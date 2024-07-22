Эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в три котла, прорвутся за Прогресс и закроют вопрос с Угледаром
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Прорыв ВС РФ под Очеретино говорит о том, что противник не может удержать боевые порядки. Если получится прорваться за Прогресс, это поставит под вопрос существование группировок ВСУ в Курахово и в Угледаре. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Сейчас российские войска приближаются к станции Прогресс, откуда уже недалеко до Красноармейска. Если там получится прорваться, это окончательно закроет вопрос с Угледаром, к которому сейчас и так подходят к востоку, рассказал эксперт.
Сейчас нет возможности осуществить глубокий прорыв, когда маневренные части пройдут на 20–30 километров на территории противника, перережут основные логистические пути ВСУ и замкнут этот котел, добавил инженер.
"Но наш прорыв под Очеретино уже стал свидетельством того, что противник не может удержать свои боевые порядки. Если даже они закрепляются на какой-то позиции на какое-то время, мы начинаем давить в другом месте", - подчеркнул Васильев.
Если посмотреть на карту, то с марта продвижение российских частей на Красноармейск было весьма заметно. Сейчас уже формируется один фланг этого котла. И если получится прорваться за Прогресс, это поставит под вопрос существование группировок ВСУ в Курахово и в Угледаре, отметил он.
"Да, пока противник пытается держаться. Но под Дзержинском и Северском мы тоже продвигаемся. И рано или поздно ВСУ окажутся в каком-то из этих котлов", - заключил собеседник издания.
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