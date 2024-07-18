https://ukraina.ru/20240718/1056318771.html

Дмитрий Бабич: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ

Дмитрий Бабич: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ - 18.07.2024 Украина.ру

Дмитрий Бабич: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ

Для того, чтобы прекратить поддержку украинского режима, пойти на мирные переговоры с Россией, нужно иметь и мужество, и ум, и ответственность. Всего этого и Трампу, и его окружению не хватает. Пока что там не видно людей, которые способны на такие инициативные рискованные действия.

2024-07-18T06:30

2024-07-18T06:30

2024-07-18T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бабич.Европа опасается, что Украина потерпит полное поражение в конфликте без помощи США на фоне выдвижения сенатора Джей Ди Вэнса на пост вице-президента от республиканцев и возможной победы на выборах экс-президента Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal.- Дмитрий, насколько такие опасения европейцев оправданы?- Сторонники ультралиберальной идеологии, а именно она победила в Европе, занимаются запугиванием населения, это их метод правления. Современные европейские либералы применяют технологии средних веков, когда людей запугивали концом света.Для того, чтобы сплотить в Европе все многочисленные группировки, которые все-таки хотят поддерживать украинский режим, используются пугала Трампа и Вэнса. Якобы они настолько экономные, что бросят Украину, потому что им жалко на это денег. Но есть несколько аргументов в пользу того, что это не произойдет.Правящие круги США дают Трампу реальный шанс победить, потому что есть опыт его четырехлетнего правления. Тогда, несмотря на крики о том, что он не собирается тратить американские деньги на чужие дела, назначал на главные посты неоконов. Можно вспомнить главу Пентагона Джеймса Мэтиса, абсолютного милитариста. Можно вспомнить, что именно при Трампе в Украину пошло оружие, а не спальные мешки, не каски и не бронежилеты, как при Обаме.То есть опыт негативный в этом плане у нас имеется. И имена тех, кто при Трампе будут руководить дипломатией, ничего хорошего нам не говорят. Например, Ричард Гренелл, бывший посол Германии. Это открытый гей, человек абсолютно эгоистичный, судя по всему недалекий.Для того, чтобы прекратить поддержку украинского режима, пойти на мирные переговоры с Россией, нужно иметь и мужество, и ум, и ответственность. Всего этого и Трампу, и его окружению не хватает. Я пока что там не вижу людей, которые способны на такие инициативные рискованные действия. Другое дело, что с Байденом надежды еще меньше, потому что это человек, который реально живет в другом мире и считает, что спасает Америку от фашизма.Поэтому больших надежд [на Трампа] я бы не возлагал. Хотя европейская пресса запугивает своих читателей и говорит, что Трамп вас бросит на съедение России. Россия была втянута в конфликт на Украине через провокативное расширение НАТО и создание на Украине враждебного России режима. На Западе же верят в то, что Путин якобы хочет вернуть Советский Союз, поэтому он возвращает Украину, а потом пойдет на Прибалтику. Это абсолютная ерунда. Но поскольку эту ерунду повторяют много раз, многие в Европе в нее поверили.- Если предположить, что эта парочка, Трамп и Вэнс, все-таки попадут в Белый дом, то какой план по Украине они будут реализовывать?- Зеленский – это человек войны. Даже такой циничный человек как иностранный агент Альфред Кох*, бывший глава приватизации в России, который воспевал Бандеру и сейчас находится в эмиграции, даже он сказал, что после того, что натворили на Украине украинские власти, если будет мир и будут нормальные выборы, то Зеленского повесят.У нас почему-то в ходу простая пропагандистская комбинация: Запад сдаст Зеленского и все будет хорошо. Это напоминает, как во время гражданской войны в Сирии, которая продолжалась почти 10 лет, мне каждую неделю звонили с прозападных арабских телеканалов с одним и тем же вопросом, как я думаю, почему Путин решил сдать Асада. Я кричал, нет, он не будет его сдавать. Мне говорили, да ладно, хватит, не притворяйтесь, конечно, он его решил сдать. И так каждую неделю, почти 10 лет.