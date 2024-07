https://ukraina.ru/20240719/1056342705.html

Ющенко сыграл на рояле, у Marvel проблемы из-за Моссада. События культуры за неделю

Ющенко сыграл на рояле, у Marvel проблемы из-за Моссада. События культуры за неделю

Marvel готов отказаться от израильской супергероини из-за войны в Газе; отчаянные попытки украинских артистов собирать донаты; мемуары Вэнса

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055895603_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_cfacd43fa615301315fc645355ecb11b.jpg

"Головная боль" вселенной комиксовСметающая на своем пути незыблемые авторитеты всех творческих индустрий "культура отмены" добралась до супергеройских франшиз и их израильских персонажей.На днях газета TheWall Street Journal, ссылаясь на Marvel, сообщила, что студия была вынуждена поменять биографию одной из героинь "Капитана Америки".В новом фильме агент Моссада Сабра станет "высокопоставленной представительницей правительства США".Персонаж фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир", разведчица израильтянка Сабра, была анонсирована еще в 2022 году. Тогда в Marvel сообщили, что ее сыграет звезда сериала "Неортодоксальная" (режиссер – Мария Шрадер) Шира Хаас."Студия Marvel переживает беспощадную критику из-за израильского персонажа "Капитан Америка: Дивный новый мир". Ее появление анонсировали еще два года назад, однако из-за нового витка войны между Израилем и Палестиной существование героини спровоцировало еще большие споры", – пишет WSJ.Newsweek назвал Сабру "головной болью" для студий, снимающих фильм.В пятницу, 12 июля, в новом трейлере картины Сабра перестала быть агентом Моссада, что вызвало жесткую реакцию уже в израильской прессе. Например, газета The Jerusalem Post опубликовала материал с заголовком: "Marvel убирает израильскую идентичность еврейской супергероини Сабры в новом фильме о Капитане Америка". В издании Haaretz добавили: "Из-за палестинской реакции".В Американском еврейском комитете выразились еще более жестко, назвав решение студии "предательством по отношению к создателям и поклонникам персонажа и капитуляцией перед запугиванием". Сабра – слово на иврите, которое переводится как "куст кактуса".Кроме того, внимательные зрители заметили, что, судя по трейлеру, роль Хаас была сокращена и обрезана.В 2022 году появлением такого персонажа были недовольны только в Палестине: обозреватель журнала The Week in Palestine Сани Мэо писал, что появление такой героини "обеляет израильскую оккупацию".Но с тех пор многое изменилось: сначала мир потрясла атака ХАМАС 7 октября 2023 года на музыкальный фестиваль, приграничные города и кибуцы, а после – беспощадные бомбардировки городов Газы уже со стороны израильской армии.Выход фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир", снятого Джулиусом Она, запланирован на 2025 год. Это четвертая картина в серии о каноническом супергерое Капитане Америке из комиксов Джо Саймона и Джека Кирби.Израильским персонажам и реальным деятелям культуры, конечно, далеко до того уровня "отмены", с которым с 2022 года столкнулись российские артисты (что, впрочем, уже пошло на спад), но некоторые яркие эксцессы все же случаются.Самый громкий из них – скандал вокруг израильской певицы Эден Голан на "Евровидении".Песню, которую Голан изначально хотела петь на конкурсе, ей запретили.В тексте "Октябрьского дождя", в частности, увидели отсылки к атаке ХАМАС на Израиль в октябре 2022 года в строках "не остался воздух, чтобы дышать" и "они все были хорошими детьми, каждый из них".Потом против Голан высказался член нацжюри Норвегии, певец Даниэль Овен (Даниэль Элмхари), который публично рассказал, что не будет принципиально голосовать за нее, а Израиль в целом не нужно было допускать к участию в конкурсе.Бестселлер № 1Во вторник, 16 июля, почетное место в рейтинге бестселлеров Amazon заняли мемуары американского сенатора Джея Ди Вэнса "Элегия Хиллбилли", который до этого находился на 220-м месте.Рейтинги маркетплейса Amazon для англоязычных читателей и многих европейцев довольно точно отражающие культурные триггеры и тенденции.Внезапный взлет популярности романа, написанного еще в 2016 году, был связан с решениями съезда Республиканской партии: Дональд Трамп был официально назначен кандидатом в президенты США, Вэнс – его вице-президентом.Удивительная консолидация ведущих мировых СМИ за пару дней создала Вэнсу вполне конкретный образ будущего борца за права бедных, безработных и обездоленных белых американцев: именно о них он написал книгу, пережив тяжелое детство в маргинализировавшейся семье бывших шахтеров.По книге в 2020 году был снят одноименный фильм. Режиссером картины стал Рон Ховард, композитором – Ханс Циммер, главные женские роли сыграли Гленн Клоуз и Эми Адамс. Фильм получил "Оскар" за грим и прически.Такая молниеносная реакция покупателей Amazon довольно органична и провоцируется разными громкими событиями. Так, например, 16 апреля 2019 года, в тот день, когда горел Нотр-Дам де Пари, первую строчку в разделе художественной литературы на французском языке и исторической фантастики на английском занял роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".Впрочем, тенденция в целом общемировая. В конце января 2024 года "Ведомости" писали, что старт проката фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" спровоцировал рост в 4-7 раз продаж романа Михаила Булгакова во всех книжных магазинах и маркетплейсах.Ющенко-пианистБесчисленные сборы донатов на армию на Украине стремительно падают: этот факт волонтеры и просто проходимцы фиксируют в течение всей половины 2024 года. Все, кто могут уехать – уезжают, бизнес находится в патовой ситуации из-за постоянных отключений электричества, соцвыплаты, зарплаты бюджетников и пенсии регулярно задерживаются, а донаты из-за границы серьезно подкосило решение украинского МИД с конца апреля не оказывать мужчинам консульские услуги.Теперь тем, кто хочет собрать хотя бы на пару дронов (или себе в карман), приходится искать новые креативные пути.В понедельник, 15 июля, в украинском YouTube появился музыкальный клип, в котором снялся третий президент Украины Виктор Ющенко в образе Элтона Джона.С ним вместе спели артисты бойз-бэнда Badstreet boys и певец Владимир Дантес. Песня – кавер "Це так" (это так. – Укр.) на песню Джона и Blue "Sorry Seems to Be the Hardest Word".В этот самый момент жители Полтавы трижды за сутки перекрыли в городе дороги: некоторые дома и районы жили без света в 40-градусную жару больше суток. Аналогичные протесты проходят в Днепродзержинске (Каменском), Одессе, Львове.Находящиеся в бедственном положении Украины действительно все меньше и меньше готовы донатить, социология показывает, что многие хотят переговоров и мира, а белоснежный рояль и манерное "це так" Ющенко (отсылка к одному из лозунгов Оранжевой революции 2004 года) едва ли смогут переубедить, например, протестующих от отчаяния полтавчан.А кроме того, все отлично помнят об актере и телеведущем Сергее Притуле, который с начала военных действий собрал, без преувеличения, миллионы гривен без всякого отчета. В частности, на спутник, который бесплатно предоставляла компания Илона Маска Space X.Подробнее о катастрофе в украинских городах — в материале Дмитрия Ковалевича Протесты против отключений света и вспышки инфекционных заболеваний. Что происходит в Полтаве на сайте Украина.ру.

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Мария Нестерова

