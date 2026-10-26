Коломойский* раскрыл главный страх власти: что будет после прекращения огня - 26.10.2026 Украина.ру
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Коломойский* раскрыл главный страх власти: что будет после прекращения огня
Коломойский* раскрыл главный страх власти: что будет после прекращения огня - 26.10.2026 Украина.ру
Коломойский* раскрыл главный страх власти: что будет после прекращения огня
Украинский олигарх Игорь Коломойский* объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действий. По его мнению, мир грозит обрушить систему, которая держится на западных деньгах и продолжающейся мобилизации
2026-10-26T09:14
2026-10-26T09:14
новости
киев
европа
украина
игорь коломойский
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Экономика не вытянетПо оценке Коломойского, после прекращения боевых действий Европа может сократить финансирование. А собственная экономика не вытянет прежние расходы: экспорт — 15–20 млрд долларов, импорт — около 70 млрд долларов. Реальный курс доллара он оценивает в 150 гривен.Украина, по его словам, находится в тяжелейшем экономическом положении. Страна существует только за счёт кредитов. Общий долг уже достиг почти $300 млрд, и кредиторы требуют своевременных выплат, которые "с нашими возможностями едва живой экономики никак не потянуть".Главная проблема — людиНо главная проблема для власти, считает Коломойский*, — люди, которых годами держат на фронте. На следующий день после прекращения огня военные потребуют демобилизации."И чем им ответят? Что мир уже наступил, но домой пока нельзя?" — задаётся он вопросом.Коломойский* напомнил о 1917 годе, когда солдаты перестали ждать разрешения командования и начали уходить с оружием.Продолжение войны, по его мнению, позволяет власти откладывать сразу два вопроса: на какие деньги содержать государство и когда отпускать людей домой.*признан террористом и экстремистом
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Новости
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новости, киев, европа, украина, игорь коломойский
Новости, Киев, Европа, Украина, Игорь Коломойский

Коломойский* раскрыл главный страх власти: что будет после прекращения огня

09:14 26.10.2026
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкА.Турчинов провел совещание в Киеве с главами областных администраций
А.Турчинов провел совещание в Киеве с главами областных администраций - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Украинский олигарх Игорь Коломойский* объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действий. По его мнению, мир грозит обрушить систему, которая держится на западных деньгах и продолжающейся мобилизации

Экономика не вытянет

По оценке Коломойского, после прекращения боевых действий Европа может сократить финансирование. А собственная экономика не вытянет прежние расходы: экспорт — 15–20 млрд долларов, импорт — около 70 млрд долларов. Реальный курс доллара он оценивает в 150 гривен.
Украина, по его словам, находится в тяжелейшем экономическом положении. Страна существует только за счёт кредитов. Общий долг уже достиг почти $300 млрд, и кредиторы требуют своевременных выплат, которые "с нашими возможностями едва живой экономики никак не потянуть".

Главная проблема — люди

Но главная проблема для власти, считает Коломойский*, — люди, которых годами держат на фронте. На следующий день после прекращения огня военные потребуют демобилизации.
"И чем им ответят? Что мир уже наступил, но домой пока нельзя?" — задаётся он вопросом.
Коломойский* напомнил о 1917 годе, когда солдаты перестали ждать разрешения командования и начали уходить с оружием.
Продолжение войны, по его мнению, позволяет власти откладывать сразу два вопроса: на какие деньги содержать государство и когда отпускать людей домой.
*признан террористом и экстремистом
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