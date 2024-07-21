https://ukraina.ru/20240721/1056383931.html

Права русскоязычных на Украине и "респектабельность": Джонсон запросил мира, но на своих условиях

Права русскоязычных на Украине и "респектабельность": Джонсон запросил мира, но на своих условиях - 21.07.2024 Украина.ру

Права русскоязычных на Украине и "респектабельность": Джонсон запросил мира, но на своих условиях

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, считает, что Россию можно вытеснить на линию границы февраля 2022 года, предложив взамен "восстановление партнерских отношений" с США. Об этом британский политик написал в статье для Daily Mail по итогам своих переговоров с Трампом

2024-07-21T10:12

2024-07-21T10:12

2024-07-21T10:12

новости

украина

россия

сша

борис джонсон

дональд трамп

владимир путин

нато

ес

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/40/1034314047_0:199:6456:3830_1920x0_80_0_0_da0be6c2694413eb7f20756b8ccf0f92.jpg

По его словам, Трамп понимает, что поражение Украины будет огромным поражением США. Кроме того, Штаты столкнутся с угрозой для Тайваня со стороны Китая и Израилю со стороны Хесболлы.Тогда перед Америка встанет перед выбором: отказаться от мирового господства или вновь посылать своих солдат гибнуть на чужой земле.Джонсон уверяет, что что Трамп может закончить войну на выгодных для Украины и Запада условиях. При этом Киеву придется отказаться от требований выхода на границы 1991 года, но получить возможность вступить в ЕС и НАТО.Джонсон также предлагает ускорить поставки оружия для ВСУ и снять ограничения на удары по российским регионам.Армия Украины заменит американские войска в Европе, что позволит Трампу сэкономить бюджет США.В ходе переговоров Джонсон намерен предложить Владимиру Путину некие особые гарантии для русскоговорящих на Украине. В перспективе, уверяет политик, возможно возвращение к временам, когда Россия была "респектабельным партнером" G8 и НАТО.Весной 2022 года Борис Джонсон сорвал мирные переговоры России и Украине в Стамбуле, предложив украинским властям "продолжать войну".О европейской политике Владимир Швейцер: Европа опасается скоропалительных решений Трампа, поэтому готовит оборону

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, борис джонсон, дональд трамп, владимир путин, нато, ес, всу