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"Важны детали": Кремль ответил на заявление Киева о переговорах

"Важны детали": Кремль ответил на заявление Киева о переговорах - 24.07.2024 Украина.ру

"Важны детали": Кремль ответил на заявление Киева о переговорах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 июля прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможных переговорах с РФ

2024-07-24T13:55

2024-07-24T13:55

2024-07-24T13:55

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"Здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся дальнейших разъяснений", - сказал официальный представитель Кремля.Однако озвученный Кулебой посыл о готовности начать переговоры с Россией идет в унисон с позицией Москвы, подчеркнул он.Песков еще раз напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, сохраняла свою открытость.Ранее в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной.Подробнее о словах Кулебы - в материале Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины на сайте Украина.ру.

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