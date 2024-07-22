https://ukraina.ru/20240722/1056380321.html

Этот прорыв станет началом их конца: эксперт раскрыл, когда ВС РФ устроят ВСУ свой "сентябрь 2022 года"

Этот прорыв станет началом их конца: эксперт раскрыл, когда ВС РФ устроят ВСУ свой "сентябрь 2022 года" - 22.07.2024 Украина.ру

Этот прорыв станет началом их конца: эксперт раскрыл, когда ВС РФ устроят ВСУ свой "сентябрь 2022 года"

Если в результате прорыва и котлов будет уничтожено 25% личного состава ВСУ, они потеряют боеспособность. Если ВС РФ будут превосходить ВСУ в разы, они могут устроить им аналог их же наступления 2022 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-07-22T05:00

2024-07-22T05:00

2024-07-22T05:00

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ВСУ сейчас спасаются только тем, что "пушечным мясом" затыкают дыры в обороне. Но рано или поздно количество перейдет в качество. Противник и так постоянно пятится, не в состоянии закрепиться на позициях, рассказал эксперт.А потом для украинского фронта настанет эффект домино, когда одна костяшка упадет и свалит все остальные. Бойцы смогут выйти на оперативный простор и осуществить глубокие охваты, уточнил он.Если один такой котел заберет 5–10% нынешнего количества ВСУ на передовой, противнику будет нечем купировать прорыв российских сил, потому что он и так жжет резервы, отметил Васильев.И если в результате этого прорыва и котлов мы уничтожим 25% личного состава ВСУ, они потеряют боеспособность. Мы и так по численности немного превосходим их из-за их больших потерь, добавил обозреватель.Если ВС РФ будут превосходить ВСУ в разы, мы устроим им аналог их же наступления в Харьковской области в сентябре 2022 года. Противник делает все, чтобы не допустить развала фронта. Потому что первый глубокий прорыв станет началом их конца, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.руО том, почему Запад не хочет понять, что мир переходит к многополярному мироустройству - в интервью Алексея Малинина: Китай погрозил США военным кулаком из Белоруссии

https://ukraina.ru/20240720/1056376039.html

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