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Потоп, разрушающиеся мосты и снос усадьбы Зеленского. Что происходит в Киеве

Потоп, разрушающиеся мосты и снос усадьбы Зеленского. Что происходит в Киеве - 24.07.2024 Украина.ру

Потоп, разрушающиеся мосты и снос усадьбы Зеленского. Что происходит в Киеве

Под конец июля в столице Украины тропическая жара сменилась топическими ливнями, которые вновь затопили улицы города. Мэр Киева Виталий Кличко ремонтирует ливневую канализацию с 2014 года, но пока безрезультатно.

2024-07-24T14:30

2024-07-24T14:30

2024-07-24T14:30

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После ливня сразу же возникла аварийная ситуация на мосту Патона, который в буквальном смысле потёк из-за прорыва тепломагистрали. Еще в прошлом году украинские эксперты называли мост аварийным. Они заявляли, что на мосту происходит расслоение нижнего пояса вследствие коррозии, разрушаются поперечные балки и защитный слой бетона. Опорные части моста также находятся в критическом состоянии: трещины в подферменниках, разрушение бетона.Постепенно разрушается и киевское метро, особенно после ливней. Во вторник 23 июля двум чиновникам киевского метрополитена сообщили о подозрении в служебной халатности. По данным следствия? главный инженер и начальник служб пути, туннельных сооружений и зданий не проводили осмотр и обследование туннеля, что в итоге привело к его разрушению. В прошлом году из-за затопления были закрыты шесть станций на синей ветке метро: Демеевская, Голосеевская, Васильковская, Выставочный центр, Ипподром и Теремки. В киевской мэрии винят строителей времен Виктора Януковича, которые, дескать, неправильно строили. Со времен Евромайдана ни одной станции метро не было открыто.Из-за длительного конфликта Офиса президента с киевской мэрией в последней скоро некому будет работать, заявил 23 июля первый заместитель Виталия Кличко Николай Поворозник. По его словам, открыто более 80 уголовных дел против 97 сотрудников киевской горадминистрации. Помимо коррупции, чиновников киевской мэрии обвиняют в организации схем по вывозу своих детей заграницу. В частности омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец на днях заявил, что столичные чиновники устраивают своих родственников призывного возраста опекунами детей-сирот, которых вывозят в ЕС, откуда потом не возвращаются ни дети, ни взрослые родственники чиновников.Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принимает в Киеве посла Ватикана Пьетро Паролина, с которым он в очередной раз обсудил "формулу справедливого мира" от Зеленского, которая предполагает военное поражение РФ. "Обсудили установление справедливого мира для Украины, продовольственную безопасность, возвращение пленных и украинских детей", - сообщил Шмыгаль. После Шмыгаля с Паролином встретился и Зеленский. Посланнику Папы он рассказал о желании закончить войну как можно быстрее, хотя недавно в интервью западным СМИ говорил о новом контрнаступлении и просил больше оружия.На днях в Киеве снесли усадьбу Зеленского, хотя она не имеет никакого отношения к просроченному президенту Украины – в начале XX века там проживала семья киевского мещанина Зеленского.Городская власть заявила, что возмущена ситуацией и назвала снос "дерзким и циничным самоуправством". Буквально за пару дней до сноса общественная организация "Наследие Киев" подала в департамент пакет учетной документации о присвоении зданию статуса памятника.Кличко заявил, что будет судиться с застройщиком и требовать от него, чтобы тот отстроил заново памятник архитектуры, каким он был до сноса, то есть, создать новодел. В противном случае здание (уже снесенное) вернут в коммунальную собственность.В ответ застройщик ЖК "Тургенев" пошел в контратаку, заявив, что усадьба подпадает под закон о дерусификации на том основании, что она была построена по заказу Василия Малина, который в 1890-х годах преподавал в Киевском университете, где читал лекции на русском языке. В принципе под таким предлогом можно снести большую часть Киева − от православных соборов до советских высотных зданий.Столичные власти намерены снести также здание "Цветы Украины" на улице Сечевых стрельцов. Здание является памятником советского модернизма. Каскады здания были специально созданы для оранжерей, а фасад десятки лет был увит виноградом. В понедельник 22 июля в здании возник пожар. Киевляне в соцсетях подозревают умышленный поджог с целью уничтожения здания с последующей продажей земли под торговый центр.Кличко также вслед за рядом украинских политиков начинает прогревать тему возможных переговоров с РФ и территориальных уступок после соответствующего референдума. На днях в итальянской Corriere della Sera вышло интервью с мэром Киева, где тот допустил такой сценарий, попутно раскритиковав Зеленского за авторитаризм."Я чувствую запах авторитаризма дома. Президент сконцентрировал слишком много власти в своем офисе. В результате парламент потерял любую релевантную роль", - заявил Кличко.Однако сколько бы Кличко ни жаловался на авторитаризм Зеленского, сколько бы ни раскрылось новых коррупционных схем, Запад вполне устраивает киевский режим, пока тот гонит на убой украинцев.Ещё о сносе усадьбы в Киеве: На Украине возбудили дело в отношении совладельца незаконно снесенной усадьбы Зеленских

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