https://ukraina.ru/20240722/1056389941.html

Эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в три котла, прорвутся за Прогресс и закроют вопрос с Угледаром

Эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в три котла, прорвутся за Прогресс и закроют вопрос с Угледаром - 22.07.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в три котла, прорвутся за Прогресс и закроют вопрос с Угледаром

Прорыв ВС РФ под Очеретино говорит о том, что противник не может удержать боевые порядки. Если получится прорваться за Прогресс, это поставит под вопрос существование группировок ВСУ в Курахово и в Угледаре. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-07-22T06:20

2024-07-22T06:20

2024-07-22T06:20

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Сейчас российские войска приближаются к станции Прогресс, откуда уже недалеко до Красноармейска. Если там получится прорваться, это окончательно закроет вопрос с Угледаром, к которому сейчас и так подходят к востоку, рассказал эксперт.Сейчас нет возможности осуществить глубокий прорыв, когда маневренные части пройдут на 20–30 километров на территории противника, перережут основные логистические пути ВСУ и замкнут этот котел, добавил инженер.Если посмотреть на карту, то с марта продвижение российских частей на Красноармейск было весьма заметно. Сейчас уже формируется один фланг этого котла. И если получится прорваться за Прогресс, это поставит под вопрос существование группировок ВСУ в Курахово и в Угледаре, отметил он."Да, пока противник пытается держаться. Но под Дзержинском и Северском мы тоже продвигаемся. И рано или поздно ВСУ окажутся в каком-то из этих котлов", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.руО том, почему Запад не хочет понять, что мир переходит к многополярному мироустройству - в интервью Алексея Малинина: Китай погрозил США военным кулаком из Белоруссии

https://ukraina.ru/20240721/1056371435.html

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