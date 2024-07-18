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На Украине сообщили о попытке прорыва ВС РФ в Сумской области

На Украине сообщили о попытке прорыва ВС РФ в Сумской области - 18.07.2024 Украина.ру

На Украине сообщили о попытке прорыва ВС РФ в Сумской области

Российская армия намеревалась прорвать оборону украинский войск в Сумской области, наступление велось у сел Чуйковка, Рожковичи и Сытное, сообщил военнослужащий ВСУ, передает телеграм-канал "Политика страны"

2024-07-18T09:50

2024-07-18T09:50

2024-07-18T09:55

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Уточняется, что ВСУ смогли отразить атаки российской армии, однако из-за боев жители населенного пункта Дружба уже вторые сутки сидят без связи, света, Интернета. Генштаб ВСУ ранее также сообщал о диверсионно-разведывательной деятельности РФ в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. В России официальной информации об этом не поступало. Ранее на Украине неоднократно заявляли о том, что следующим направлением наступления ВС РФ станет Сумская область, чтобы растянуть линию фронта и силы обороны ВСУ. Напомним, протяженность границы Украины и России в Сумской области превышает 560 километров.Подробнее о том, как могут наступать ВС РФ в Сумской области читайте в интервью ветерана первой чеченской кампании, писателя Виктора Кутыря на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240622/1055774831.html

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новости, сумская область, украина, вооруженные силы украины, россия, генштаб, сво, наступление, вс рф