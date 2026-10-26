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О чём будут договариваться в Абу-Даби: на Западе строят догадки

О чём будут договариваться в Абу-Даби: на Западе строят догадки - 26.10.2026 Украина.ру

О чём будут договариваться в Абу-Даби: на Западе строят догадки

На предстоящих переговорах в Абу-Даби Украина и европейские страны согласились обсуждать широкие договорённости о послевоенной безопасности в Европе. Об этом 26 октября пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники

2026-10-26T09:53

2026-10-26T09:53

2026-10-26T09:53

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стив уиткофф

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По информации издания, соответствующее предложение Уиткофф передал Путину во время трёхчасовой встречи в Санкт-Петербурге на прошлой неделе. Это стало одной из причин согласия российского президента на возобновление переговоров с Украиной — наряду с ослаблением санкций против российского дизеля.Как считают дипломатические источники газеты, Россия хочет добиться сокращения присутствия НАТО в Восточной Европе и "может потребовать" у альянса вернуться к уровню 1997 года — до начала расширения на восток. Отметим, что Россия таких требований для переговоров не подтверждала. Также европейские источники заявили газете, что не согласятся сокращать военное присутствие НАТО в Восточной Европе.При этом ранее помощник Путина Ушаков заявил, что для достижения мирного соглашения необходимо вести переговоры не только с Украиной, но и со всей Европой. О том, что ноябрьские переговоры будут касаться архитектуры безопасности в Европе, заявлял и Путин. При этом Зеленский вчера заявил, что переговоры будут касаться энергетического и морского перемирия. Но, как видим из публикации The Telegraph, это не подтверждается.Между тем The Telegraph бьет тревогу из-за возможных переговоров лидеров США, России и КНР. Основную тревогу в Европе вызывает тот факт, что определять судьбу континента вместе с США и Россией теперь будет Китай, в то время как Великобритания осталась полностью исключена из этого процесса.

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новости, европа, россия, украина, владимир путин, нато, константин ушаков, стив уиткофф