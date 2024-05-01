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ВСУ будут держаться до последнего: эксперт о сражении за исторический рубеж Донбасса
ВСУ будут держаться до последнего: эксперт о сражении за исторический рубеж Донбасса - 01.05.2024 Украина.ру
ВСУ будут держаться до последнего: эксперт о сражении за исторический рубеж Донбасса
Река Волчья является историческим рубежом Донбасса, российские войска ждет там упорное сопротивление ВСУ. Такое мнение высказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов в интервью изданию Украина.ру
2024-05-01T05:12
2024-05-01T05:12
2024-05-01T05:12
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Район реки Волчьей в Донбассе - единственно возможное место для ВСУ, чтобы окопаться и обустроить там свой укрепрайон, отметил эксперт.У них просто нет другого выбора. Потому что за рекой открывается такая же местность, как в районе Старомайорского или Работино. Это сельскохозяйственный край, который тянется до самого Днепра, заявил Измайлов."Сама по себе река Волчья – это исторический рубеж для Донбасса. Здесь кипели серьезные бои даже в Великую Отечественную войну. Немцы выстраивали там свою оборону, а их духовные наследники из Киева не преминут воспользоваться этим опытом", - сказал он.Собеседник издания напомнил, что в 2014 году в этом месте держали позиции ополченцы, однако были вынуждены оставить их из-за целого ряда причин, в том числе слабой обученности.Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.
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новости, украина, донбасс, сво, река, олег измайлов
Новости, Украина, Донбасс, СВО, река, Олег Измайлов
ВСУ будут держаться до последнего: эксперт о сражении за исторический рубеж Донбасса
Река Волчья является историческим рубежом Донбасса, российские войска ждет там упорное сопротивление ВСУ. Такое мнение высказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов в интервью изданию Украина.ру
Район реки Волчьей в Донбассе - единственно возможное место для ВСУ, чтобы окопаться и обустроить там свой укрепрайон, отметил эксперт.
У них просто нет другого выбора. Потому что за рекой открывается такая же местность, как в районе Старомайорского или Работино. Это сельскохозяйственный край, который тянется до самого Днепра, заявил Измайлов.
"Сама по себе река Волчья – это исторический рубеж для Донбасса. Здесь кипели серьезные бои даже в Великую Отечественную войну. Немцы выстраивали там свою оборону, а их духовные наследники из Киева не преминут воспользоваться этим опытом", - сказал он.
Собеседник издания напомнил, что в 2014 году в этом месте держали позиции ополченцы, однако были вынуждены оставить их из-за целого ряда причин, в том числе слабой обученности.