ФСБ предотвратила удар по системе противоракетной обороны столицы: как это было
Сотрудники ФСБ задержали двоих уроженцев Закавказья 1991 и 1998 годов рождения. Их подозревают в подготовке атаки FPV-дронов на объект электроэнергетики и "один из ключевых элементов системы противоракетной обороны" Москвы. Об этом 26 октября сообщил Центр общественных связей российской спецслужбы
По данным ФСБ, одного из злоумышленников завербовал сотрудник Службы безопасности Украины. За совершение преступления ему обещали заплатить. Для этого мужчина прибыл в Россию и привлёк к заданию своего знакомого "из числа близких связей". FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств они изъяли из тайников в Смоленской и Калужской областях.
Затем требовалось настроить полученные из тайников ударные БПЛА, доставить их для запуска в Московскую область, а также включить перед взлётом. "Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины", — следует из пресс-релиза ФСБ. Сообщников задержали на этапе приготовления к теракту.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе). Их заключили под стражу.
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