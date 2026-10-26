https://ukraina.ru/20261026/v-es-nazrevaet-byudzhetnyy-bunt-iz-za-novykh-kreditov-ukraine---politico-1084065248.html

В ЕС назревает бюджетный бунт из-за новых кредитов Украине - Politico

В ЕС назревает бюджетный бунт из-за новых кредитов Украине - Politico - 26.10.2026 Украина.ру

В ЕС назревает бюджетный бунт из-за новых кредитов Украине - Politico

Новый транш для Киева обострит внутренние противоречия в Евросоюзе, сообщает издание Politico

2026-10-26T10:25

2026-10-26T10:25

2026-10-26T11:25

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Речь идет о выделении около 45 миллиардов евро на 2027 год в рамках ранее утвержденной кредитной программы общим объемом 90 миллиардов, рассчитанной на двухлетний период. Обеспечением для этого займа должен стать действующий долгосрочный бюджет объединения. Европейские лидеры рассматривают данный сценарий как основной способ покрытия финансовых потребностей Украины, а закрыть сделку руководство ЕС рассчитывает до конца текущего года.Ситуация осложняется тем, что дискуссия разворачивается параллельно с и без того кризисными переговорами по согласованию общего финансового плана союза. На этом фоне неизбежно растут трения между ключевыми донорами и государствами, чей финансовый вклад в поддержку Киева остается минимальным.Запросы украинской стороны при этом значительно выше: на недавнем саммите Владимир Зеленский заявил о необходимости дополнительных 70 миллиардов евро в 2027 году. Однако расширять масштабы помощи готовы далеко не все — представители Чехии и Словакии уже заявили, что не будут входить в такие кредитные обязательства, и аналогичной позиции, скорее всего, будет придерживаться Венгрия.Окончательную структуру пакета Совет ЕС планирует детально разобрать на заседании 26 ноября. Итоговый объем обязательств еще может скорректироваться, поскольку он напрямую привязан к двум факторам: масштабу сопутствующей поддержки со стороны партнеров по НАТО и реальным возможностям выделения ресурсов из внутренних фондов самого Евросоюза.Подробнее о поддержке Киева - в материале Премьер Латвии предложил европейцам отказаться от пива ради помощи Украине на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, чехия, владимир зеленский, ес, нато