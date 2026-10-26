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Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октября

Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октября - 26.10.2026 Украина.ру

Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октября

Сербия может пойти по пути Украины. Лула да Силва удержит Бразилию от выхода из БРИКС. Американский предприниматель Илон Маск высказал тревогу за судьбу космоса

2026-10-26T09:01

2026-10-26T09:01

2026-10-26T09:38

эксклюзив

хроники

украина

сербия

александр вучич

бразилия

луис инасиу лула да силва

выборы

парламентские выборы

президентские выборы

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Американский предприниматель Илон Маск в своей уже достаточно продолжительной заочной полемике с киевским режимом наконец высказал то, что его, похоже, волнует по-настоящему: русские могут начать сбивать его спутники."Это действительно одна из главных причин, по которым Starlink должен оставаться гражданской системой. Она может использоваться в качестве военной инфраструктуры, но не может применяться для однозначно наступательных ударов, которые сделали бы его законной целью для ответного удара", — написал он.Слова Маска о том, что удар по спутникам приведёт к возникновению множества обломков и "сделает невозможным использование космоса", оставим на его совести. Равно как и распространяемое в сети мнение, что Маск действительно хочет мира по "общечеловеческим" и "гуманистическим" мотивам.По мнению агентства Reuters, ссылающегося на аналитиков, у России есть ещё одна причина переживать по поводу результатов промежуточных выборов в Конгрессе США, которые могут подорвать позиции президента Дональда Трампа."В случае победы в обеих палатах в ноябре демократы смогут сами решать, какие вопросы будут вынесены на голосование и когда. Это могло бы позволить им одобрить новую помощь Украине, которая, вероятно, прошла бы с необходимым большинством в две трети голосов для преодоления вето Трампа", — говорится в публикации.При этом, поясняет издание, законодатели могут попытаться рассмотреть законопроект, который уже внесён в конгресс, об отмене договоренностей о поставках российского дизельного топлива в США.Между тем, киевские эксперты всё чаще склоняются к мысли, что для выживания Украины отставка Владимира Зеленского является необходимым условием. Об этом, в частности, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин."Можно было бы договориться [с Москвой], но для этого Зеленский должен уйти в отставку", — цитируют его СМИ.Соскин полагает, что мирный процесс можно организовать в два этапа: сначала провести выборы, а потом с письменного обязательства нового главы государства подписать мирное соглашение. При этом политолог категорически отверг возможность вступления Украины в НАТО и ЕС, поскольку "этого не будет". А именно на этом продолжает настаивать глава киевского режима.Будут ли на Украине какие-либо реальные выборы или хотя-бы их имитация, предсказать трудно. Однако итоги двух выборных процессов — в Сербии и Бразилии — заслуживают пристального внимания.В Сербии, похоже, продолжило работать так называемое проклятие "Зеленского" — коалиция бывшего президента Александра Вучича проиграла выборы в парламент объединению "Студенческий список — студенты побеждают". Тут впору вспомнить нашумевшую встречу Вучича с главой киевского режима, продолжающиеся окольными путями поставки Киеву сербских боеприпасов, желание сохранить курс на вступление в Евросоюз и другие факты, демонстрирующие попытки Белграда "усидеть на двух стульях".По словам наблюдателя на выборах от Госдумы РФ Константина Затулина, местные власти во многом сами допустили такое развитие событий, желая присоединиться к Евросоюзу и найти с ним общий язык."В самом деле, победивший "Студенческий список", — который правильнее было бы назвать профессорским, так как студентов в нём нет, — берёт на себя теперь серьёзную ответственность не только за судьбы Сербии, но и за исторические сербско-русские отношения... В ближайшие месяцы станет окончательно ясно, кто и с чем пришёл к власти в Сербии", — написал Затулин.Сам Вучич обвинил в проигрыше вмешательство Европы и "глубинного государства" США. А также заявил о том, что теперь "хаос неизбежен и через полгода восторги победителей сменятся разочарованием населения, но ценой, не исключено, будет и присоединение Сербии под давлением Евросоюза к антироссийским санкциям".В отличие от Сербии, результаты выборов в Бразилии, где власть сохранил действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, внушают сдержанный оптимизм.Ранее многие западные аналитики предсказывали, что победа правого кандидата, Флавиу Болсонару, сына бывшего лидера страны Жаира Болсонару, практически предопределена. А это якобы позволит Трампу нанести сильный удар по группе БРИКС, вырвав из неё важнейшую для объединения страну западного полушария.Болсонару отказался признать результаты выборов из-за решения продлить голосование на два часа и заявил о намерении добиваться их аннулирования. Однако вероятность этого оценивается крайне низко.Удары по инфраструктуре УкраиныНочью российские военные продолжили наносить удары по логистическим центрам, объектам энергетики, портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.По данным, опубликованным утром Минобороны РФ, в Ольшанах Харьковской области поражён склад хранения БПЛА большой и средней дальности, а также комплектующих к ним. В самом Харькове поражена электроподстанция "Залютино", обеспечивающая функционирование предприятий ВПК Украины.В Каменце-Подольском Хмельницкой области поражена электроподстанция ПС-330, обеспечивающая функционирование объектов логистики. В Одесской области поражены объекты разгрузочно-погрузочной инфраструктуры трёх причальных терминалов порта Черноморск.Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество.По информации мониторинговых каналов, многочисленные удары ракетами и БПЛА наносились и по другим целям на территории Украины, а также территориях России, временно оккупированных ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261025/da-sgorite-vy-v-adu-mask-obvinil-ukrainu-tam-otvetili-khronika-sobytiy-na-utro-25-oktyabrya-1084047700.html

https://ukraina.ru/20261025/moskva-gotova-k-trekhstoronnim-peregovoram-vs-rf-byut-po-infrastrukture-ukrainy-itogi-25-oktyabrya-1084054430.html

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Андрей Никитин

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