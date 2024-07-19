Байден выйдет из президентской гонки — обозреватель
Американский лидер Джо Байден откажется от участия в новой президентской гонке. Об этом сообщил обозреватель телеканала Newsmax со ссылкой на источники в демократической партии
По его словам, Байден планирует снять свою кандидатуру в предстоящие выходные, вероятнее всего, в воскресенье.
"Для него (Байдена) уже подготовлена речь. Он продолжит работу в качестве президента. По моим сведениям, он также не будет выдвигать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника. Они надеются, что он поддержит открытый процесс, съезд, на котором у вице-президента Харрис и других претендентов будет возможность выбрать кандидата", - сказал обозреватель.
Национальный съезд демократической партии пройдет 19-22 августа в Чикаго.
По правилам национального комитета демократов, сейчас Байден является единственным человеком, имеющим право получить мандат партии на участие в президентских выборах в ноябре. Он победил на праймериз, заручившись поддержкой почти 99% делегатов.
Как пишет NBC, партийные правила делают "почти невозможной замену кандидатов без их согласия", поскольку это станет фактически попыткой "внутренней партии" пойти против голосов избирателей.
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