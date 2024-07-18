https://ukraina.ru/20240718/1056327375.html

Протесты против отключений света и вспышки инфекционных заболеваний. Что происходит в Полтаве

Протесты против отключений света и вспышки инфекционных заболеваний. Что происходит в Полтаве - 18.07.2024 Украина.ру

Протесты против отключений света и вспышки инфекционных заболеваний. Что происходит в Полтаве

Во вторник 16 июля Полтава стала третьим украинским городом, где люди вышли на стихийный митинг против длительных отключений света. Ранее такие митинги проходили в Одессе и Каменском Днепропетровской области, что вызвало сильный гнев украинских властей.

2024-07-18T14:00

2024-07-18T14:00

2024-07-18T14:00

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Жители Полтавы перекрыли дороги. По их словам, во многих домах света нет уже несколько дней. На аномальной жаре продукты испортились не только в домах, но и в магазинах. Из-за жары в Полтаве также на 25% возросло количество вызовов скорой помощи."В магазинах сейчас полный трэш. В холодильниках с мясом и молочкой по 35 градусов. Все скисло и пропало. Мороженое потекло. Заморозка пропадает. Сейчас люди теряют большие деньги. Еще и люди отравятся", - рассказывает полтавским журналистам торговый представитель производителя молочной продукции. В среду 17 июля супермаркеты города вообще полностью убрали с прилавков мясные и молочные продукты, поэтому во многих микрорайонах города их купить уже невозможно.Жители также сообщают о резком ухудшении качества воды в водопроводах региона. Она стала мутной, зеленой, с неприятным запахом. Тем не менее, на водоканалах людей успокаивают, заявляя, что в этом нет ничего плохого, просто таковой стала из-за жары вода в Днепре. То есть, водоканалы в Полтаве и Кременчуге фактически признают, что никакой очистки воды не производят.Полтавский областной центр контроля и профилактики заболеваний 15 июля сообщил о масштабном распространении инфекционных заболеваний в регионе. В первую очередь распространяются скарлатина, болезнь Лайма, коклюш, острые кишечные инфекции и ветряная оспа. Последняя распространяется активнее всего – за последнюю неделю в Полтаве 92 заболевших, что на 11 человек больше, чем неделей ранее.Медики региона жалуются на задержки централизованных поставок необходимых медикаментов за счет госбюджета, утверждая, что в 2024 году не получили вообще ничего по этой программе.Небывалая жара вызвала лесные пожары во многих регионах Украины, а Полтавская область оказалась в лидерах по их количеству и масштабам. Всего в регионе насчитывается 28 лесных пожаров на общей площади 8,8 га. Жители в соцсетях пишут, что им нечем дышать. Тушить пожары почти некому, так как многих пожарников либо мобилизовали, либо они сами уволились, чтобы избежать мобилизации.Аграрии Полтавской области демонстрируют засохшую на полях кукурузу, подсолнечник и сою, прогнозируя падение урожая на 30% в текущем году, а если такая жара продержится еще неделю, то об урожае можно будет вообще забыть. Однако синоптики обещают в четверг 18 июля небольшое похолодание с дождями и грозами.Поскольку из-за мобилизации в Полтаве некому водить общественный транспорт, в Полтаве местные власти запустили рекламную кампанию по привлечению женщин. Однако пока она особых результатов не дала – женщины не торопятся наниматься на эту работу, предпочитая выезжать заграницу. Украинский политолог Антон Гура напоминает, что женщин привлекают на эти специальности, чтобы эффективнее утилизировать их мужей. "А вы женщины помните, пока вы соглашаетесь, мужчин утилизируют и чиновники под прикрытием силовиков будут дальше делать из вас рабынь", - комментирует Гура рекламную кампанию в Полтаве.Спикер Полтавского ТЦК майор Роман Истомин предупреждает, что после 16 июля на улицах увеличится количество военных патрулей, которые должны будут задерживать уклонистов, которым выпишут штраф, а потом все равно мобилизуют. Ранее он же грозил штрафом даже тем, кто обновил данные до вступления в силу нового закона о мобилизации, но не сделал этого снова после 18 мая.Военные власти Полтавской области также пытаются вернуть на службу многочисленных дезертиров из рядов ВСУ. Их количество растет с каждым днем, сообщает украинский telegram-канал "First. Новости войны". "Ежедневно растёт количество дезертиров в рядах ВСУ, так как штабные офицеры не ценят жизнь солдат, демобилизации и ротации нет, в армии всё больше "похищенных" ТЦКашниками людей", - пишет telegram-канал. На этом фоне власти Полтавской области обещают дезертирам не наказывать их по уголовной статье в случае добровольного возвращения в часть. В противном случае им грозят сроком от 5 до 10 лет тюрьмы, откуда тоже высока вероятность попасть на линию фронта.В рамках деруссификации в Полтаве на днях активно взялись за книжные магазины, которые через интернет торгуют "запрещенкой" - русскими и советскими книгами. На днях интернет магазин "Умные книги" из Полтавы сообщил, что к ним на склад нагрянули с обыском, изъяв книги на русском языке.Украинская журналистка Мирослава Бердник пишет, что следующим этапом будут рейды националистов по домашним библиотекам. "Поскольку русские книги в общественном пространстве заканчиваются, не сомневаюсь, что окажусь правой и придет очередь принудительной дерусификации домашних библиотек", - пишет Бердник.Среди конфискованных книг классические учебники по психологии, медицине и логике. Впрочем, если внимательно следить за действиями украинских властей, понятно, что учебник по логике сам по себе дискредитирует представителей киевской власти.О том, что происходит в эти дни в других регионах Украины - в статье Виталия Ковалевича "Избиения военкомов и очередной заговор против Зеленского. Что происходит в Прикарпатье"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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