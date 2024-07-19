"Спектакли с предложением мира": эксперт о том, какой будет политика Трампа, если он станет президентом - 19.07.2024 Украина.ру
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"Спектакли с предложением мира": эксперт о том, какой будет политика Трампа, если он станет президентом
"Спектакли с предложением мира": эксперт о том, какой будет политика Трампа, если он станет президентом - 19.07.2024 Украина.ру
"Спектакли с предложением мира": эксперт о том, какой будет политика Трампа, если он станет президентом
Если Трамп снова придет к власти, то могут быть популистские спектакли с предложением тех или иных условий мира, но США в эти условия не внесут отказ от своей гегемонии над Европой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-07-19T04:15
2024-07-19T04:15
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Глава МИД России Сергей Лавров на заседании СБ ООН заявил, что убеждения американских властей в том, что США не пострадают от новой глобальной войны являются заблуждением, а европейцы должны осознать, какая самоубийственная роль им уготовлена Вашингтоном.Если экс-президент США Дональд Трамп придет к власти, то могут быть популистские спектакли с предложением тех или иных условий мира, но США в эти условия не внесут отказ от своей гегемонии над Европой, рассказал политолог.Европейцы для американцев сейчас такие же аборигены, как индейцы, которые живут в Америке в резервации, как украинцы, которые живут в концлагере под названием Украина, с попранием всех мыслимых и немыслимых гражданских прав и свобод, указал эксперт."Немцы, поляки или прибалты это аборигены, которые должны в нужный момент завалить своими трупами какие-то театры военных действий с Россией", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском читайте на сайте Украина.руО том, какой план по Украине будет реализовывать Трамп, если он снова станет хозяином Белого дома - в интервью Дмитрия Бабича: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ на сайте Украина.ру
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новости, сша, европа, дональд трамп, алексей самойлов, сергей лавров, россия, президент сша, выборы, украина, власть
Новости, США, Европа, Дональд Трамп, Алексей Самойлов, Сергей Лавров, Россия, президент США, выборы, Украина, власть

"Спектакли с предложением мира": эксперт о том, какой будет политика Трампа, если он станет президентом

04:15 19.07.2024
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP / J. Scott Applewhite
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Если Трамп снова придет к власти, то могут быть популистские спектакли с предложением тех или иных условий мира, но США в эти условия не внесут отказ от своей гегемонии над Европой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Глава МИД России Сергей Лавров на заседании СБ ООН заявил, что убеждения американских властей в том, что США не пострадают от новой глобальной войны являются заблуждением, а европейцы должны осознать, какая самоубийственная роль им уготовлена Вашингтоном.
Если экс-президент США Дональд Трамп придет к власти, то могут быть популистские спектакли с предложением тех или иных условий мира, но США в эти условия не внесут отказ от своей гегемонии над Европой, рассказал политолог.

"Поэтому слова Лаврова были сформулированы для администрации Байдена, но они же полностью проецируются и на будущую администрацию Трампа. Военно-политические взгляды американских администраций в Европе, на Россию и на Китай не меняются", - отметил Самойлов.

Европейцы для американцев сейчас такие же аборигены, как индейцы, которые живут в Америке в резервации, как украинцы, которые живут в концлагере под названием Украина, с попранием всех мыслимых и немыслимых гражданских прав и свобод, указал эксперт.
"Немцы, поляки или прибалты это аборигены, которые должны в нужный момент завалить своими трупами какие-то театры военных действий с Россией", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском читайте на сайте Украина.ру
О том, какой план по Украине будет реализовывать Трамп, если он снова станет хозяином Белого дома - в интервью Дмитрия Бабича: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ на сайте Украина.ру
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