https://ukraina.ru/20261026/kolomoyskiy-raskryl-glavnyy-strakh-vlasti-chto-budet-posle-prekrascheniya-ognya-1084049666.html
Коломойский* раскрыл главный страх власти: что будет после прекращения огня
Коломойский* раскрыл главный страх власти: что будет после прекращения огня - 26.10.2026 Украина.ру
Коломойский* раскрыл главный страх власти: что будет после прекращения огня
Украинский олигарх Игорь Коломойский* объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действий. По его мнению, мир грозит обрушить систему, которая держится на западных деньгах и продолжающейся мобилизации
2026-10-26T09:14
2026-10-26T09:14
2026-10-26T09:14
новости
киев
европа
украина
игорь коломойский
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Экономика не вытянетПо оценке Коломойского, после прекращения боевых действий Европа может сократить финансирование. А собственная экономика не вытянет прежние расходы: экспорт — 15–20 млрд долларов, импорт — около 70 млрд долларов. Реальный курс доллара он оценивает в 150 гривен.Украина, по его словам, находится в тяжелейшем экономическом положении. Страна существует только за счёт кредитов. Общий долг уже достиг почти $300 млрд, и кредиторы требуют своевременных выплат, которые "с нашими возможностями едва живой экономики никак не потянуть".Главная проблема — людиНо главная проблема для власти, считает Коломойский*, — люди, которых годами держат на фронте. На следующий день после прекращения огня военные потребуют демобилизации."И чем им ответят? Что мир уже наступил, но домой пока нельзя?" — задаётся он вопросом.Коломойский* напомнил о 1917 годе, когда солдаты перестали ждать разрешения командования и начали уходить с оружием.Продолжение войны, по его мнению, позволяет власти откладывать сразу два вопроса: на какие деньги содержать государство и когда отпускать людей домой.*признан террористом и экстремистом
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, европа, украина, игорь коломойский
Коломойский* раскрыл главный страх власти: что будет после прекращения огня
Украинский олигарх Игорь Коломойский* объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действий. По его мнению, мир грозит обрушить систему, которая держится на западных деньгах и продолжающейся мобилизации
Экономика не вытянет
По оценке Коломойского, после прекращения боевых действий Европа может сократить финансирование. А собственная экономика не вытянет прежние расходы: экспорт — 15–20 млрд долларов, импорт — около 70 млрд долларов. Реальный курс доллара он оценивает в 150 гривен.
Украина, по его словам, находится в тяжелейшем экономическом положении. Страна существует только за счёт кредитов. Общий долг уже достиг почти $300 млрд, и кредиторы требуют своевременных выплат, которые "с нашими возможностями едва живой экономики никак не потянуть".
Главная проблема — люди
Но главная проблема для власти, считает Коломойский*, — люди, которых годами держат на фронте. На следующий день после прекращения огня военные потребуют демобилизации.
"И чем им ответят? Что мир уже наступил, но домой пока нельзя?" — задаётся он вопросом.
Коломойский* напомнил о 1917 годе, когда солдаты перестали ждать разрешения командования и начали уходить с оружием.
Продолжение войны, по его мнению, позволяет власти откладывать сразу два вопроса: на какие деньги содержать государство и когда отпускать людей домой.
*признан террористом и экстремистом