Ющенко сыграл на рояле, у Marvel проблемы из-за Моссада. События культуры за неделю
07:44 19.07.2024 (обновлено: 14:59 20.07.2024)
© коллаж Украина.РуКультура за неделю коллаж
© коллаж Украина.Ру
Marvel готов отказаться от израильской супергероини из-за войны в Газе; отчаянные попытки украинских артистов собирать донаты; мемуары Вэнса
"Головная боль" вселенной комиксов
Сметающая на своем пути незыблемые авторитеты всех творческих индустрий "культура отмены" добралась до супергеройских франшиз и их израильских персонажей.
На днях газета TheWall Street Journal, ссылаясь на Marvel, сообщила, что студия была вынуждена поменять биографию одной из героинь "Капитана Америки".
В новом фильме агент Моссада Сабра станет "высокопоставленной представительницей правительства США".
Персонаж фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир", разведчица израильтянка Сабра, была анонсирована еще в 2022 году. Тогда в Marvel сообщили, что ее сыграет звезда сериала "Неортодоксальная" (режиссер – Мария Шрадер) Шира Хаас.
"Студия Marvel переживает беспощадную критику из-за израильского персонажа "Капитан Америка: Дивный новый мир". Ее появление анонсировали еще два года назад, однако из-за нового витка войны между Израилем и Палестиной существование героини спровоцировало еще большие споры", – пишет WSJ.
Newsweek назвал Сабру "головной болью" для студий, снимающих фильм.
В пятницу, 12 июля, в новом трейлере картины Сабра перестала быть агентом Моссада, что вызвало жесткую реакцию уже в израильской прессе. Например, газета The Jerusalem Post опубликовала материал с заголовком: "Marvel убирает израильскую идентичность еврейской супергероини Сабры в новом фильме о Капитане Америка". В издании Haaretz добавили: "Из-за палестинской реакции".
В Американском еврейском комитете выразились еще более жестко, назвав решение студии "предательством по отношению к создателям и поклонникам персонажа и капитуляцией перед запугиванием". Сабра – слово на иврите, которое переводится как "куст кактуса".
Кроме того, внимательные зрители заметили, что, судя по трейлеру, роль Хаас была сокращена и обрезана.
В 2022 году появлением такого персонажа были недовольны только в Палестине: обозреватель журнала The Week in Palestine Сани Мэо писал, что появление такой героини "обеляет израильскую оккупацию".
Но с тех пор многое изменилось: сначала мир потрясла атака ХАМАС 7 октября 2023 года на музыкальный фестиваль, приграничные города и кибуцы, а после – беспощадные бомбардировки городов Газы уже со стороны израильской армии.
Выход фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир", снятого Джулиусом Она, запланирован на 2025 год. Это четвертая картина в серии о каноническом супергерое Капитане Америке из комиксов Джо Саймона и Джека Кирби.
Израильским персонажам и реальным деятелям культуры, конечно, далеко до того уровня "отмены", с которым с 2022 года столкнулись российские артисты (что, впрочем, уже пошло на спад), но некоторые яркие эксцессы все же случаются.
Самый громкий из них – скандал вокруг израильской певицы Эден Голан на "Евровидении".
Песню, которую Голан изначально хотела петь на конкурсе, ей запретили.
В тексте "Октябрьского дождя", в частности, увидели отсылки к атаке ХАМАС на Израиль в октябре 2022 года в строках "не остался воздух, чтобы дышать" и "они все были хорошими детьми, каждый из них".
Потом против Голан высказался член нацжюри Норвегии, певец Даниэль Овен (Даниэль Элмхари), который публично рассказал, что не будет принципиально голосовать за нее, а Израиль в целом не нужно было допускать к участию в конкурсе.
Бестселлер № 1
Во вторник, 16 июля, почетное место в рейтинге бестселлеров Amazon заняли мемуары американского сенатора Джея Ди Вэнса "Элегия Хиллбилли", который до этого находился на 220-м месте.
