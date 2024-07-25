Арчил Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ - 25.07.2024 Украина.ру
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Арчил Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ
Арчил Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ - 25.07.2024 Украина.ру
Арчил Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ
В Грузии был период, когда военизированные части, считавшие себя правильными грузинами, бегали по городу с "Калашниковыми" и расстреливали людей, которых считали недостойными. В 90-х это было движение "Мхедриони".
2024-07-25T05:05
2024-07-25T05:05
интервью
грузия
украина
россия
бидзине иванишвили
роберт фицо
дональд трамп
всу
вооруженные силы украины
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог, основатель Научно-исследовательского центра SIKHA foundation, один из ведущих экспертов по Северному Кавказу Арчил Сихарулидзе.По информации Службы госбезопасноти Грузии на основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили готовилось покушение.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что покушение на Бидзину Иванишвили готовили те же "глобальные политические силы", что пытались убить премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа.- Арчил, почему глобалисты заинтересованы в убийстве Иванишвили?- Если следовать логике Ираклия Кобахидзе, идет постепенное ослабление элит, которые верили в тотальноt доминирование своих либеральных взглядов. Либеральные диктаторы не хотят уступать власть, поэтому прибегают к насилию. Те люди, которые заявляли, что воля народа решает все, готовы не только на дебаты, но и на радикальные шаги, чтобы не позволить тому же народу избрать их оппонентов. Именно поэтому господин Кобахидзе говорит про глобальную партию войны.- С законом об иноагентах связана подготовка покушения?- Все это связано. Ведь закон об иноагентах во всем мире это механизм контроля денежных потоков, которые распределяются по определённым политическим кругам, пытающимися управлять страной и формировать общественное мнение.Есть такое сказочное представление о том, что либеральные силы не воюют, это святые. Но любая сила, которая находится у власти, хочет ее сохранить, в том числе, используя насилие. И эти законы принимаются во многих станах мира, потому что без логистической и финансовой поддержки никакого насилия произойти не может.- Служба госбезопасности Грузии вызывает на допрос воевавших на Украине против России граждан. Командир "Грузинского национального легиона"* Мамука Мамулашвили** назвал это заказом Кремля. Что означает преследование наемников, воевавших на стороне ВСУ?- Господин Мамулашивли не просто занимается участием в войне против России, но и делает политические заявления. Это человек - наёмник, который уехал из своей страны без разрешения, и говорит, что "Грузинская мечта", это не та власть, которая должна быть в Грузии, и ее нужно убирать. Если бы гражданин США уехал в другую страну и говорил бы, что власть Байдена плохая и ее нужно менять, его бы сразу внесли в список потенциальных террористов.Поэтому чем больше господин Мамулашвили будет разговаривать, тем больше вероятность, что в Грузию он никогда не вернется, или вернется в наручниках, или вернется и присягнет государству на верность. В Грузии был период, когда военизированные части, считавшие себя правильными грузинами, бегали по городу с "Калашниковыми" и расстреливали людей, которых считали недостойными. В 90-х это было движение "Мхедриони".То есть Мамулашивли посылают очень четкий сигнал, что если он продолжит в том же духе, то независимо от того, какая власть будет в Грузии, он будет считаться угрозой государства. Эти люди не имеют права как новая версия "Мхедриони" угрожать оттуда, что они вернутся и захватят власть.- Почему уголовное преследование началось именно сейчас?- Все банально, приближаются выборы (выборы в парламент Грузии ожидаются в октябре этого года). Перед каждыми выборами политическая сила, чьи возможности ограничены, думает, что можно сделать. В случае Мамулашвили это партия "Единое национальное движение". Эта партия понимает, что только через выборы она к власти никогда не придет. Поэтому у них есть стремление что-то свергнуть по опыту революции и прийти к власти тотально, не в какой-то коалиции, а потом управлять страной так, как они считают нужным.Это болезнь наших постсоветских государств, когда люди много говорят о демократии, о переговорах, но к власти хотят прийти в одностороннем порядке. А если их идеи непопулярны, то они и страну не любят, и народ, и постоянно угрожают переворотами.- Можно ли сказать, что грузинское общество, которое в большинстве своем поддерживает правящую партию, тоже настроено в отношении наемников, которые воевали на Украине, негативно?- Это зависит от каждого конкретного человека. Да, в грузинской оппозиции есть люди, которые считают, что Украине надо все простить и во всем ее поддерживать только потому, что она воюет. Но большинство граждан Грузии, которые в целом поддерживают Украину, не понимают, почему Киев позволяет себе не очень красивые заявления и не понимают, почему кого-то надо освобождать силой.А "Грузинская мечта" твердо стоит на ногах, потому что она всегда говорит одно и то же: "Да, мы неидеальны. Но посмотрите, что вам предлагает оппозиция? Мамулашвили из Украины призывает свергнуть власть. У них нет ничего, кроме призывов к революции и насилия".Повторюсь, риторика в духе: "Мы придем к власти, чтобы всех посадить и все поменять", была популярна в начале 2000-х годов, когда народ устал и хотел перемен. Сейчас эти настроения не пользуются популярностью у той же молодежи, которая насытилась спокойствием. А средний класс и пенсионеры – главные избиратели, тоже нахватались такого, что им перемены не нужны. Поэтому власть спокойно парирует эти уколы и выигрывает выборы.*Организация запрещена в России**Признан террористом и экстремистом в РФПодробнее о том, что сейчас происходит в Грузии - в статье Татьяны Стоянович "Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой?"
https://ukraina.ru/20240724/1056444922.html
https://ukraina.ru/20240724/1056459116.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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96
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, грузия, украина, россия, бидзине иванишвили, роберт фицо, дональд трамп, всу, вооруженные силы украины, украина.ру, ес
Интервью, Грузия, Украина, Россия, Бидзине Иванишвили, Роберт Фицо, Дональд Трамп, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ЕС

