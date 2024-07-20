https://ukraina.ru/20240720/1056380787.html

Оборона ВСУ в Донбассе разваливается в нескольких местах – Bild

Оборона ВСУ в Донбассе разваливается в нескольких местах – Bild - 20.07.2024 Украина.ру

Оборона ВСУ в Донбассе разваливается в нескольких местах – Bild

Российская армия всего за несколько дней установила контроль сразу над несколькими населенными пунктами в Донбассе, что является признаком "частичного" развала обороны украинской армии. Об этом сообщает эксперт немецкого издания Юлиан Рёпке, ссылаясь на данные из открытых источников

2024-07-20T14:44

2024-07-20T14:44

2024-07-20T14:47

новости

донбасс

вооруженные силы украины

россия

сво

наступление

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056317109_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_d407f689086ca7cdcf30c6f24947941c.jpg

Рёпке указывает также на потерю ВСУ населенного пункта Прогресс, расположенного в 22 километрах к востоку от Красноармейска (укр. название - Покровск). Последнее наступление (три километра за неделю) — ещё одно свидетельство развала украинского фронта в нескольких местах, уточняет эксперт. Тем временем украинский аналитический ресурс Deep State подтверждает, что российская армия уже полностью контролирует населенный пункт Раздоловка.Читайте подробнее о том, почему ВСУ будут держаться до последнего за исторический рубеж Донбасса в интервью журналиста, члена Союза писателей России, автора книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олега Измайлова на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240615/1055665296.html

донбасс

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, вооруженные силы украины, россия, сво, наступление, вс рф