Рейтинги маркетплейса Amazon для англоязычных читателей и многих европейцев довольно точно отражающие культурные триггеры и тенденции.
Внезапный взлет популярности романа, написанного еще в 2016 году, был связан с решениями съезда Республиканской партии: Дональд Трамп был официально назначен кандидатом в президенты США, Вэнс – его вице-президентом.
Удивительная консолидация ведущих мировых СМИ за пару дней создала Вэнсу вполне конкретный образ будущего борца за права бедных, безработных и обездоленных белых американцев: именно о них он написал книгу, пережив тяжелое детство в маргинализировавшейся семье бывших шахтеров.
По книге в 2020 году был снят одноименный фильм. Режиссером картины стал Рон Ховард, композитором – Ханс Циммер, главные женские роли сыграли Гленн Клоуз и Эми Адамс. Фильм получил "Оскар" за грим и прически.
Такая молниеносная реакция покупателей Amazon довольно органична и провоцируется разными громкими событиями. Так, например, 16 апреля 2019 года, в тот день, когда горел Нотр-Дам де Пари, первую строчку в разделе художественной литературы на французском языке и исторической фантастики на английском занял роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".
Впрочем, тенденция в целом общемировая. В конце января 2024 года "Ведомости" писали, что старт проката фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" спровоцировал рост в 4-7 раз продаж романа Михаила Булгакова во всех книжных магазинах и маркетплейсах.
11 февраля, 08:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" режиссёра Локшина Само по себе появление очередной киноверсии очень сложного и неоднозначного романа – событие. Вдвойне событие потому, что пришлось оно на сложный момент в истории страны и сразу же появился соблазн оценить этой событие с актуально-политической точки зрения. Мы поддадимся, но нам есть что сказать и помимо этого
Ющенко-пианист
Бесчисленные сборы донатов на армию на Украине стремительно падают: этот факт волонтеры и просто проходимцы фиксируют в течение всей половины 2024 года. Все, кто могут уехать – уезжают, бизнес находится в патовой ситуации из-за постоянных отключений электричества, соцвыплаты, зарплаты бюджетников и пенсии регулярно задерживаются, а донаты из-за границы серьезно подкосило решение украинского МИД с конца апреля не оказывать мужчинам консульские услуги.
Теперь тем, кто хочет собрать хотя бы на пару дронов (или себе в карман), приходится искать новые креативные пути.
В понедельник, 15 июля, в украинском YouTube появился музыкальный клип, в котором снялся третий президент Украины Виктор Ющенко в образе Элтона Джона.
С ним вместе спели артисты бойз-бэнда Badstreet boys и певец Владимир Дантес. Песня – кавер "Це так" (это так. – Укр.) на песню Джона и Blue "Sorry Seems to Be the Hardest Word".
В этот самый момент жители Полтавы трижды за сутки перекрыли в городе дороги: некоторые дома и районы жили без света в 40-градусную жару больше суток. Аналогичные протесты проходят в Днепродзержинске (Каменском), Одессе, Львове.
Находящиеся в бедственном положении Украины действительно все меньше и меньше готовы донатить, социология показывает, что многие хотят переговоров и мира, а белоснежный рояль и манерное "це так" Ющенко (отсылка к одному из лозунгов Оранжевой революции 2004 года) едва ли смогут переубедить, например, протестующих от отчаяния полтавчан.
А кроме того, все отлично помнят об актере и телеведущем Сергее Притуле, который с начала военных действий собрал, без преувеличения, миллионы гривен без всякого отчета. В частности, на спутник, который бесплатно предоставляла компания Илона Маска Space X.
Подробнее о катастрофе в украинских городах — в материале Дмитрия Ковалевича Протесты против отключений света и вспышки инфекционных заболеваний. Что происходит в Полтаве на сайте Украина.ру.