И у нас постоянно возникают разговоры о том, что американцы могут заменить Зеленского на Залужного или еще на кого-то. Мне кажется, что Зеленский все сделал абсолютно так, как хотели самые гнусные ненавистники России на Западе. И зачем его менять, если он все это продолжает делать?К сожалению, милитаристы, сторонники борьбы до последнего конца, сохраняют влияние в США и ЕС, и продолжают эту страшную мясорубку.Что касается "мирного" плана Зеленского, то он совершенно не учитывает настроения в самой России. Есть такой западный аналитик Анатоль Ливен, потомок русских аристократов. Он пишет, что в России не все поддерживают решение, которое было принято в 2022 году о начале СВО, но подавляющее большинство людей, даже считающие эту операцию ошибкой, не готовы признать поражение и отступить на те позиции, которые предлагает Зеленский.Это доминирующее убеждение в России, и Западу надо бы его понимать, но там живут в мире иллюзий.- А есть рычаги давления на Россию у Трампа?- Безусловно, да. Все-таки Россия остается частью мировой экономики. Другое дело, что Байден и Обама все сделали для того, чтобы вытеснить Россию из западной экономики и подсоединить ее к восточной экономике. То есть к Китаю, к Индии, к развивающимся странам. Оказалось, что это не несет драматических потерь для России, то есть критического падения уровня жизни, на которое рассчитывал Запад, провоцируя Россию на войну.А в том, что Россию спровоцировали на военные действия, убеждены даже многие наши критики. Даже те, кто выступают за мирные переговоры на любых условиях и за то, чтобы Россия чуть ли не в одностороннем порядке прекратила боевые действия, даже они признают, что пропагандистская формула западной прессы Unprovoked War of Russia against Ukraine, неспровоцированная война России против Украины, - неправда.И Обама, и Байден, рассчитывали, что санкционный удар будет нокаутирующим и приведет к смене руководства в России. Но они преувеличили влияние западной экономики на Россию.- Учитывая накал предвыборной борьбы, некоторые эксперты считают, что США или в шаге от гражданской войны, или уже вступили в нее. Возможно ли более жесткое противостояние между сторонниками неоконсерватизма и ультралиберальной идеологии вскоре после выборов?- Америка удивительная страна. Там действительно все решается через суд, нравственно или не нравственно, морально или не морально, но все решается с отсылкой к закону. Времена, когда хозяином был "Кольт", прошли.Сейчас все зависит от того, кто реально получит в руки огромную дубину, которая называется государство и государственный аппарат насилия в США. Я думаю, что даже в случае победы Трампа все равно огромная часть либеральной прессы будет ему противостоять, будет сковывать его движение, создавать ненависть к нему. Будут новые покушения, будут новые люди, которые верят волне ненависти, которую против Трампа поднимают либеральные СМИ.Не думаю, что недавнее покушение было результатом тонкого заговора, но оно рано или поздно должно было произойти, потому что миллиарды экземпляров печатной продукции, миллиарды часов в эфире проклинали Трампа и показывали, какая он опасен. В этом были задействованы 90% СМИ в США. Человек вообще так устроен, что хочет верить тому, что он слышит, поэтому это покушение стало совершенно естественным следствием той ситуации, которая была в СМИ.Вести сегодня вооруженную борьбу в США против государства невозможно. Да, у людей есть оружие, но у государства есть система слежения камерами, оно может вас просто отключить от воды или заблокировать вашу кредитную карточку. Я не верю в гражданскую войну в стиле 19 века, с ополчениями, которые сходятся в каких-то боях. Будет очень много юридической борьбы, много столкновений в судах, могут быть отдельные какие-то акты насилия, но в войну всех против всех я не верю.О вероятности сценария гражданской войны в США Дмитрий Дробницкий: Первый выстрел гражданской войны в США сделан, но Трамп уже дал жесткий ответ*Признан иноагентом в РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джей ди вэнс, пентагон, всу, киев