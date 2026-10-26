Враг бьет тревогу: в Киеве признали мощный прорыв ВС РФ под Добропольем - 26.10.2026 Украина.ру
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Враг бьет тревогу: в Киеве признали мощный прорыв ВС РФ под Добропольем
Враг бьет тревогу: в Киеве признали мощный прорыв ВС РФ под Добропольем - 26.10.2026 Украина.ру
Враг бьет тревогу: в Киеве признали мощный прорыв ВС РФ под Добропольем
Российская армия за минувший месяц добилась серьезных территориальных успехов на Добропольском направлении, сформировав дугу охвата вокруг ключевого города, передают украинские аналитические ресурсы
2026-10-26T12:02
2026-10-26T12:36
сво
спецоперация
россия
доброполье
вооруженные силы украины
спарта
генштаб
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Согласно данным DeepState за период с конца сентября по конец октября, зона боевых действий фактически полукольцом охватила Доброполье с восточного и западного направлений. Существенное расширение зоны контроля ВС РФ зафиксировано севернее Родинского, а также в окрестностях Белицкого, Матяшево и Нового Донбасса. При этом так называемая серая зона теперь непосредственно граничит с окраинами города практически со всех сторон, а новое продвижение фиксируется у одноименного села Доброполье, создавая угрозу удара с западного фланга.Украинские военные обозреватели описывают положение гарнизона ВСУ как еще более критическое. В частности, накануне военнослужащий с позывным "Мучной" подтвердил, что российские подразделения закрепились на территории шахты "Добропольская", превратив этот стратегический объект в мощный опорный пункт для дальнейшего броска. С этой позиции российские бойцы развивают наступление через Новый Донбасс, обходя город с запада курсом на Святогоровку, чтобы полностью перерезать логистические пути снабжения врага.Украинский военный аналитик Константин Машовец также признает прорыв обороны ВСУ и подтверждает присутствие российской пехоты в ключевых точках города. По его информации, штурмовые группы РФ успешно закрепились в южной части Доброполья, взяв под контроль районы улицы Богдана Хмельницкого, магазина "Ивушка" и овощной базы "Перспектива". Более того, передовые отряды продвинулись еще дальше, за линию железной дороги, выйдя к зданиям центральной больницы и городской библиотеки. На восточном векторе ВС РФ уверенно зачищают ближние подступы в районе Ганновки, Степи и Вольного, а общая глубина продвижения российских войск на этом участке за два месяца боев составила около 11–12 километров.Российская сторона демонстрирует уверенность в скором завершении операции: еще 16 октября руководство Генштаба РФ официально доложило о взятии Доброполья. Военные обозреватели с мест подтверждают, что интенсивные и успешные городские бои идут уже продолжительное время, а значительная часть городских кварталов и ключевых промышленных зон уже перешла под полный контроль Вооруженных сил России.Подробнее - в материале "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, доброполье, вооруженные силы украины, спарта, генштаб
СВО, Спецоперация, Россия, Доброполье, Вооруженные силы Украины, Спарта, Генштаб

Враг бьет тревогу: в Киеве признали мощный прорыв ВС РФ под Добропольем

12:02 26.10.2026 (обновлено: 12:36 26.10.2026)
 
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
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Российская армия за минувший месяц добилась серьезных территориальных успехов на Добропольском направлении, сформировав дугу охвата вокруг ключевого города, передают украинские аналитические ресурсы
Согласно данным DeepState за период с конца сентября по конец октября, зона боевых действий фактически полукольцом охватила Доброполье с восточного и западного направлений. Существенное расширение зоны контроля ВС РФ зафиксировано севернее Родинского, а также в окрестностях Белицкого, Матяшево и Нового Донбасса.
При этом так называемая серая зона теперь непосредственно граничит с окраинами города практически со всех сторон, а новое продвижение фиксируется у одноименного села Доброполье, создавая угрозу удара с западного фланга.
Украинские военные обозреватели описывают положение гарнизона ВСУ как еще более критическое. В частности, накануне военнослужащий с позывным "Мучной" подтвердил, что российские подразделения закрепились на территории шахты "Добропольская", превратив этот стратегический объект в мощный опорный пункт для дальнейшего броска. С этой позиции российские бойцы развивают наступление через Новый Донбасс, обходя город с запада курсом на Святогоровку, чтобы полностью перерезать логистические пути снабжения врага.
Украинский военный аналитик Константин Машовец также признает прорыв обороны ВСУ и подтверждает присутствие российской пехоты в ключевых точках города. По его информации, штурмовые группы РФ успешно закрепились в южной части Доброполья, взяв под контроль районы улицы Богдана Хмельницкого, магазина "Ивушка" и овощной базы "Перспектива". Более того, передовые отряды продвинулись еще дальше, за линию железной дороги, выйдя к зданиям центральной больницы и городской библиотеки. На восточном векторе ВС РФ уверенно зачищают ближние подступы в районе Ганновки, Степи и Вольного, а общая глубина продвижения российских войск на этом участке за два месяца боев составила около 11–12 километров.
Российская сторона демонстрирует уверенность в скором завершении операции: еще 16 октября руководство Генштаба РФ официально доложило о взятии Доброполья. Военные обозреватели с мест подтверждают, что интенсивные и успешные городские бои идут уже продолжительное время, а значительная часть городских кварталов и ключевых промышленных зон уже перешла под полный контроль Вооруженных сил России.
Подробнее - в материале "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья на сайте Украина.ру.
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