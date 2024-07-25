Арчил Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ
© Sputnik / Vladimir UmikashviliАрчил Сихарулидзе интервью
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Грузии был период, когда военизированные части, считавшие себя правильными грузинами, бегали по городу с "Калашниковыми" и расстреливали людей, которых считали недостойными. В 90-х это было движение "Мхедриони".
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог, основатель Научно-исследовательского центра SIKHA foundation, один из ведущих экспертов по Северному Кавказу Арчил Сихарулидзе.
По информации Службы госбезопасноти Грузии на основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили готовилось покушение.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что покушение на Бидзину Иванишвили готовили те же "глобальные политические силы", что пытались убить премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа.
- Арчил, почему глобалисты заинтересованы в убийстве Иванишвили?
- Если следовать логике Ираклия Кобахидзе, идет постепенное ослабление элит, которые верили в тотальноt доминирование своих либеральных взглядов. Либеральные диктаторы не хотят уступать власть, поэтому прибегают к насилию. Те люди, которые заявляли, что воля народа решает все, готовы не только на дебаты, но и на радикальные шаги, чтобы не позволить тому же народу избрать их оппонентов. Именно поэтому господин Кобахидзе говорит про глобальную партию войны.
- С законом об иноагентах связана подготовка покушения?
- Все это связано. Ведь закон об иноагентах во всем мире это механизм контроля денежных потоков, которые распределяются по определённым политическим кругам, пытающимися управлять страной и формировать общественное мнение.
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Есть такое сказочное представление о том, что либеральные силы не воюют, это святые. Но любая сила, которая находится у власти, хочет ее сохранить, в том числе, используя насилие. И эти законы принимаются во многих станах мира, потому что без логистической и финансовой поддержки никакого насилия произойти не может.
- Господин Мамулашивли не просто занимается участием в войне против России, но и делает политические заявления. Это человек - наёмник, который уехал из своей страны без разрешения, и говорит, что "Грузинская мечта", это не та власть, которая должна быть в Грузии, и ее нужно убирать. Если бы гражданин США уехал в другую страну и говорил бы, что власть Байдена плохая и ее нужно менять, его бы сразу внесли в список потенциальных террористов.
Поэтому чем больше господин Мамулашвили будет разговаривать, тем больше вероятность, что в Грузию он никогда не вернется, или вернется в наручниках, или вернется и присягнет государству на верность. В Грузии был период, когда военизированные части, считавшие себя правильными грузинами, бегали по городу с "Калашниковыми" и расстреливали людей, которых считали недостойными. В 90-х это было движение "Мхедриони".
То есть Мамулашивли посылают очень четкий сигнал, что если он продолжит в том же духе, то независимо от того, какая власть будет в Грузии, он будет считаться угрозой государства. Эти люди не имеют права как новая версия "Мхедриони" угрожать оттуда, что они вернутся и захватят власть.
- Почему уголовное преследование началось именно сейчас?
- Все банально, приближаются выборы (выборы в парламент Грузии ожидаются в октябре этого года). Перед каждыми выборами политическая сила, чьи возможности ограничены, думает, что можно сделать. В случае Мамулашвили это партия "Единое национальное движение". Эта партия понимает, что только через выборы она к власти никогда не придет. Поэтому у них есть стремление что-то свергнуть по опыту революции и прийти к власти тотально, не в какой-то коалиции, а потом управлять страной так, как они считают нужным.
Это болезнь наших постсоветских государств, когда люди много говорят о демократии, о переговорах, но к власти хотят прийти в одностороннем порядке. А если их идеи непопулярны, то они и страну не любят, и народ, и постоянно угрожают переворотами.
- Можно ли сказать, что грузинское общество, которое в большинстве своем поддерживает правящую партию, тоже настроено в отношении наемников, которые воевали на Украине, негативно?
- Это зависит от каждого конкретного человека. Да, в грузинской оппозиции есть люди, которые считают, что Украине надо все простить и во всем ее поддерживать только потому, что она воюет. Но большинство граждан Грузии, которые в целом поддерживают Украину, не понимают, почему Киев позволяет себе не очень красивые заявления и не понимают, почему кого-то надо освобождать силой.
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А "Грузинская мечта" твердо стоит на ногах, потому что она всегда говорит одно и то же: "Да, мы неидеальны. Но посмотрите, что вам предлагает оппозиция? Мамулашвили из Украины призывает свергнуть власть. У них нет ничего, кроме призывов к революции и насилия".
Повторюсь, риторика в духе: "Мы придем к власти, чтобы всех посадить и все поменять", была популярна в начале 2000-х годов, когда народ устал и хотел перемен. Сейчас эти настроения не пользуются популярностью у той же молодежи, которая насытилась спокойствием. А средний класс и пенсионеры – главные избиратели, тоже нахватались такого, что им перемены не нужны. Поэтому власть спокойно парирует эти уколы и выигрывает выборы.
*Организация запрещена в России
**Признан террористом и экстремистом в РФ
Подробнее о том, что сейчас происходит в Грузии - в статье Татьяны Стоянович "Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой?"