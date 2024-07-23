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На Украине возбудили дело в отношении совладельца незаконно снесенной усадьбы Зеленских

На Украине возбудили дело в отношении совладельца незаконно снесенной усадьбы Зеленских - 23.07.2024 Украина.ру

На Украине возбудили дело в отношении совладельца незаконно снесенной усадьбы Зеленских

Украинские власти возбудили уголовное дело в отношении совладельца исторической усадьбы Зеленских в Киеве, которая была незаконно снесена по его указанию, говорится в телеграм-канале Офиса генпрокурора Украины

2024-07-23T11:36

2024-07-23T11:36

2024-07-23T11:36

новости

киев

виталий кличко

снос

мэр

уголовное дело

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"Совладельцу усадьбы Зеленских, который дал указание на ее снос, предъявлено подозрение. Его действия квалифицированы как умышленное уничтожение имущества, на которое судом наложен арест (с запретом пользования, распоряжения и отчуждения - ред.)", - сказано в тексте.По данным следствия, подозреваемый, чье имя не называется, привлек строительную фирму и дал ее сотрудникам указание снести здание. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных к разрушению усадьбы.На днях построенную в 1890 году усадьбу в центре Киева снесли с помощью тяжелой строительной техники. У стен мэрии собрались около тысячи протестующих, полиция возбудила уголовное дело по факту сноса. Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что намерен судиться с застройщиком.Подробнее о варварском сносе зданий в украинской столице - в материале В Киеве снесли часовню УПЦ для "сохранения истории Украины" на сайте Украина.ру.

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новости, киев, виталий кличко, снос, мэр, уголовное дело