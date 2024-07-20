Оборона ВСУ в Донбассе разваливается в нескольких местах – Bild - 20.07.2024 Украина.ру
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Оборона ВСУ в Донбассе разваливается в нескольких местах – Bild
Оборона ВСУ в Донбассе разваливается в нескольких местах – Bild - 20.07.2024 Украина.ру
Оборона ВСУ в Донбассе разваливается в нескольких местах – Bild
Российская армия всего за несколько дней установила контроль сразу над несколькими населенными пунктами в Донбассе, что является признаком "частичного" развала обороны украинской армии. Об этом сообщает эксперт немецкого издания Юлиан Рёпке, ссылаясь на данные из открытых источников
2024-07-20T14:44
2024-07-20T14:47
новости
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Рёпке указывает также на потерю ВСУ населенного пункта Прогресс, расположенного в 22 километрах к востоку от Красноармейска (укр. название - Покровск). Последнее наступление (три километра за неделю) — ещё одно свидетельство развала украинского фронта в нескольких местах, уточняет эксперт. Тем временем украинский аналитический ресурс Deep State подтверждает, что российская армия уже полностью контролирует населенный пункт Раздоловка.Читайте подробнее о том, почему ВСУ будут держаться до последнего за исторический рубеж Донбасса в интервью журналиста, члена Союза писателей России, автора книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олега Измайлова на сайте Украина.ру
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новости, донбасс, вооруженные силы украины, россия, сво, наступление, вс рф
Новости, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, наступление, ВС РФ

Оборона ВСУ в Донбассе разваливается в нескольких местах – Bild

14:44 20.07.2024 (обновлено: 14:47 20.07.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская армия всего за несколько дней установила контроль сразу над несколькими населенными пунктами в Донбассе, что является признаком "частичного" развала обороны украинской армии. Об этом сообщает эксперт немецкого издания Юлиан Рёпке, ссылаясь на данные из открытых источников
"К северо-западу от Авдеевки (Вооруженными силами России – Ред.) захвачены Евгеньевка, Восход, Прогресс, идут бои за Новосёловку Первую. К северу от Бахмута (Артемовска) взяты Раздоловка, Ивано-Дарьевка, идут бои за Спорное", – говорится в публикации.
Рёпке указывает также на потерю ВСУ населенного пункта Прогресс, расположенного в 22 километрах к востоку от Красноармейска (укр. название - Покровск). Последнее наступление (три километра за неделю) — ещё одно свидетельство развала украинского фронта в нескольких местах, уточняет эксперт.
Тем временем украинский аналитический ресурс Deep State подтверждает, что российская армия уже полностью контролирует населенный пункт Раздоловка.
Читайте подробнее о том, почему ВСУ будут держаться до последнего за исторический рубеж Донбасса в интервью журналиста, члена Союза писателей России, автора книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олега Измайлова на сайте Украина.ру
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"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет ДонбассВСУ необходимо любым способом удержать Дзержинск. Потому что в случае падения города ВС РФ смогут пройти между двух главных логистических центров ВСУ в Славянске и Красноармейске. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
 
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