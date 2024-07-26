"Их ждали и вовремя засекли": военный эксперт объяснил, как ВС РФ разгромили десант ВСУ в Глубоком
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУДесант ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
В районе села Глубокое ВСУ совершили попытку десанта с противоположного берега Травянского водохранилища. Но российские войска их ждали и вовремя засекли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
В Глубоком ВСУ наступали с трех участков. Первый участок — узкая полоса между Травянским водохранилищем и лесом, где расположен дачно-коттеджный кластер. Там можно проехать только на машине, сообщил полковник запаса.
Второй участок наступления — в сторону Терновой, где поле и автомобильная трасса "Харьков — Липцы". Третий участок — попытка десанта с противоположного берега Травянского водохранилища в районе бывшей базы отдыха "Дубрава", отметил обозреватель.
"Оттуда ВСУ дважды пытались переправиться на наш берег сначала на весельных, а потом на моторных лодках. Я сам рыбачил в этих местах. Оттуда на обычной лодке плыть минут 15, а на моторке — 5 минут. Первый раз они наступали ночью, второй раз — под утро. Но наши войска ждали их и вовремя их засекли", - отметил Алехин.
Некоторые военные блогеры стали писать, что туда якобы стали бросать ФАБы, но это совершено не так. ВС РФ хватило ствольной артиллерии, чтобы отбить атаки. Только одна украинская моторка с десантом смогла уйти на противоположный берег, подытожил собеседник издания.
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