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Атака на Воронеж бьет по дипломатии: Мирошник заявил о срыве переговоров из-за налетов ВСУ

Атака на Воронеж бьет по дипломатии: Мирошник заявил о срыве переговоров из-за налетов ВСУ - 26.10.2026 Украина.ру

Атака на Воронеж бьет по дипломатии: Мирошник заявил о срыве переговоров из-за налетов ВСУ

Посол Министерства иностранных дел России Родион Мирошник назвал атаку украинских дронов на Воронеж фактором, срывающим подготовку будущих переговоров, передает 26 октября РИА Новости

2026-10-26T11:11

2026-10-26T11:11

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Дипломат подчеркнул, что регулярные налеты на крупные российские города и жертвы среди мирного населения формируют крайне неблагоприятные условия для любых контактов. По его словам, подобные действия Киева фактически подрывают основу как для гуманитарного трека, так и для планируемого политического урегулирования конфликта.Заявление представителя внешнеполитического ведомства прозвучало после масштабного ночного удара по Воронежской агломерации, в ходе которого дежурные подразделения ПВО ликвидировали в небе над регионом 113 враждебных беспилотников. В результате падения обломков на железнодорожной станции Сомово осколками повредило вагон пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Анапа — Москва. Из-за инцидента на данном направлении задержали движение 18 составов.Региональные власти подтвердили тяжелые последствия налета на областной центр. По данным губернатора Александра Гусева, жертвами ударов стали двое мужчин 1960 и 1973 годов рождения. Ранения различной степени тяжести получили еще 17 местных жителей, среди которых один ребенок.Подробнее - в материале Атака БПЛА на Воронежскую область: два человека погибли, 17 пострадали на сайте Украина.ру.

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