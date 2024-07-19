https://ukraina.ru/20240719/1056343095.html

Алексей Малинин: Китай погрозил США военным кулаком из Белоруссии

Алексей Малинин: Китай погрозил США военным кулаком из Белоруссии - 19.07.2024 Украина.ру

Алексей Малинин: Китай погрозил США военным кулаком из Белоруссии

Нынешняя политика Альянса представляет собой абсолютно конфронтационную модель, направленную на сохранение однополярного миропорядка. Это показывает, что западные страны не хотят мириться с данностью, что мир переходит к многополярному мироустройству. И есть другие центры силы ничуть не слабее, чем коллективный Запад.

2024-07-19T07:00

2024-07-19T07:00

2024-07-19T07:00

интервью

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин.Россия в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.- Алексей Юрьевич, взаимное наращивание дальнобойных средств поражения приближает нас к вооруженному противостоянию с НАТО или наоборот отдаляет глобальный конфликт?- Не думаю, что мы можем говорить о глобальном военном конфликте России и НАТО в ближайшие годы. Однако попытки НАТО эскалировать напряженность видны невооруженным глазом и нам надо отвечать на это соразмерно. А то и ассиметрично, как говорит наш президент. В мире достаточно много стран, где появление дальнобойного оружия, не обязательно ядерного, могло бы показать США и НАТО, что не только они могут играть в эту игру.Нынешняя политика Альянса представляет собой абсолютно конфронтационную модель, направленную на сохранение однополярного миропорядка. Это показывает, что западные страны не хотят мириться с данностью, что мир переходит к многополярному мироустройству. И есть другие центры силы ничуть не слабее, чем коллективный Запад.- С нашей стороны, вероятно, речь идет об оснащении ядерными боеголовками ракетных комплексов "Искандер", которые находятся в Калининградской области, и наличие которых напугало главу Минобороны Бориса Писториуса?- Бориса Писториуса, к сожалению, многие вещи пугают. Он относится к той части европейской элиты, представителей которой можно назвать ястребами, он постоянно говорит о российской угрозе, что Россию необходимо сдерживать всеми возможными способами. Но если мы посмотрим на другую часть немецкого истеблишмента, то далеко не все разделяют подобное настроение.Не думаю, что Борис Писториус сможет на протяжении долгого времени поддерживать такую модель, потому что она связана с довольно серьезными финансовыми тратами, на которые Германия не так легко готова пойти.А если говорить про ракетные установки в Калининградской области и ядерное оружие в Белоруссии, то это фактор сдерживания, поскольку противная сторона настроена на конфронтацию.- Размещение этих дальнобойных ракет в Германии произойдет независимо от итогов президентских выборов в Соединенных Штатах Америки? Ведь Трамп неоднократно заявлял о желании завершить конфликт на Украине.- Пока что нам до конца не понятно, какой линии будет придерживаться Дональд Трамп, и как он сможет ее воплощать в жизнь, учитывая, что есть еще и Конгресс, и Сенат. Будет ли он стремиться к максимально мирному регулированию или будет пытаться предпринимать какие-то попытки давления, в том числе условными дальнобойными ракетами.Пока многие индикаторы указывают на то, что Трамп попытается обеспечить какой-то диалог без быстрого применения каких-то рычагов давления.- А какой вам видится судьба Джо Байдена? Дойдет ли он до конца президентской гонки?- Вполне вероятно он может сохраниться как кандидат, поскольку очень многие американские аналитики, политики, отдельные СМИ указывают на его стремление сохранить свой пост, на стремление его команды оставить так называемого коллективного Байдена и управлять страной.Но в то же время мы видим, что как будто бы ведется подготовка запасного аэродрома на случай, если придется менять кандидатуру от Демократической партии, потому что на днях Джозеф Байден заявил, что он снимется с президентской гонки только в том случае, если у него будут проблемы со здоровьем. Вчера появилась информация о том, что он заболел коронавирусом.И вот тут самый главный вопрос, удастся ли окружению Байдена убедить его в том, что сейчас его позиции максимально слабые, и еще есть время хотя бы попытаться выставить кандидата, который составит более серьезную конкуренцию Трампу.- Белоруссия 4 июля стала членом Шанхайской организации сотрудничества, а 8 июля начались совместные военные учения белорусских и китайских военных. Демонстрирует ли тем самым Пекин готовность защищать свои торговые пути в Восточной Европе?- Китай подобными учениями, во-первых, укрепляет взаимоотношения с Белоруссией, которые уже на протяжении многих лет вполне конструктивные, близкие и взаимовыгодные. И с другой стороны, представляя примерно на чем основывается китайская дипломатия, можно сделать вывод, что Китай посылает некий сигнал своим западным визави о том, что не только вы способны у чужих границ устраивать учения. Мы тоже способны делать то же самое.Ведь сколько различных военных активностей организовывают на регулярной основе США вместе с Южной Кореей, с Японией, с другими союзниками в Юго-Восточной Азии. Я думаю, что Китай вполне может демонстрировать, что способен делать то же самое. И это вполне в духе китайского внешнеполитического подхода.- Польша в три раза увеличивает группировку на границе с Белоруссией, доводит ее до 17 тысяч человек якобы для борьбы с мигрантами. Связано ли это с военным сотрудничеством Пекина и Минска?- Я не думаю, что расширение польской группировки войск на белорусской границе связано с учениями армий Белоруссии и Китая. Польша уже на протяжении двух лет активно наращивает свой военный потенциал, активно говорит о некой белорусской угрозе, которая является, мягко говоря, сомнительной, учитывая разницу в размере армий и тот факт, что Польша является страной НАТО. Этот кулак создается как некий аргумент против не столько Белоруссии, сколько России.Поэтому я не думаю, что наращивание группировки связано с Китаем, оно, скорее, связано с последовательной политикой Польши по превращению своих вооруженных сил в некий восточно-европейский кулак, который якобы должен в случае чего выполнять какие-то задачи, направленные против России и Белоруссии.Но, конечно, мне все еще слабо представляется прямой конфликт по нашей инициативе со странами Альянса.- А с их стороны что может спровоцировать НАТО на вооруженное выступление?- Нельзя никогда исключать вероятность, что в случае наших успехов на Украине ястребиный лагерь натовских сил захочет эскалировать напряженность, обеспечит ввод войск на Украину.Не обязательно для прямого столкновения с нашими подразделениями, может быть для высвобождения каких-то украинских вооруженных формирований, которые смогут перебросить на фронт, может быть для того, чтобы стать неким живым щитом, поскольку у нас все еще нет желания вступать в открытую конфронтацию с натовскими солдатами.Я думаю, что если НАТО будет понимать, что победа России на Украине неизбежна, то они будут рассматривать вариант с переводом этого конфликта на совсем другой уровень. Но надеюсь, что этого не произойдет, поскольку в Европе и на Западе все еще много представителей политического истеблишмента, которые не настроены на это.Плюс мы видим в Европе рост правых сил, которые также более компромиссно относятся к конфликту на Украине и более компромиссно настроены по отношению к нам в целом. Если возникнет перспектива того, что Европа будет платить за вооруженный конфликт на Украине гораздо большую цену, то, уверен, найдутся силы, которые смогут это предотвратить.Перестанет ли Белый дом при Дональде Трампе поддерживать киевский режим Дмитрий Бабич: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ

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https://ukraina.ru/20240718/1056315828.html

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2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью