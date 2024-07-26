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"Их ждали и вовремя засекли": военный эксперт объяснил, как ВС РФ разгромили десант ВСУ в Глубоком

"Их ждали и вовремя засекли": военный эксперт объяснил, как ВС РФ разгромили десант ВСУ в Глубоком - 26.07.2024 Украина.ру

"Их ждали и вовремя засекли": военный эксперт объяснил, как ВС РФ разгромили десант ВСУ в Глубоком

В районе села Глубокое ВСУ совершили попытку десанта с противоположного берега Травянского водохранилища. Но российские войска их ждали и вовремя засекли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин

2024-07-26T04:30

2024-07-26T04:30

2024-07-26T04:30

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артиллерия

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В Глубоком ВСУ наступали с трех участков. Первый участок — узкая полоса между Травянским водохранилищем и лесом, где расположен дачно-коттеджный кластер. Там можно проехать только на машине, сообщил полковник запаса.Второй участок наступления — в сторону Терновой, где поле и автомобильная трасса "Харьков — Липцы". Третий участок — попытка десанта с противоположного берега Травянского водохранилища в районе бывшей базы отдыха "Дубрава", отметил обозреватель.Некоторые военные блогеры стали писать, что туда якобы стали бросать ФАБы, но это совершено не так. ВС РФ хватило ствольной артиллерии, чтобы отбить атаки. Только одна украинская моторка с десантом смогла уйти на противоположный берег, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.руО том, что означает преследование грузинских наемников, воевавших на стороне ВСУ - в интервью Арчила Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ на сайте Украина.ру

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