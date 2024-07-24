"Важны детали": Кремль ответил на заявление Киева о переговорах - 24.07.2024 Украина.ру
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"Важны детали": Кремль ответил на заявление Киева о переговорах
"Важны детали": Кремль ответил на заявление Киева о переговорах - 24.07.2024 Украина.ру
"Важны детали": Кремль ответил на заявление Киева о переговорах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 июля прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможных переговорах с РФ
2024-07-24T13:55
2024-07-24T13:55
новости
россия
украина
кремль
дмитрий кулеба
дмитрий песков
мид
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"Здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся дальнейших разъяснений", - сказал официальный представитель Кремля.Однако озвученный Кулебой посыл о готовности начать переговоры с Россией идет в унисон с позицией Москвы, подчеркнул он.Песков еще раз напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, сохраняла свою открытость.Ранее в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной.Подробнее о словах Кулебы - в материале Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, кремль, дмитрий кулеба, дмитрий песков, мид
Новости, Россия, Украина, Кремль, Дмитрий Кулеба, Дмитрий Песков, МИД

"Важны детали": Кремль ответил на заявление Киева о переговорах

13:55 24.07.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 июля прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможных переговорах с РФ
"Здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся дальнейших разъяснений", - сказал официальный представитель Кремля.
Однако озвученный Кулебой посыл о готовности начать переговоры с Россией идет в унисон с позицией Москвы, подчеркнул он.
Песков еще раз напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, сохраняла свою открытость.
Ранее в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной.
Подробнее о словах Кулебы - в материале Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКремльДмитрий КулебаДмитрий ПесковМИД
 
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