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Подстанции, склады и сухогруз с военным имуществом: ВС РФ ночью атаковали цели ВСУ

Подстанции, склады и сухогруз с военным имуществом: ВС РФ ночью атаковали цели ВСУ - 26.10.2026 Украина.ру

Подстанции, склады и сухогруз с военным имуществом: ВС РФ ночью атаковали цели ВСУ

Российские военные в ночь на понедельник нанесли массированные удары беспилотниками по объектам энергетики, логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщило 26 октября Министерство обороны РФ

2026-10-26T08:30

2026-10-26T08:30

2026-10-26T08:30

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украина.ру

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По информации оборонного ведомства, в Харькове ударом беспилотника была поражена электроподстанция ПС-330 "Залютино". Данный объект обеспечивал энергоснабжением предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, в Хмельницкой области под удар попала электроподстанция ПС-330 в городе Каменец-Подольский, которая отвечала за работу ключевых объектов логистической инфраструктуры. Серьезный урон был нанесен логистике противника в Одесской области. В порту Черноморск дроны поразили разгрузочно-погрузочную инфраструктуру на территории трех причальных терминалов, а также четыре складских помещения с грузами военного и двойного назначения. Наряду с этим, непосредственно во время морского перехода был поражен сухогруз, осуществлявший доставку военного имущества в порт Одессы для обеспечения нужд ВСУ. Подробнее о других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, украина, харьков, вооруженные силы украины, украина.ру