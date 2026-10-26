https://ukraina.ru/20261026/fsb-predotvratila-udar-po-sisteme-protivoraketnoy-oborony-stolitsy-kak-eto-bylo--1084065130.html

ФСБ предотвратила удар по системе противоракетной обороны столицы: как это было

ФСБ предотвратила удар по системе противоракетной обороны столицы: как это было - 26.10.2026 Украина.ру

ФСБ предотвратила удар по системе противоракетной обороны столицы: как это было

Сотрудники ФСБ задержали двоих уроженцев Закавказья 1991 и 1998 годов рождения. Их подозревают в подготовке атаки FPV-дронов на объект электроэнергетики и "один из ключевых элементов системы противоракетной обороны" Москвы. Об этом 26 октября сообщил Центр общественных связей российской спецслужбы

2026-10-26T11:05

2026-10-26T11:05

2026-10-26T11:05

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По данным ФСБ, одного из злоумышленников завербовал сотрудник Службы безопасности Украины. За совершение преступления ему обещали заплатить. Для этого мужчина прибыл в Россию и привлёк к заданию своего знакомого "из числа близких связей". FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств они изъяли из тайников в Смоленской и Калужской областях.Затем требовалось настроить полученные из тайников ударные БПЛА, доставить их для запуска в Московскую область, а также включить перед взлётом. "Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины", — следует из пресс-релиза ФСБ. Сообщников задержали на этапе приготовления к теракту.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе). Их заключили под стражу.Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.

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