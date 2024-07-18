На Украине сообщили о попытке прорыва ВС РФ в Сумской области - 18.07.2024 Украина.ру
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На Украине сообщили о попытке прорыва ВС РФ в Сумской области
На Украине сообщили о попытке прорыва ВС РФ в Сумской области - 18.07.2024 Украина.ру
На Украине сообщили о попытке прорыва ВС РФ в Сумской области
Российская армия намеревалась прорвать оборону украинский войск в Сумской области, наступление велось у сел Чуйковка, Рожковичи и Сытное, сообщил военнослужащий ВСУ, передает телеграм-канал "Политика страны"
2024-07-18T09:50
2024-07-18T09:55
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Уточняется, что ВСУ смогли отразить атаки российской армии, однако из-за боев жители населенного пункта Дружба уже вторые сутки сидят без связи, света, Интернета. Генштаб ВСУ ранее также сообщал о диверсионно-разведывательной деятельности РФ в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. В России официальной информации об этом не поступало. Ранее на Украине неоднократно заявляли о том, что следующим направлением наступления ВС РФ станет Сумская область, чтобы растянуть линию фронта и силы обороны ВСУ. Напомним, протяженность границы Украины и России в Сумской области превышает 560 километров.Подробнее о том, как могут наступать ВС РФ в Сумской области читайте в интервью ветерана первой чеченской кампании, писателя Виктора Кутыря на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сумская область, украина, вооруженные силы украины, россия, генштаб, сво, наступление, вс рф
Новости, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Генштаб, СВО, наступление, ВС РФ

На Украине сообщили о попытке прорыва ВС РФ в Сумской области

09:50 18.07.2024 (обновлено: 09:55 18.07.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская армия намеревалась прорвать оборону украинский войск в Сумской области, наступление велось у сел Чуйковка, Рожковичи и Сытное, сообщил военнослужащий ВСУ, передает телеграм-канал "Политика страны"
"После длительной артподготовки, и обстрелов из минометов, зашли ДРГ (диверсионно-разведывательные группы - Ред.). Среди наших военных много 300 (раненых – Ред.)", – приводит источник фрагмент поста военного.
Уточняется, что ВСУ смогли отразить атаки российской армии, однако из-за боев жители населенного пункта Дружба уже вторые сутки сидят без связи, света, Интернета.
Генштаб ВСУ ранее также сообщал о диверсионно-разведывательной деятельности РФ в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.
В России официальной информации об этом не поступало.
Ранее на Украине неоднократно заявляли о том, что следующим направлением наступления ВС РФ станет Сумская область, чтобы растянуть линию фронта и силы обороны ВСУ.
Напомним, протяженность границы Украины и России в Сумской области превышает 560 километров.
Подробнее о том, как могут наступать ВС РФ в Сумской области читайте в интервью ветерана первой чеченской кампании, писателя Виктора Кутыря на сайте Украина.ру.
Бойцы батальона Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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