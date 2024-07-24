"Важны детали": Кремль ответил на заявление Киева о переговорах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 июля прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможных переговорах с РФ
"Здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся дальнейших разъяснений", - сказал официальный представитель Кремля.
Однако озвученный Кулебой посыл о готовности начать переговоры с Россией идет в унисон с позицией Москвы, подчеркнул он.
Песков еще раз напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, сохраняла свою открытость.
Ранее в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной.
Подробнее о словах Кулебы - в материале Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины на сайте Украина.ру.