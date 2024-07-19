Самойлов раскрыл, когда ВС РФ перережут три дороги и заставят ВСУ бежать из большого котла в Купянске
04:30 19.07.2024 (обновлено: 10:36 19.07.2024)
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Если ВС РФ перережут три дороги вдоль Салтовского водохранилища и Чугуевской трассы, то Купянской группировке ВСУ придется очень быстро и серьезно отступать, чтобы не попасть в большой котел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Если российские части выйдут на село Вильча под Волчанском и займут там перекресток дорог, то будут перекрыты две дороги. Одна на Старый Салтов, где недавно бойцы взорвали мост, а другая - на Рубежное. Там Северский Донец очень узкий по сравнению со Старым Салтовом, рассказал политолог.
Когда эти дороги будут перекрыты, войска естественно продвинутся до Печенег, потому что здесь ВСУ просто негде было строить серьезные укрепрайоны, уточнил эксперт.
"И тогда мы перекрываем еще одну дорогу, которая из Чугуева идет на Купянск. Тогда Купянская группировка будет отрезана от логистики, так как она снабжалась через Харьков", - отметил Самойлов.
Если бойцы перережут эти три дороги, вдоль Салтовского водохранилища и Чугуевской трассы, то ВСУ придется очень быстро и серьезно отступать, чтобы не попасть в котел и не быть там уничтоженными, указал он.
Если у российских сил будет успешно развиваться наступление на севере, тогда будет возможность выйти в тыл Славянско-Краматорского укрепрайона, и у ВСУ будут серьезные проблемы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском читайте на сайте Украина.ру
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