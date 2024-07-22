Этот прорыв станет началом их конца: эксперт раскрыл, когда ВС РФ устроят ВСУ свой "сентябрь 2022 года" - 22.07.2024 Украина.ру
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Этот прорыв станет началом их конца: эксперт раскрыл, когда ВС РФ устроят ВСУ свой "сентябрь 2022 года"
Этот прорыв станет началом их конца: эксперт раскрыл, когда ВС РФ устроят ВСУ свой "сентябрь 2022 года" - 22.07.2024 Украина.ру
Этот прорыв станет началом их конца: эксперт раскрыл, когда ВС РФ устроят ВСУ свой "сентябрь 2022 года"
Если в результате прорыва и котлов будет уничтожено 25% личного состава ВСУ, они потеряют боеспособность. Если ВС РФ будут превосходить ВСУ в разы, они могут устроить им аналог их же наступления 2022 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-07-22T05:00
2024-07-22T05:00
новости
россия
харьковская область
всу
вс рф
прорыв
наступление
потери всу
оборона
сво
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ВСУ сейчас спасаются только тем, что "пушечным мясом" затыкают дыры в обороне. Но рано или поздно количество перейдет в качество. Противник и так постоянно пятится, не в состоянии закрепиться на позициях, рассказал эксперт.А потом для украинского фронта настанет эффект домино, когда одна костяшка упадет и свалит все остальные. Бойцы смогут выйти на оперативный простор и осуществить глубокие охваты, уточнил он.Если один такой котел заберет 5–10% нынешнего количества ВСУ на передовой, противнику будет нечем купировать прорыв российских сил, потому что он и так жжет резервы, отметил Васильев.И если в результате этого прорыва и котлов мы уничтожим 25% личного состава ВСУ, они потеряют боеспособность. Мы и так по численности немного превосходим их из-за их больших потерь, добавил обозреватель.Если ВС РФ будут превосходить ВСУ в разы, мы устроим им аналог их же наступления в Харьковской области в сентябре 2022 года. Противник делает все, чтобы не допустить развала фронта. Потому что первый глубокий прорыв станет началом их конца, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.руО том, почему Запад не хочет понять, что мир переходит к многополярному мироустройству - в интервью Алексея Малинина: Китай погрозил США военным кулаком из Белоруссии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, харьковская область, всу, вс рф, прорыв, наступление, потери всу, оборона, сво, окружение
Новости, Россия, Харьковская область, ВСУ, ВС РФ, прорыв, наступление, потери ВСУ, оборона, СВО, окружение

Этот прорыв станет началом их конца: эксперт раскрыл, когда ВС РФ устроят ВСУ свой "сентябрь 2022 года"

05:00 22.07.2024
 
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Если в результате прорыва и котлов будет уничтожено 25% личного состава ВСУ, они потеряют боеспособность. Если ВС РФ будут превосходить ВСУ в разы, они могут устроить им аналог их же наступления 2022 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
ВСУ сейчас спасаются только тем, что "пушечным мясом" затыкают дыры в обороне. Но рано или поздно количество перейдет в качество. Противник и так постоянно пятится, не в состоянии закрепиться на позициях, рассказал эксперт.
А потом для украинского фронта настанет эффект домино, когда одна костяшка упадет и свалит все остальные. Бойцы смогут выйти на оперативный простор и осуществить глубокие охваты, уточнил он.
Если один такой котел заберет 5–10% нынешнего количества ВСУ на передовой, противнику будет нечем купировать прорыв российских сил, потому что он и так жжет резервы, отметил Васильев.
"Да, враг пытается создать что-то в тылу, но мы же тоже не сидим на месте. И если за неделю не ответит на наш прорыв, мы за неделю разовьем этот успех и будем развивать новые котлы или занимать ключевые точки", - подчеркнул инженер.
И если в результате этого прорыва и котлов мы уничтожим 25% личного состава ВСУ, они потеряют боеспособность. Мы и так по численности немного превосходим их из-за их больших потерь, добавил обозреватель.
Если ВС РФ будут превосходить ВСУ в разы, мы устроим им аналог их же наступления в Харьковской области в сентябре 2022 года. Противник делает все, чтобы не допустить развала фронта. Потому что первый глубокий прорыв станет началом их конца, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.ру
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