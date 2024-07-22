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Украина может потерять поддержку США — Пушков

Украина может потерять поддержку США — Пушков - 22.07.2024 Украина.ру

Украина может потерять поддержку США — Пушков

Победа Дональда Трампа на выборах в США может снизить поддержку Украины со стороны Вашингтона. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков, передает РИА Новости

2024-07-22T09:39

2024-07-22T09:39

2024-07-22T10:13

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"Я не думаю, что избрание Трампа приведет к улучшению российско-американских отношений, потому что в целом американский правящий класс сейчас очень антироссийски настроен. Но я допускаю, что степень поддержки Украины может существенно снизиться", - сказал Пушков.Он также прокомментировал снятие кандидатуры Джо Байдена с выборов и предположил, что кандидатами от партии демократов на выборах США помимо Камалы Харрис "могут стать Хиллари Клинтон, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер". "Но это все пока версии. По логике процесса это должна быть Камала Харрис - как вице-президент. На мой взгляд, шансов у Камалы Харрис исключительно мало", - указал политик.В минувшее воскресенье Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Американские выборы пройдут в ноябре.Подробнее об уходе Байдена - в материале Виктории Титовой Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации еще впереди на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, вашингтон, джо байден, камала харрис, алексей пушков, совет федерации