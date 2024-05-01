https://ukraina.ru/20240501/1054783974.html

ВСУ будут держаться до последнего: эксперт о сражении за исторический рубеж Донбасса

ВСУ будут держаться до последнего: эксперт о сражении за исторический рубеж Донбасса - 01.05.2024 Украина.ру

ВСУ будут держаться до последнего: эксперт о сражении за исторический рубеж Донбасса

Река Волчья является историческим рубежом Донбасса, российские войска ждет там упорное сопротивление ВСУ. Такое мнение высказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов в интервью изданию Украина.ру

2024-05-01T05:12

2024-05-01T05:12

2024-05-01T05:12

новости

украина

донбасс

сво

река

олег измайлов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0b/1053807860_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_088192753e1c283d9d312cc0a5870cdf.jpg

Район реки Волчьей в Донбассе - единственно возможное место для ВСУ, чтобы окопаться и обустроить там свой укрепрайон, отметил эксперт.У них просто нет другого выбора. Потому что за рекой открывается такая же местность, как в районе Старомайорского или Работино. Это сельскохозяйственный край, который тянется до самого Днепра, заявил Измайлов."Сама по себе река Волчья – это исторический рубеж для Донбасса. Здесь кипели серьезные бои даже в Великую Отечественную войну. Немцы выстраивали там свою оборону, а их духовные наследники из Киева не преминут воспользоваться этим опытом", - сказал он.Собеседник издания напомнил, что в 2014 году в этом месте держали позиции ополченцы, однако были вынуждены оставить их из-за целого ряда причин, в том числе слабой обученности.Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.

украина

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, донбасс, сво, река, олег измайлов