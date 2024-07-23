На Украине возбудили дело в отношении совладельца незаконно снесенной усадьбы Зеленских - 23.07.2024 Украина.ру
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На Украине возбудили дело в отношении совладельца незаконно снесенной усадьбы Зеленских
На Украине возбудили дело в отношении совладельца незаконно снесенной усадьбы Зеленских - 23.07.2024 Украина.ру
На Украине возбудили дело в отношении совладельца незаконно снесенной усадьбы Зеленских
Украинские власти возбудили уголовное дело в отношении совладельца исторической усадьбы Зеленских в Киеве, которая была незаконно снесена по его указанию, говорится в телеграм-канале Офиса генпрокурора Украины
2024-07-23T11:36
2024-07-23T11:36
новости
киев
виталий кличко
снос
мэр
уголовное дело
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"Совладельцу усадьбы Зеленских, который дал указание на ее снос, предъявлено подозрение. Его действия квалифицированы как умышленное уничтожение имущества, на которое судом наложен арест (с запретом пользования, распоряжения и отчуждения - ред.)", - сказано в тексте.По данным следствия, подозреваемый, чье имя не называется, привлек строительную фирму и дал ее сотрудникам указание снести здание. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных к разрушению усадьбы.На днях построенную в 1890 году усадьбу в центре Киева снесли с помощью тяжелой строительной техники. У стен мэрии собрались около тысячи протестующих, полиция возбудила уголовное дело по факту сноса. Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что намерен судиться с застройщиком.Подробнее о варварском сносе зданий в украинской столице - в материале В Киеве снесли часовню УПЦ для "сохранения истории Украины" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, киев, виталий кличко, снос, мэр, уголовное дело
Новости, Киев, Виталий Кличко, снос, мэр, уголовное дело

На Украине возбудили дело в отношении совладельца незаконно снесенной усадьбы Зеленских

11:36 23.07.2024
 
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© соцсети
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Украинские власти возбудили уголовное дело в отношении совладельца исторической усадьбы Зеленских в Киеве, которая была незаконно снесена по его указанию, говорится в телеграм-канале Офиса генпрокурора Украины
"Совладельцу усадьбы Зеленских, который дал указание на ее снос, предъявлено подозрение. Его действия квалифицированы как умышленное уничтожение имущества, на которое судом наложен арест (с запретом пользования, распоряжения и отчуждения - ред.)", - сказано в тексте.
По данным следствия, подозреваемый, чье имя не называется, привлек строительную фирму и дал ее сотрудникам указание снести здание.
Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных к разрушению усадьбы.
На днях построенную в 1890 году усадьбу в центре Киева снесли с помощью тяжелой строительной техники. У стен мэрии собрались около тысячи протестующих, полиция возбудила уголовное дело по факту сноса.
Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что намерен судиться с застройщиком.
Подробнее о варварском сносе зданий в украинской столице - в материале В Киеве снесли часовню УПЦ для "сохранения истории Украины" на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевВиталий Кличкосносмэруголовное дело
 
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Заголовок открываемого материала
11:36На Украине возбудили дело в отношении совладельца незаконно снесенной усадьбы Зеленских
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