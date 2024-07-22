Эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в три котла, прорвутся за Прогресс и закроют вопрос с Угледаром - 22.07.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в три котла, прорвутся за Прогресс и закроют вопрос с Угледаром
Эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в три котла, прорвутся за Прогресс и закроют вопрос с Угледаром - 22.07.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в три котла, прорвутся за Прогресс и закроют вопрос с Угледаром
Прорыв ВС РФ под Очеретино говорит о том, что противник не может удержать боевые порядки. Если получится прорваться за Прогресс, это поставит под вопрос существование группировок ВСУ в Курахово и в Угледаре. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-07-22T06:20
2024-07-22T06:20
новости
россия
очеретино
угледар
вс рф
сво
наступление
логистика
донбасс
бои
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Сейчас российские войска приближаются к станции Прогресс, откуда уже недалеко до Красноармейска. Если там получится прорваться, это окончательно закроет вопрос с Угледаром, к которому сейчас и так подходят к востоку, рассказал эксперт.Сейчас нет возможности осуществить глубокий прорыв, когда маневренные части пройдут на 20–30 километров на территории противника, перережут основные логистические пути ВСУ и замкнут этот котел, добавил инженер.Если посмотреть на карту, то с марта продвижение российских частей на Красноармейск было весьма заметно. Сейчас уже формируется один фланг этого котла. И если получится прорваться за Прогресс, это поставит под вопрос существование группировок ВСУ в Курахово и в Угледаре, отметил он."Да, пока противник пытается держаться. Но под Дзержинском и Северском мы тоже продвигаемся. И рано или поздно ВСУ окажутся в каком-то из этих котлов", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.руО том, почему Запад не хочет понять, что мир переходит к многополярному мироустройству - в интервью Алексея Малинина: Китай погрозил США военным кулаком из Белоруссии
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новости, россия, очеретино, угледар, вс рф, сво, наступление, логистика, донбасс, бои, окружение, всу
Новости, Россия, Очеретино, Угледар, ВС РФ, СВО, наступление, логистика, Донбасс, бои, окружение, ВСУ

Эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в три котла, прорвутся за Прогресс и закроют вопрос с Угледаром

06:20 22.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Прорыв ВС РФ под Очеретино говорит о том, что противник не может удержать боевые порядки. Если получится прорваться за Прогресс, это поставит под вопрос существование группировок ВСУ в Курахово и в Угледаре. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Сейчас российские войска приближаются к станции Прогресс, откуда уже недалеко до Красноармейска. Если там получится прорваться, это окончательно закроет вопрос с Угледаром, к которому сейчас и так подходят к востоку, рассказал эксперт.
Сейчас нет возможности осуществить глубокий прорыв, когда маневренные части пройдут на 20–30 километров на территории противника, перережут основные логистические пути ВСУ и замкнут этот котел, добавил инженер.
"Но наш прорыв под Очеретино уже стал свидетельством того, что противник не может удержать свои боевые порядки. Если даже они закрепляются на какой-то позиции на какое-то время, мы начинаем давить в другом месте", - подчеркнул Васильев.
Если посмотреть на карту, то с марта продвижение российских частей на Красноармейск было весьма заметно. Сейчас уже формируется один фланг этого котла. И если получится прорваться за Прогресс, это поставит под вопрос существование группировок ВСУ в Курахово и в Угледаре, отметил он.
"Да, пока противник пытается держаться. Но под Дзержинском и Северском мы тоже продвигаемся. И рано или поздно ВСУ окажутся в каком-то из этих котлов", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Запад не хочет понять, что мир переходит к многополярному мироустройству - в интервью Алексея Малинина: Китай погрозил США военным кулаком из Белоруссии
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 10:59
Ростислав Ищенко: Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового ЗеленскогоАмериканцы с удовольствием позволят России построить военную базу на Украине, даже в каждом селе по две. И даже будут агитировать за это. Потому что страна разорится на их содержании.
 
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