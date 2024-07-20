"Разгром колонны ВСУ": эксперт оценил эффективность российских дронов и управляемых авиабомб - 20.07.2024 Украина.ру
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"Разгром колонны ВСУ": эксперт оценил эффективность российских дронов и управляемых авиабомб
"Разгром колонны ВСУ": эксперт оценил эффективность российских дронов и управляемых авиабомб - 20.07.2024 Украина.ру
"Разгром колонны ВСУ": эксперт оценил эффективность российских дронов и управляемых авиабомб
Российские беспилотники оснащены лучшей в мире оптикой. Вместе с управляемыми авиабомбами они наносят большой урон украинским военным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-07-20T07:13
2024-07-20T07:13
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спецоперация
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Эксперт высоко оценил прогресс России в создании беспилотных летательных систем разных типов. Особо он отметил компанию ZALA, также оценил удар российскими беспилотниками по колонне ВСУ на правобережье Днепра."Я смотрел эти кадры. Скорее всего, там работали БПЛА самолетного типа: или ZALAZ-20 или ZALA16/5. Это довольно современные и скоростные машины с лучшей в мире оптикой, которая позволяет им корректировать техника. Так что этот разгром колонны ВСУ – закономерный результат. Другого быть не могло. И у нас таких машин становится все больше и больше", - сказал Насонов.Он также оценил применение российской армией авиабомб ФАБ-3000. По его мнению, необходимости в применении более мощных боеприпасов сейчас нет."ВСУ и эти бомбы переварить не могут. Дрожь в коленках и других частях тела у них превосходит все, что можно. Да, можно еще прикрутить корректируемый модуль к "пятерке" и пару раз ее применить. Но три тонны – это уже страшный взрыв, который по масштабам приближается к ядерному. Если бы противник сбрасывал на нас такие бомбы, мы бы тоже боялись. Это природа. Против нее ничего не сделаешь", -констатировал военный эксперт.Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.руТакже о ходе СВО в материале На Украине сообщили о попытке прорыва ВС РФ в Сумской области на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, дроны, авиабомбы, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, дроны, авиабомбы, Спецоперация

"Разгром колонны ВСУ": эксперт оценил эффективность российских дронов и управляемых авиабомб

07:13 20.07.2024
 
© Минобороны России / Telegram
© Минобороны России / Telegram
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Российские беспилотники оснащены лучшей в мире оптикой. Вместе с управляемыми авиабомбами они наносят большой урон украинским военным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Эксперт высоко оценил прогресс России в создании беспилотных летательных систем разных типов. Особо он отметил компанию ZALA, также оценил удар российскими беспилотниками по колонне ВСУ на правобережье Днепра.
"Я смотрел эти кадры. Скорее всего, там работали БПЛА самолетного типа: или ZALAZ-20 или ZALA16/5. Это довольно современные и скоростные машины с лучшей в мире оптикой, которая позволяет им корректировать техника. Так что этот разгром колонны ВСУ – закономерный результат. Другого быть не могло. И у нас таких машин становится все больше и больше", - сказал Насонов.
Он также оценил применение российской армией авиабомб ФАБ-3000. По его мнению, необходимости в применении более мощных боеприпасов сейчас нет.
"ВСУ и эти бомбы переварить не могут. Дрожь в коленках и других частях тела у них превосходит все, что можно. Да, можно еще прикрутить корректируемый модуль к "пятерке" и пару раз ее применить. Но три тонны – это уже страшный взрыв, который по масштабам приближается к ядерному. Если бы противник сбрасывал на нас такие бомбы, мы бы тоже боялись. Это природа. Против нее ничего не сделаешь", -констатировал военный эксперт.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.ру
Также о ходе СВО в материале На Украине сообщили о попытке прорыва ВС РФ в Сумской области на сайте Украина.ру
 
НовостиРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныдроныавиабомбыСпецоперация
 
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