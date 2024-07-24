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Полковник запаса о том, почему ВС РФ не будут жалеть "Кинжалы" и "Искандеры" чтобы уничтожить все F-16
Полковник запаса о том, почему ВС РФ не будут жалеть "Кинжалы" и "Искандеры" чтобы уничтожить все F-16 - 24.07.2024 Украина.ру
Полковник запаса о том, почему ВС РФ не будут жалеть "Кинжалы" и "Искандеры" чтобы уничтожить все F-16
Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов считает, что для прикрытия авиабаз с F-16 потребуется как минимум две зенитные ракетные батареи Patriot, два ЗРК типа NASAMS и несколько самоходных установок Gepard. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2024-07-24T04:15
2024-07-24T04:15
2024-07-24T04:15
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Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов обратил особое внимание на усиление зенитного ракетного прикрытия аэродромов, на которых предполагается базирование украинских многофункциональных истребителей F-16, пишет автор.По мнению Голубцова, это будет непростой задачей. Для прикрытия авиабаз потребуется как минимум две зенитные ракетные батареи Patriot, два ЗРК типа NASAMS и несколько зенитных самоходных установок Gepard, говорится в материале.Вот уж действительно — экономии в этом случае не предполагается. Правда, при этом не планируется и перерасхода. Количество выделенных сил и средств будет точно соответствовать поставленной боевой задаче, отметил полковник запаса.Кроме того, командованием ВС РФ наверняка будут предприняты все возможные меры по выводу из строя на длительное время всех взлетно-посадочных полос, магистральных рулежных дорожек и стоянок самолетов на территории Украины, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.руПодробнее о боевом применении самолетов F-16 - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, геннадий алехин, вкс, f-16, аэродромы, ракетный удар, "искандер", "калибр", сво
Новости, Россия, Украина, Геннадий Алехин, ВКС, F-16, аэродромы, ракетный удар, "Искандер", "Калибр", СВО
Полковник запаса о том, почему ВС РФ не будут жалеть "Кинжалы" и "Искандеры" чтобы уничтожить все F-16
Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов считает, что для прикрытия авиабаз с F-16 потребуется как минимум две зенитные ракетные батареи Patriot, два ЗРК типа NASAMS и несколько самоходных установок Gepard. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов обратил особое внимание на усиление зенитного ракетного прикрытия аэродромов, на которых предполагается базирование украинских многофункциональных истребителей F-16, пишет автор.
По мнению Голубцова, это будет непростой задачей. Для прикрытия авиабаз потребуется как минимум две зенитные ракетные батареи Patriot, два ЗРК типа NASAMS и несколько зенитных самоходных установок Gepard, говорится в материале.
"Украинский генерал также отметил, что "больше всего мы опасаемся, что россияне не будут считать количество "Кинжалов" и "Искандеров" для того, чтобы поразить F-16 на аэродромах". С этим его утверждением можно безусловно согласиться", - подчеркнул Алёхин.
Вот уж действительно — экономии в этом случае не предполагается. Правда, при этом не планируется и перерасхода. Количество выделенных сил и средств будет точно соответствовать поставленной боевой задаче, отметил полковник запаса.
Кроме того, командованием ВС РФ наверняка будут предприняты все возможные меры по выводу из строя на длительное время всех взлетно-посадочных полос, магистральных рулежных дорожек и стоянок самолетов на территории Украины, подытожил автор материала.