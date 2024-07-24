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Полковник запаса о том, почему ВС РФ не будут жалеть "Кинжалы" и "Искандеры" чтобы уничтожить все F-16

Полковник запаса о том, почему ВС РФ не будут жалеть "Кинжалы" и "Искандеры" чтобы уничтожить все F-16 - 24.07.2024 Украина.ру

Полковник запаса о том, почему ВС РФ не будут жалеть "Кинжалы" и "Искандеры" чтобы уничтожить все F-16

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов считает, что для прикрытия авиабаз с F-16 потребуется как минимум две зенитные ракетные батареи Patriot, два ЗРК типа NASAMS и несколько самоходных установок Gepard. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2024-07-24T04:15

2024-07-24T04:15

2024-07-24T04:15

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Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов обратил особое внимание на усиление зенитного ракетного прикрытия аэродромов, на которых предполагается базирование украинских многофункциональных истребителей F-16, пишет автор.По мнению Голубцова, это будет непростой задачей. Для прикрытия авиабаз потребуется как минимум две зенитные ракетные батареи Patriot, два ЗРК типа NASAMS и несколько зенитных самоходных установок Gepard, говорится в материале.Вот уж действительно — экономии в этом случае не предполагается. Правда, при этом не планируется и перерасхода. Количество выделенных сил и средств будет точно соответствовать поставленной боевой задаче, отметил полковник запаса.Кроме того, командованием ВС РФ наверняка будут предприняты все возможные меры по выводу из строя на длительное время всех взлетно-посадочных полос, магистральных рулежных дорожек и стоянок самолетов на территории Украины, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.руПодробнее о боевом применении самолетов F-16 - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.ру

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