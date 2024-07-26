Эксперт раскрыл, как российские ДРГ кошмарят ВСУ в Казачьей Лопани и поджимают врага на реке Волчья
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
Сотницкий Казачок, Казачья Лопань и Граны — это те участки, где постоянно работают ДРГ. Они ставят целью не закрепиться, а выявить закрытые огневые позиции ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
Ранее поступали сообщения, что в районе Сотницкого Казачка (направление на Золочев) заходили крупные российские диверсионные группы и якобы даже смогли взять под контроль какой-то участок.
Сотницкий Казачок, Казачья Лопань и Граны — это те участки, где постоянно работают ДРГ. Они ставят целью не закрепиться, а выявить закрытые огневые позиции ВСУ, а также пути переброски техники и боеприпасов, которая скрытно перемещается по ночам, рассказал эксперт.
"Особенно нам важно как следует покошмарить три высоты вокруг Казачьей Лопани, которая находится в низине. Сотницкий Казачок — это совсем рядом с ней. Мы выявляем вражеские узлы обороны и опорные пункты. Так что мы проводим разведку боем, чтобы, может быть, обеспечить продвижение наземных сил", - отметил Алёхин.
Бои за Волчанск по-прежнему идут в формате "туда-сюда, туда-сюда". ВС РФ разбили все украинские переправы и закрепились на плацдарме у Северского Донца, а у реки Волчья идут качели. Но мы их поджимаем, подчеркнул обозреватель.
Главный успех российских сил в том, что у противника с каждым днем все меньше и меньше возможностей перебрасывать резервы. Инициатива сейчас на нашей стороне, заключил собеседник издания.
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