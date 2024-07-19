Самойлов раскрыл, когда ВС РФ перережут три дороги и заставят ВСУ бежать из большого котла в Купянске - 19.07.2024 Украина.ру
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Самойлов раскрыл, когда ВС РФ перережут три дороги и заставят ВСУ бежать из большого котла в Купянске
Самойлов раскрыл, когда ВС РФ перережут три дороги и заставят ВСУ бежать из большого котла в Купянске - 19.07.2024 Украина.ру
Самойлов раскрыл, когда ВС РФ перережут три дороги и заставят ВСУ бежать из большого котла в Купянске
Если ВС РФ перережут три дороги вдоль Салтовского водохранилища и Чугуевской трассы, то Купянской группировке ВСУ придется очень быстро и серьезно отступать, чтобы не попасть в большой котел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-07-19T04:30
2024-07-19T10:36
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Если российские части выйдут на село Вильча под Волчанском и займут там перекресток дорог, то будут перекрыты две дороги. Одна на Старый Салтов, где недавно бойцы взорвали мост, а другая - на Рубежное. Там Северский Донец очень узкий по сравнению со Старым Салтовом, рассказал политолог.Когда эти дороги будут перекрыты, войска естественно продвинутся до Печенег, потому что здесь ВСУ просто негде было строить серьезные укрепрайоны, уточнил эксперт.Если бойцы перережут эти три дороги, вдоль Салтовского водохранилища и Чугуевской трассы, то ВСУ придется очень быстро и серьезно отступать, чтобы не попасть в котел и не быть там уничтоженными, указал он.Если у российских сил будет успешно развиваться наступление на севере, тогда будет возможность выйти в тыл Славянско-Краматорского укрепрайона, и у ВСУ будут серьезные проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском читайте на сайте Украина.руО том, какой план по Украине будет реализовывать Трамп, если снова станет хозяином Белого дома - в интервью Дмитрия Бабича: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ на сайте Украина.ру
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новости, россия, купянск, харьков, самойлов, наступление, вс рф, харьковская область, северский донец , логистика, дороги, всу
Новости, Россия, Купянск, Харьков, Самойлов, наступление, ВС РФ, Харьковская область, Северский Донец , логистика, дороги, ВСУ

Самойлов раскрыл, когда ВС РФ перережут три дороги и заставят ВСУ бежать из большого котла в Купянске

04:30 19.07.2024 (обновлено: 10:36 19.07.2024)
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
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Если ВС РФ перережут три дороги вдоль Салтовского водохранилища и Чугуевской трассы, то Купянской группировке ВСУ придется очень быстро и серьезно отступать, чтобы не попасть в большой котел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Если российские части выйдут на село Вильча под Волчанском и займут там перекресток дорог, то будут перекрыты две дороги. Одна на Старый Салтов, где недавно бойцы взорвали мост, а другая - на Рубежное. Там Северский Донец очень узкий по сравнению со Старым Салтовом, рассказал политолог.
Когда эти дороги будут перекрыты, войска естественно продвинутся до Печенег, потому что здесь ВСУ просто негде было строить серьезные укрепрайоны, уточнил эксперт.
"И тогда мы перекрываем еще одну дорогу, которая из Чугуева идет на Купянск. Тогда Купянская группировка будет отрезана от логистики, так как она снабжалась через Харьков", - отметил Самойлов.
Если бойцы перережут эти три дороги, вдоль Салтовского водохранилища и Чугуевской трассы, то ВСУ придется очень быстро и серьезно отступать, чтобы не попасть в котел и не быть там уничтоженными, указал он.
Если у российских сил будет успешно развиваться наступление на севере, тогда будет возможность выйти в тыл Славянско-Краматорского укрепрайона, и у ВСУ будут серьезные проблемы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском читайте на сайте Украина.ру
О том, какой план по Украине будет реализовывать Трамп, если снова станет хозяином Белого дома - в интервью Дмитрия Бабича: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ на сайте Украина.ру
Полтава - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
18 июля, 14:00
Протесты против отключений света и вспышки инфекционных заболеваний. Что происходит в Полтаве Во вторник 16 июля Полтава стала третьим украинским городом, где люди вышли на стихийный митинг против длительных отключений света. Ранее такие митинги проходили в Одессе и Каменском Днепропетровской области, что вызвало сильный гнев украинских властей.
 
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