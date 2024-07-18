На Украине сообщили о попытке прорыва ВС РФ в Сумской области
09:50 18.07.2024 (обновлено: 09:55 18.07.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Российская армия намеревалась прорвать оборону украинский войск в Сумской области, наступление велось у сел Чуйковка, Рожковичи и Сытное, сообщил военнослужащий ВСУ, передает телеграм-канал "Политика страны"
"После длительной артподготовки, и обстрелов из минометов, зашли ДРГ (диверсионно-разведывательные группы - Ред.). Среди наших военных много 300 (раненых – Ред.)", – приводит источник фрагмент поста военного.
Уточняется, что ВСУ смогли отразить атаки российской армии, однако из-за боев жители населенного пункта Дружба уже вторые сутки сидят без связи, света, Интернета.
Генштаб ВСУ ранее также сообщал о диверсионно-разведывательной деятельности РФ в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.
В России официальной информации об этом не поступало.
Ранее на Украине неоднократно заявляли о том, что следующим направлением наступления ВС РФ станет Сумская область, чтобы растянуть линию фронта и силы обороны ВСУ.
Напомним, протяженность границы Украины и России в Сумской области превышает 560 километров.
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