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Самойлов раскрыл, когда ВС РФ перережут три дороги и заставят ВСУ бежать из большого котла в Купянске

Самойлов раскрыл, когда ВС РФ перережут три дороги и заставят ВСУ бежать из большого котла в Купянске - 19.07.2024 Украина.ру

Самойлов раскрыл, когда ВС РФ перережут три дороги и заставят ВСУ бежать из большого котла в Купянске

Если ВС РФ перережут три дороги вдоль Салтовского водохранилища и Чугуевской трассы, то Купянской группировке ВСУ придется очень быстро и серьезно отступать, чтобы не попасть в большой котел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-07-19T04:30

2024-07-19T04:30

2024-07-19T10:36

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Если российские части выйдут на село Вильча под Волчанском и займут там перекресток дорог, то будут перекрыты две дороги. Одна на Старый Салтов, где недавно бойцы взорвали мост, а другая - на Рубежное. Там Северский Донец очень узкий по сравнению со Старым Салтовом, рассказал политолог.Когда эти дороги будут перекрыты, войска естественно продвинутся до Печенег, потому что здесь ВСУ просто негде было строить серьезные укрепрайоны, уточнил эксперт.Если бойцы перережут эти три дороги, вдоль Салтовского водохранилища и Чугуевской трассы, то ВСУ придется очень быстро и серьезно отступать, чтобы не попасть в котел и не быть там уничтоженными, указал он.Если у российских сил будет успешно развиваться наступление на севере, тогда будет возможность выйти в тыл Славянско-Краматорского укрепрайона, и у ВСУ будут серьезные проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском читайте на сайте Украина.руО том, какой план по Украине будет реализовывать Трамп, если снова станет хозяином Белого дома - в интервью Дмитрия Бабича: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ на сайте Украина.ру

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