Арчил Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ

05:05 25.07.2024
 
© Sputnik / Vladimir UmikashviliАрчил Сихарулидзе интервью
Арчил Сихарулидзе интервью
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Грузии был период, когда военизированные части, считавшие себя правильными грузинами, бегали по городу с "Калашниковыми" и расстреливали людей, которых считали недостойными. В 90-х это было движение "Мхедриони".
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог, основатель Научно-исследовательского центра SIKHA foundation, один из ведущих экспертов по Северному Кавказу Арчил Сихарулидзе.
По информации Службы госбезопасноти Грузии на основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили готовилось покушение.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что покушение на Бидзину Иванишвили готовили те же "глобальные политические силы", что пытались убить премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа.
- Арчил, почему глобалисты заинтересованы в убийстве Иванишвили?
- Если следовать логике Ираклия Кобахидзе, идет постепенное ослабление элит, которые верили в тотальноt доминирование своих либеральных взглядов. Либеральные диктаторы не хотят уступать власть, поэтому прибегают к насилию. Те люди, которые заявляли, что воля народа решает все, готовы не только на дебаты, но и на радикальные шаги, чтобы не позволить тому же народу избрать их оппонентов. Именно поэтому господин Кобахидзе говорит про глобальную партию войны.
- С законом об иноагентах связана подготовка покушения?
- Все это связано. Ведь закон об иноагентах во всем мире это механизм контроля денежных потоков, которые распределяются по определённым политическим кругам, пытающимися управлять страной и формировать общественное мнение.
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Есть такое сказочное представление о том, что либеральные силы не воюют, это святые. Но любая сила, которая находится у власти, хочет ее сохранить, в том числе, используя насилие. И эти законы принимаются во многих станах мира, потому что без логистической и финансовой поддержки никакого насилия произойти не может.
- Служба госбезопасности Грузии вызывает на допрос воевавших на Украине против России граждан. Командир "Грузинского национального легиона"* Мамука Мамулашвили** назвал это заказом Кремля. Что означает преследование наемников, воевавших на стороне ВСУ?
- Господин Мамулашивли не просто занимается участием в войне против России, но и делает политические заявления. Это человек - наёмник, который уехал из своей страны без разрешения, и говорит, что "Грузинская мечта", это не та власть, которая должна быть в Грузии, и ее нужно убирать. Если бы гражданин США уехал в другую страну и говорил бы, что власть Байдена плохая и ее нужно менять, его бы сразу внесли в список потенциальных террористов.
Поэтому чем больше господин Мамулашвили будет разговаривать, тем больше вероятность, что в Грузию он никогда не вернется, или вернется в наручниках, или вернется и присягнет государству на верность. В Грузии был период, когда военизированные части, считавшие себя правильными грузинами, бегали по городу с "Калашниковыми" и расстреливали людей, которых считали недостойными. В 90-х это было движение "Мхедриони".
То есть Мамулашивли посылают очень четкий сигнал, что если он продолжит в том же духе, то независимо от того, какая власть будет в Грузии, он будет считаться угрозой государства. Эти люди не имеют права как новая версия "Мхедриони" угрожать оттуда, что они вернутся и захватят власть.
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- Почему уголовное преследование началось именно сейчас?
- Все банально, приближаются выборы (выборы в парламент Грузии ожидаются в октябре этого года). Перед каждыми выборами политическая сила, чьи возможности ограничены, думает, что можно сделать. В случае Мамулашвили это партия "Единое национальное движение". Эта партия понимает, что только через выборы она к власти никогда не придет. Поэтому у них есть стремление что-то свергнуть по опыту революции и прийти к власти тотально, не в какой-то коалиции, а потом управлять страной так, как они считают нужным.
Это болезнь наших постсоветских государств, когда люди много говорят о демократии, о переговорах, но к власти хотят прийти в одностороннем порядке. А если их идеи непопулярны, то они и страну не любят, и народ, и постоянно угрожают переворотами.
- Можно ли сказать, что грузинское общество, которое в большинстве своем поддерживает правящую партию, тоже настроено в отношении наемников, которые воевали на Украине, негативно?
- Это зависит от каждого конкретного человека. Да, в грузинской оппозиции есть люди, которые считают, что Украине надо все простить и во всем ее поддерживать только потому, что она воюет. Но большинство граждан Грузии, которые в целом поддерживают Украину, не понимают, почему Киев позволяет себе не очень красивые заявления и не понимают, почему кого-то надо освобождать силой.
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А "Грузинская мечта" твердо стоит на ногах, потому что она всегда говорит одно и то же: "Да, мы неидеальны. Но посмотрите, что вам предлагает оппозиция? Мамулашвили из Украины призывает свергнуть власть. У них нет ничего, кроме призывов к революции и насилия".
Повторюсь, риторика в духе: "Мы придем к власти, чтобы всех посадить и все поменять", была популярна в начале 2000-х годов, когда народ устал и хотел перемен. Сейчас эти настроения не пользуются популярностью у той же молодежи, которая насытилась спокойствием. А средний класс и пенсионеры – главные избиратели, тоже нахватались такого, что им перемены не нужны. Поэтому власть спокойно парирует эти уколы и выигрывает выборы.
*Организация запрещена в России
**Признан террористом и экстремистом в РФ
Подробнее о том, что сейчас происходит в Грузии - в статье Татьяны Стоянович "Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой?"
 
ИнтервьюГрузияУкраинаРоссияБидзине ИванишвилиРоберт ФицоДональд ТрампВСУВооруженные силы УкраиныУкраина.руЕС
 
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