Не обойдет Трампа. Обама не поддержал Харрис - 25.07.2024 Украина.ру
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Не обойдет Трампа. Обама не поддержал Харрис
Не обойдет Трампа. Обама не поддержал Харрис - 25.07.2024 Украина.ру
Не обойдет Трампа. Обама не поддержал Харрис
Бывший американский лидер Барак Обама не поддержал возможное выдвижение вице-президента Камалы Харрис в кандидаты в президенты страны от демократов. Об этом пишет газета New York Post
2024-07-25T07:13
2024-07-25T07:49
камала харрис
новости
сша
израиль
палестина
джо байден
демократическая партия
барак обама
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"Обама очень расстроен, потому что знает, что она не сможет выиграть (кандидата Дональда Трампа)... Обама знает, что она просто некомпетентна", - сказал источник в семье действующего президента США Джо Байдена.По его словам, Харрис не сможет "обойти расставленные перед ней ловушки", не умеет вести дебаты и рано или поздно "что-то сморозит про Израиль, Палестину или Украину".Также, по сведениям газеты, Обама направлял кампанию внутри Демократической партии к тому, чтобы уговорить Байдена выйти из президентской гонки, при этом он не ожидал, что Байден, отказавшись от участия в выборах, сразу же поддержит кандидатуру Харрис. После выхода Байдена из предвыборной гонки Обама рассчитывал видеть кандидатом в президенты от демократов сенатора от штата Аризона Марка Келли, говорится в материале.Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче, чем Байдена.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.Подробнее о кандидатке в президенты - в материале Александра Сокуренко Ход Обамы. Кто сыграет черную королеву? на сайте Украина.ру.
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камала харрис, новости, сша, израиль, палестина, джо байден, демократическая партия, барак обама
Камала Харрис, Новости, США, Израиль, Палестина, Джо Байден, Демократическая партия, Барак Обама

Не обойдет Трампа. Обама не поддержал Харрис

07:13 25.07.2024 (обновлено: 07:49 25.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве. Второй день
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Бывший американский лидер Барак Обама не поддержал возможное выдвижение вице-президента Камалы Харрис в кандидаты в президенты страны от демократов. Об этом пишет газета New York Post
"Обама очень расстроен, потому что знает, что она не сможет выиграть (кандидата Дональда Трампа)... Обама знает, что она просто некомпетентна", - сказал источник в семье действующего президента США Джо Байдена.
По его словам, Харрис не сможет "обойти расставленные перед ней ловушки", не умеет вести дебаты и рано или поздно "что-то сморозит про Израиль, Палестину или Украину".
Также, по сведениям газеты, Обама направлял кампанию внутри Демократической партии к тому, чтобы уговорить Байдена выйти из президентской гонки, при этом он не ожидал, что Байден, отказавшись от участия в выборах, сразу же поддержит кандидатуру Харрис.
После выхода Байдена из предвыборной гонки Обама рассчитывал видеть кандидатом в президенты от демократов сенатора от штата Аризона Марка Келли, говорится в материале.

"Обама в ярости, все пошло не так, как он хотел, поэтому он и не присоединяется к поддержке Харрис со стороны Демократической партии", - рассказал источник.

Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче, чем Байдена.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Подробнее о кандидатке в президенты - в материале Александра Сокуренко Ход Обамы. Кто сыграет черную королеву? на сайте Украина.ру.
 
Камала ХаррисНовостиСШАИзраильПалестинаДжо БайденДемократическая партияБарак Обама
 
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