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Не обойдет Трампа. Обама не поддержал Харрис

Не обойдет Трампа. Обама не поддержал Харрис - 25.07.2024 Украина.ру

Не обойдет Трампа. Обама не поддержал Харрис

Бывший американский лидер Барак Обама не поддержал возможное выдвижение вице-президента Камалы Харрис в кандидаты в президенты страны от демократов. Об этом пишет газета New York Post

2024-07-25T07:13

2024-07-25T07:13

2024-07-25T07:49

камала харрис

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палестина

джо байден

демократическая партия

барак обама

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"Обама очень расстроен, потому что знает, что она не сможет выиграть (кандидата Дональда Трампа)... Обама знает, что она просто некомпетентна", - сказал источник в семье действующего президента США Джо Байдена.По его словам, Харрис не сможет "обойти расставленные перед ней ловушки", не умеет вести дебаты и рано или поздно "что-то сморозит про Израиль, Палестину или Украину".Также, по сведениям газеты, Обама направлял кампанию внутри Демократической партии к тому, чтобы уговорить Байдена выйти из президентской гонки, при этом он не ожидал, что Байден, отказавшись от участия в выборах, сразу же поддержит кандидатуру Харрис. После выхода Байдена из предвыборной гонки Обама рассчитывал видеть кандидатом в президенты от демократов сенатора от штата Аризона Марка Келли, говорится в материале.Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче, чем Байдена.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.Подробнее о кандидатке в президенты - в материале Александра Сокуренко Ход Обамы. Кто сыграет черную королеву? на сайте Украина.ру.

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камала харрис, новости, сша, израиль, палестина, джо байден, демократическая партия, барак обама