, Геннадий Алехин, река, Харьковская область, плацдарм, ДРГ, Северский Донец , ВСУ, ВС РФ, СВО

Эксперт раскрыл, как российские ДРГ кошмарят ВСУ в Казачьей Лопани и поджимают врага на реке Волчья

04:45 26.07.2024
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP / Alex Babenko
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Сотницкий Казачок, Казачья Лопань и Граны — это те участки, где постоянно работают ДРГ. Они ставят целью не закрепиться, а выявить закрытые огневые позиции ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
Ранее поступали сообщения, что в районе Сотницкого Казачка (направление на Золочев) заходили крупные российские диверсионные группы и якобы даже смогли взять под контроль какой-то участок.
Сотницкий Казачок, Казачья Лопань и Граны — это те участки, где постоянно работают ДРГ. Они ставят целью не закрепиться, а выявить закрытые огневые позиции ВСУ, а также пути переброски техники и боеприпасов, которая скрытно перемещается по ночам, рассказал эксперт.
"Особенно нам важно как следует покошмарить три высоты вокруг Казачьей Лопани, которая находится в низине. Сотницкий Казачок — это совсем рядом с ней. Мы выявляем вражеские узлы обороны и опорные пункты. Так что мы проводим разведку боем, чтобы, может быть, обеспечить продвижение наземных сил", - отметил Алёхин.
Бои за Волчанск по-прежнему идут в формате "туда-сюда, туда-сюда". ВС РФ разбили все украинские переправы и закрепились на плацдарме у Северского Донца, а у реки Волчья идут качели. Но мы их поджимаем, подчеркнул обозреватель.
Главный успех российских сил в том, что у противника с каждым днем все меньше и меньше возможностей перебрасывать резервы. Инициатива сейчас на нашей стороне, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько размещение ракет США в Германии приближает Запад к войне с Россией - в интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью на сайте Украина.ру
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 20:52
Алексей Анпилогов: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швамУкраинская оборона все больше напоминает тришкин кафтан. Это лоскутное одеяло, которое состоит из неприятных для командования ВСУ швов, когда необстрелянные подразделения еще и плохо понимают, кто занимает позиции по соседству. То есть фронт представляет собой мозаичную картину.

 
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