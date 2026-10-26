"Кровожадные поджигатели войны": Маск назвал виновных в затягивании украинского конфликта - 26.10.2026 Украина.ру
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"Кровожадные поджигатели войны": Маск назвал виновных в затягивании украинского конфликта
"Кровожадные поджигатели войны": Маск назвал виновных в затягивании украинского конфликта - 26.10.2026 Украина.ру
"Кровожадные поджигатели войны": Маск назвал виновных в затягивании украинского конфликта
Илон Маск снова оказался в центре скандала — на этот раз из-за комментария о тех, кто, по его мнению, заинтересован в бесконечном продолжении украинского конфликта. Миллиардер согласился с формулировкой "кровожадные поджигатели войны" в адрес европейских лидеров и американских неоконсерваторов
2026-10-26T10:03
2026-10-26T10:03
новости
украина
илон маск
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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Британская политическая активистка и комментатор Марина Пуркисс обвинила Маска в "невероятном падении" — от инновационного эко-гика до человека, призывающего к прекращению огня.В ответ финансовый блог Wall Street Mav выступил в защиту бизнесмена. По мнению автора публикации, называть Маска "разжигателем войны" странно, поскольку именно европейские лидеры и американские неоконсерваторы добиваются бесконечного продолжения конфликта.Маск эмоционально согласился с этой оценкой, назвав этих людей "кровожадными поджигателями войны".Контекст со StarlinkРанее Маск заявил, что ВСУ нарушили условия использования спутниковой системы Starlink, применив её для наступательных ударов беспилотниками. По его словам, обнаруженную лазейку удалось закрыть на прошлой неделе.При этом Владимир Зеленский вчера похвастался, что работа Starlink и Starshield на Украине полностью восстановлена. За этим сразу же последовал удар вражеских дронов по Омску.Подробнее – в материале Starlink разблокирован: ВСУ проверяют связь после снятия лимита в 160 км/ч
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Новости
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новости, украина, илон маск, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Новости, Украина, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский

"Кровожадные поджигатели войны": Маск назвал виновных в затягивании украинского конфликта

10:03 26.10.2026
 
© AP / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© AP / Ludovic Marin
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Илон Маск снова оказался в центре скандала — на этот раз из-за комментария о тех, кто, по его мнению, заинтересован в бесконечном продолжении украинского конфликта. Миллиардер согласился с формулировкой "кровожадные поджигатели войны" в адрес европейских лидеров и американских неоконсерваторов
Британская политическая активистка и комментатор Марина Пуркисс обвинила Маска в "невероятном падении" — от инновационного эко-гика до человека, призывающего к прекращению огня.
В ответ финансовый блог Wall Street Mav выступил в защиту бизнесмена. По мнению автора публикации, называть Маска "разжигателем войны" странно, поскольку именно европейские лидеры и американские неоконсерваторы добиваются бесконечного продолжения конфликта.
Маск эмоционально согласился с этой оценкой, назвав этих людей "кровожадными поджигателями войны".

Контекст со Starlink

Ранее Маск заявил, что ВСУ нарушили условия использования спутниковой системы Starlink, применив её для наступательных ударов беспилотниками. По его словам, обнаруженную лазейку удалось закрыть на прошлой неделе.
При этом Владимир Зеленский вчера похвастался, что работа Starlink и Starshield на Украине полностью восстановлена. За этим сразу же последовал удар вражеских дронов по Омску.
Подробнее – в материале Starlink разблокирован: ВСУ проверяют связь после снятия лимита в 160 км/ч
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