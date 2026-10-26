https://ukraina.ru/20261026/kolomoyskiy-raskryl-glavnyy-strakh-vlasti-chto-budet-posle-prekrascheniya-ognya-1084049666.html

Коломойский* раскрыл главный страх власти: что будет после прекращения огня

Коломойский* раскрыл главный страх власти: что будет после прекращения огня - 26.10.2026 Украина.ру

Коломойский* раскрыл главный страх власти: что будет после прекращения огня

Украинский олигарх Игорь Коломойский* объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действий. По его мнению, мир грозит обрушить систему, которая держится на западных деньгах и продолжающейся мобилизации

2026-10-26T09:14

2026-10-26T09:14

2026-10-26T09:14

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киев

европа

украина

игорь коломойский

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Экономика не вытянетПо оценке Коломойского, после прекращения боевых действий Европа может сократить финансирование. А собственная экономика не вытянет прежние расходы: экспорт — 15–20 млрд долларов, импорт — около 70 млрд долларов. Реальный курс доллара он оценивает в 150 гривен.Украина, по его словам, находится в тяжелейшем экономическом положении. Страна существует только за счёт кредитов. Общий долг уже достиг почти $300 млрд, и кредиторы требуют своевременных выплат, которые "с нашими возможностями едва живой экономики никак не потянуть".Главная проблема — людиНо главная проблема для власти, считает Коломойский*, — люди, которых годами держат на фронте. На следующий день после прекращения огня военные потребуют демобилизации."И чем им ответят? Что мир уже наступил, но домой пока нельзя?" — задаётся он вопросом.Коломойский* напомнил о 1917 годе, когда солдаты перестали ждать разрешения командования и начали уходить с оружием.Продолжение войны, по его мнению, позволяет власти откладывать сразу два вопроса: на какие деньги содержать государство и когда отпускать людей домой.*признан террористом и экстремистом

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новости, киев, европа, украина, игорь коломойский