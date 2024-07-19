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Байден выйдет из президентской гонки — обозреватель

Байден выйдет из президентской гонки — обозреватель - 19.07.2024 Украина.ру

Байден выйдет из президентской гонки — обозреватель

Американский лидер Джо Байден откажется от участия в новой президентской гонке. Об этом сообщил обозреватель телеканала Newsmax со ссылкой на источники в демократической партии

2024-07-19T09:56

2024-07-19T09:56

2024-07-19T09:56

новости

выборы

джо байден

камала харрис

президент

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По его словам, Байден планирует снять свою кандидатуру в предстоящие выходные, вероятнее всего, в воскресенье.Национальный съезд демократической партии пройдет 19-22 августа в Чикаго.По правилам национального комитета демократов, сейчас Байден является единственным человеком, имеющим право получить мандат партии на участие в президентских выборах в ноябре. Он победил на праймериз, заручившись поддержкой почти 99% делегатов. Как пишет NBC, партийные правила делают "почти невозможной замену кандидатов без их согласия", поскольку это станет фактически попыткой "внутренней партии" пойти против голосов избирателей.Подробнее о незавидном положении Байдена в предвыборной гонке - в материале Ему конец. От Байдена отказываются основные спонсоры - политолог на сайте Украина.ру.

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новости, выборы, джо байден, камала харрис, президент