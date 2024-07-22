https://ukraina.ru/20240722/1056395564.html

Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации еще впереди

Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации еще впереди - 22.07.2024 Украина.ру

Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации еще впереди

Ожидаемая сенсация случилась 21 июля — Джо Байден таки вышел из предвыборной гонки. Это историческое события для США. Нынешний президент объявил, что продолжает исполнять свои президентские обязанности и поддержит в качестве кандидата на будущих выборах своего вице-президента Камалу Харрис

2024-07-22T06:46

2024-07-22T06:46

2024-07-22T07:33

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демократическая партия

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республиканская партия

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На эту новость последовала молниеносная реакция высокопоставленных политиков США. Так, Барак Обама заявил, что воздержится от поддержки Харрис и рассчитывает, что Демократическая партия сможет организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат. А спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон призвал Байдена уйти в отставку: если он не в состоянии баллотироваться в президенты, то и не способен управлять страной. Первые реакции на решение Байдена — в обзоре политологов из Украины и России.Украинский политик Леонид ЕмецБайден вышел из избирательной гонки. В общем, в стране столь религиозной, как США, выжить, как это удалось Трампу, это почти быть помазанным на престол. Поэтому, кажется, результат неизбежен.Украинский политолог Виктор ТаранБайден снялся с выборов. Слишком много было у него неудач за последний месяц. Очень символично, что он не дошел до конца гонки… Это как с помощью США Украины — имел все шансы войти в историю как президент, который привел Украину в НАТО, но не смог… Не дошел… очень неоднозначное президентство… Интересно, сможет ли Камала Харрис выиграть у Трампа? До 5 ноября осталось чуть больше трех месяцев, а значит, шансы еще есть. Наблюдаем.Украинский экономист Алексей КущВ общем, Байден снялся с выборов. А все-таки я не просто так сравнил Байдена и Линдона Джонсона в недавней своей публикации. Как и Линдон Джонсон, Байден был вице-президентом: Джонсон — у Кеннеди, Байден — у Обамы. И вот оказывается, что снятие с выборов действующего президента после первой каденции произошло впервые за 50 лет. Последний раз так снимался именно Линдон Джонсон. По аналогии после Байдена должна наступить эпоха реальной политики, как при Никсоне — Киссинджере. Кстати, Трамп победил Хилари Клинтон и проиграл Байдену. То есть побеждать соперницу-женщину у него получается лучше, чем борьба с соперником-мужчиной. Хотя репрезентативная выборка маловата. Скамейка запасных у демократов очень короткая.Российский политолог Сергей СтаровойтовБайден вышел из предвыборной гонки, и так как вся политика в мире американоцентрична, это создает хорошие возможности для ситуации внутри России (если предположить, конечно, что Трамп становится следующим президентом США). Равным образом от этого выигрывают как патриоты, так и западники в российских элитах — перезагрузка в интересах каждой из групп. Трампу нужны быстрые результаты — завершение конфликта на Украине он уже пообещал. "Еще до вступления в должность президента", — так он сказал. А значит, что скоро нас ждут очень интересные события.Украинский политолог Владимир ФесенкоВыход Джо Байдена из президентской гонки — это ожидаемое и правильное решение, хотя оно и не гарантирует Демократической партии победу на выборах в ноябре. Но это решение дает шанс сразиться за победу. Оно позволит Демократической партии выйти из фазы неопределенности и растерянности, в которой эта политическая сила оказалась после неудачных для Байдена дебатов с Трампом, а также после покушения на Трампа. Неудачное покушение на Трампа, и то, как Трамп бравурно вышел из этой ситуации, окончательно сломило всю избирательную стратегию Демократической партии. Сейчас в относительно похожей ситуации оказываются республиканцы. Их избирательная стратегия была заточена на противостоянии с Байденом и использовании его слабостей. А теперь им придется капитально перерабатывать драматургию и содержание своей избирательной кампании, учитывая особенности нового кандидата от Демократической партии. И то, что в Республиканской партии заявляют, что выход Байдена из избирательной гонки является незаконным, также подтверждает, что для них это решение Байдена создает определенные