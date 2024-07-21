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Права русскоязычных на Украине и "респектабельность": Джонсон запросил мира, но на своих условиях
Права русскоязычных на Украине и "респектабельность": Джонсон запросил мира, но на своих условиях - 21.07.2024 Украина.ру
Права русскоязычных на Украине и "респектабельность": Джонсон запросил мира, но на своих условиях
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, считает, что Россию можно вытеснить на линию границы февраля 2022 года, предложив взамен "восстановление партнерских отношений" с США. Об этом британский политик написал в статье для Daily Mail по итогам своих переговоров с Трампом
2024-07-21T10:12
2024-07-21T10:12
2024-07-21T10:12
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По его словам, Трамп понимает, что поражение Украины будет огромным поражением США. Кроме того, Штаты столкнутся с угрозой для Тайваня со стороны Китая и Израилю со стороны Хесболлы.Тогда перед Америка встанет перед выбором: отказаться от мирового господства или вновь посылать своих солдат гибнуть на чужой земле.Джонсон уверяет, что что Трамп может закончить войну на выгодных для Украины и Запада условиях. При этом Киеву придется отказаться от требований выхода на границы 1991 года, но получить возможность вступить в ЕС и НАТО.Джонсон также предлагает ускорить поставки оружия для ВСУ и снять ограничения на удары по российским регионам.Армия Украины заменит американские войска в Европе, что позволит Трампу сэкономить бюджет США.В ходе переговоров Джонсон намерен предложить Владимиру Путину некие особые гарантии для русскоговорящих на Украине. В перспективе, уверяет политик, возможно возвращение к временам, когда Россия была "респектабельным партнером" G8 и НАТО.Весной 2022 года Борис Джонсон сорвал мирные переговоры России и Украине в Стамбуле, предложив украинским властям "продолжать войну".О европейской политике Владимир Швейцер: Европа опасается скоропалительных решений Трампа, поэтому готовит оборону
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Новости, Украина, Россия, США, Борис Джонсон, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, ЕС, ВСУ
Права русскоязычных на Украине и "респектабельность": Джонсон запросил мира, но на своих условиях
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, считает, что Россию можно вытеснить на линию границы февраля 2022 года, предложив взамен "восстановление партнерских отношений" с США. Об этом британский политик написал в статье для Daily Mail по итогам своих переговоров с Трампом
По его словам, Трамп понимает, что поражение Украины будет огромным поражением США. Кроме того, Штаты столкнутся с угрозой для Тайваня со стороны Китая и Израилю со стороны Хесболлы.
Тогда перед Америка встанет перед выбором: отказаться от мирового господства или вновь посылать своих солдат гибнуть на чужой земле.
Джонсон уверяет, что что Трамп может закончить войну на выгодных для Украины и Запада условиях. При этом Киеву придется отказаться от требований выхода на границы 1991 года, но получить возможность вступить в ЕС и НАТО.
Джонсон также предлагает ускорить поставки оружия для ВСУ и снять ограничения на удары по российским регионам.
Армия Украины заменит американские войска в Европе, что позволит Трампу сэкономить бюджет США.
В ходе переговоров Джонсон намерен предложить Владимиру Путину некие особые гарантии для русскоговорящих на Украине. В перспективе, уверяет политик, возможно возвращение к временам, когда Россия была "респектабельным партнером" G8 и НАТО.
"Я не говорю, что это будет легко. Это потребует силы. Это потребует решимости. Это потребует стальных нервов", - считает он.
Весной 2022 года Борис Джонсон сорвал мирные переговоры России и Украине в Стамбуле, предложив украинским властям "продолжать войну".