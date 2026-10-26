Атака на Воронеж бьет по дипломатии: Мирошник заявил о срыве переговоров из-за налетов ВСУ - 26.10.2026 Украина.ру
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Атака на Воронеж бьет по дипломатии: Мирошник заявил о срыве переговоров из-за налетов ВСУ
Атака на Воронеж бьет по дипломатии: Мирошник заявил о срыве переговоров из-за налетов ВСУ - 26.10.2026 Украина.ру
Атака на Воронеж бьет по дипломатии: Мирошник заявил о срыве переговоров из-за налетов ВСУ
Посол Министерства иностранных дел России Родион Мирошник назвал атаку украинских дронов на Воронеж фактором, срывающим подготовку будущих переговоров, передает 26 октября РИА Новости
2026-10-26T11:11
2026-10-26T11:56
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Дипломат подчеркнул, что регулярные налеты на крупные российские города и жертвы среди мирного населения формируют крайне неблагоприятные условия для любых контактов. По его словам, подобные действия Киева фактически подрывают основу как для гуманитарного трека, так и для планируемого политического урегулирования конфликта.Заявление представителя внешнеполитического ведомства прозвучало после масштабного ночного удара по Воронежской агломерации, в ходе которого дежурные подразделения ПВО ликвидировали в небе над регионом 113 враждебных беспилотников. В результате падения обломков на железнодорожной станции Сомово осколками повредило вагон пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Анапа — Москва. Из-за инцидента на данном направлении задержали движение 18 составов.Региональные власти подтвердили тяжелые последствия налета на областной центр. По данным губернатора Александра Гусева, жертвами ударов стали двое мужчин 1960 и 1973 годов рождения. Ранения различной степени тяжести получили еще 17 местных жителей, среди которых один ребенок.Подробнее - в материале Атака БПЛА на Воронежскую область: два человека погибли, 17 пострадали на сайте Украина.ру.
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новости, россия, воронеж, родион мирошник, киев, украина.ру
Новости, Россия, Воронеж, Родион Мирошник, Киев, Украина.ру

Атака на Воронеж бьет по дипломатии: Мирошник заявил о срыве переговоров из-за налетов ВСУ

11:11 26.10.2026 (обновлено: 11:56 26.10.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Посол Министерства иностранных дел России Родион Мирошник назвал атаку украинских дронов на Воронеж фактором, срывающим подготовку будущих переговоров, передает 26 октября РИА Новости
Дипломат подчеркнул, что регулярные налеты на крупные российские города и жертвы среди мирного населения формируют крайне неблагоприятные условия для любых контактов.
По его словам, подобные действия Киева фактически подрывают основу как для гуманитарного трека, так и для планируемого политического урегулирования конфликта.
Заявление представителя внешнеполитического ведомства прозвучало после масштабного ночного удара по Воронежской агломерации, в ходе которого дежурные подразделения ПВО ликвидировали в небе над регионом 113 враждебных беспилотников. В результате падения обломков на железнодорожной станции Сомово осколками повредило вагон пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Анапа — Москва. Из-за инцидента на данном направлении задержали движение 18 составов.
Региональные власти подтвердили тяжелые последствия налета на областной центр. По данным губернатора Александра Гусева, жертвами ударов стали двое мужчин 1960 и 1973 годов рождения. Ранения различной степени тяжести получили еще 17 местных жителей, среди которых один ребенок.
Подробнее - в материале Атака БПЛА на Воронежскую область: два человека погибли, 17 пострадали на сайте Украина.ру.
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