проблемы. Похоже, они продолжат политическую войну именно с Байденом, требуя его отставки с поста президента США. А вот насколько эта тактика будет удачной, покажет ход избирательной кампании. Байден уже рекомендовал выдвинуть Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии. Это тоже ожидаемое и логическое решение. Сохраняется организационная и командная структура избирательной кампании. Подчеркивается преемственность политики, поскольку Камала Харрис является вице-президентом. С высокой вероятностью съезд Демократической партии поддерживает ее кандидатуру. Насколько сильным кандидатом будет Камала Харрис, мы увидим в ходе избирательной кампании. Но уже сам факт выдвижения такой кандидатуры создает интересный и яркий контраст — женщина с либеральными взглядами и афроамериканскими и азиатскими корнями против белого мужчины с агрессивно консервативными взглядами. Этот контраст может также предоставить дополнительные политтехнологические ресурсы для Демократической партии. Что касается наших интересов, то замена кандидата от Демократической партии не изменит позиции этой партии относительно поддержки Украины в борьбе против российского нашествия. А дальше будем смотреть на нюансы ее личной позиции по этому вопросу. В избирательной кампании в США снова появляется интересная и острая интрига. И это главное.Бывший член Венецианской комиссии Марина СтавнийчукПомню, как месяца два назад, когда прогнозировала на одном из политических ютуб-шоу, что президент Байден не будет баллотироваться и нас ждут перемены, как коллеги по студии скептически отреагировали… Президент США поблагодарил народ, отметил свои достижения, призвал не забывать, что они США, и вышел из президентской гонки, элегантно призвав поддержать Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты! Джентльмен! Да по-другому не мог! Это его гарантия грядущего! Для меня ожидаемо. Нас ждут еще многие политические американские предвыборные сюрпризы. Не могу сказать, что это будет интересно, потому что украинский вопрос — один из важных в этой избирательной гонке. Если бы не российская агрессия, можно было бы запастись попкорном… а так для нас одни нервы и мучения переживаний! Помимо прочего. Этот казус происходит впервые в истории выборов в США. Демократы будут иметь кучу правовых и политических, внутрипартийных, международных проблем. Кандидат от республиканцев, 45-й президент США Дональд Трамп серьезно раскритиковал своего преемника 46-го президента США и сегодня соперника в новой гонке Джо Байдена. В Белом доме до последнего не знали о решении господина Байдена!Российский политолог Алексей ЧеснаковУход Байдена повышает ставки. Хитрое сценирование выхода Байдена из президентского ралли доказывает, что все пока не так однозначно. В последние дни складывалось стойкое ощущение, что чрезмерная драматизация вокруг немощи старика-президента нужна не для того, чтобы его уговорить (скорее всего, все окончательно определилось после покушения на Трампа), а для решения нескольких будущих задач и, скорее, стимулировала ключевых игроков внутри Демпартии к созданию необходимых ситуативных коалиций и временных союзов. К тому же теперь стратегам демократов ясен весь расклад сил у республиканцев, и они могут отстраивать свои долгосрочные и тактические электоральные решения, отталкиваясь от позиций у оппонентов. Кто в итоге будет номинирован от Демпартии — Харрис или кто-то другой (-ая)? На данном этапе торгов каждая мелочь имеет значение. А особенно тяжбы вокруг распределения должностей в будущей администрации. Кроме того, не стал бы сбрасывать со счетов атакующую кампанию со стороны республиканцев — "они знали" — по дискредитации руководства Демпартии с обвинениями об информированности о неспособности президента исполнять обязанности. Байден продолжает оставаться слабым звеном. Балластом, способным потянуть демократов вниз. Жалость побоку. Ничего личного, just business. Пока еще у демократов продолжается комитет. Заглянуть за кулисы этого многоактного спектакля интересно, но, по понятным причинам, невозможно. Ждем итоговой номинации в августе. Прогнозы на результат выборов 5 ноября теперь имеет смысл делать только после чикагского конвента Демпартии (19–22.08). Ждем прогнозов социологов и заявлений стейкхолдеров. Все самое интересное только начинается.Подробности того, как готовилось решение о снятии Байдена с президентской гонки, — в статье Ростислава Ищенко "Уход Байдена и критические дни Трампа".

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сша, украина, россия, джо байден, дональд трамп, камала харрис, демократическая партия, нато, республиканская партия, эксклюзив