Мартиросян забирает у Пугачевой "Кристину": примадонна осталась у разбитого корыта - 26.10.2026 Украина.ру
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Мартиросян забирает у Пугачевой "Кристину": примадонна осталась у разбитого корыта
Мартиросян забирает у Пугачевой "Кристину": примадонна осталась у разбитого корыта - 26.10.2026 Украина.ру
Мартиросян забирает у Пугачевой "Кристину": примадонна осталась у разбитого корыта
77-летняя Алла Пугачёва больше не владеет брендом "Кристина". Права на товарный знак перешли к кондитеру из Нового Уренгоя — Кристине Мартиросян. Судебные тяжбы длились около полугода. Пугачёва проиграла
2026-10-26T08:23
2026-10-26T08:23
новости
новый уренгой
россия
алла пугачева
жасмин мартиросян
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С 1997 года Пугачёва владела брендом "Кристина" — назвала его в честь старшей дочери. Благодаря правам на товарный знак певица могла выпускать под этим именем сладости, лекарства, украшения и печатные издания.Почему лишиласьКондитер из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян подала в суд. Причина простая: она хотела продавать авторские торты под собственным именем — Кристина. И добилась своего.Сегодня стало известно: Пугачёва проиграла суд. Мартиросян получила разрешение зарегистрировать собственную "Кристину".Это не первый разРанее Пугачёва уже лишилась бренда "Баронесса фон Орбах".История уходит корнями в 90-е годы, когда певица предприняла попытку юридически закрепить за собой дворянский титул, ссылаясь на генеалогию своего бывшего супруга Миколаса Орбакаса. Поскольку документально подтвердить наличие в роду литовского барона фон Орбаха не удалось, артистка ограничилась регистрацией одноимённого коммерческого бренда.Раньше под этим брендом Алла Борисовна могла продавать всё: от парфюма до алкоголя и одежды. Но 2 августа срок регистрации истёк. Пугачёва не стала подавать документы на продление — видимо, 22 тысячи рублей показались ей не той суммой, ради которой стоит суетиться.При этом товарный знак "Алла" всё ещё остаётся в её собственности.
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новости, новый уренгой, россия, алла пугачева, жасмин мартиросян
Новости, Новый Уренгой, Россия, Алла Пугачева, Жасмин Мартиросян

Мартиросян забирает у Пугачевой "Кристину": примадонна осталась у разбитого корыта

08:23 26.10.2026
 
© Фото© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© Фото
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77-летняя Алла Пугачёва больше не владеет брендом "Кристина". Права на товарный знак перешли к кондитеру из Нового Уренгоя — Кристине Мартиросян. Судебные тяжбы длились около полугода. Пугачёва проиграла
С 1997 года Пугачёва владела брендом "Кристина" — назвала его в честь старшей дочери. Благодаря правам на товарный знак певица могла выпускать под этим именем сладости, лекарства, украшения и печатные издания.

Почему лишилась

Кондитер из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян подала в суд. Причина простая: она хотела продавать авторские торты под собственным именем — Кристина. И добилась своего.
Сегодня стало известно: Пугачёва проиграла суд. Мартиросян получила разрешение зарегистрировать собственную "Кристину".

Это не первый раз

Ранее Пугачёва уже лишилась бренда "Баронесса фон Орбах".
История уходит корнями в 90-е годы, когда певица предприняла попытку юридически закрепить за собой дворянский титул, ссылаясь на генеалогию своего бывшего супруга Миколаса Орбакаса. Поскольку документально подтвердить наличие в роду литовского барона фон Орбаха не удалось, артистка ограничилась регистрацией одноимённого коммерческого бренда.
Раньше под этим брендом Алла Борисовна могла продавать всё: от парфюма до алкоголя и одежды. Но 2 августа срок регистрации истёк. Пугачёва не стала подавать документы на продление — видимо, 22 тысячи рублей показались ей не той суммой, ради которой стоит суетиться.
При этом товарный знак "Алла" всё ещё остаётся в её собственности.
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