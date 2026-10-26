https://ukraina.ru/20261026/ataka-bpla-na-voronezhskuyu-oblast-dva-cheloveka-pogibli-17-postradali-1084061628.html
Атака БПЛА на Воронежскую область: два человека погибли, 17 пострадали
Атака БПЛА на Воронежскую область: два человека погибли, 17 пострадали - 26.10.2026 Украина.ру
Атака БПЛА на Воронежскую область: два человека погибли, 17 пострадали
Два человека погибли, 17 пострадали, в том числе ребёнок, в результате атаки ВСУ на Воронежскую область. Об этом 26 октября сообщил губернатор региона Александр Гусев
2026-10-26T09:21
2026-10-26T09:21
2026-10-26T09:21
воронеж
воронежская область
киев
евгений балицкий
вооруженные силы украины
мирошник
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/08/1083064665_0:70:1354:831_1920x0_80_0_0_0bceadaa83b040b3152f840d1b7ce4ad.jpg
По его словам, большинство пострадавших при атаке на пригород Воронежа находились в поезде. Всем уже оказывается медицинская помощь."По уточнённым данным, которые могут дополняться, в результате террористической атаки в Воронеже, к сожалению, два человека погибли (мужчины 1960 и 1973 годов рождения) и 17 ранены. В числе раненых — один ребёнок", — сказано в сообщении.Взрывы гремели в Воронеже ночью и рано утром 26 октября. Раскаты слышали в разных районах города в 5:45. Затем в регионе объявили ракетную опасность. В 6:20 губернатор написал, что силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА в небе над Воронежем и пригородами. Глава региона призвал горожан зайти в помещения и отойти от окон.В 7:36 в регионе прозвучал отбой ракетной опасности и угрозы непосредственного удара БПЛА в районах. При этом опасность атаки дронов в Воронежской области отменять не стали.Ранее сообщалось, что прошедшей ночью Киев совершил очередное военное преступление, нанеся массированный удар беспилотниками по Мелитополю. Как уточнил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, дети 2015 и 2016 года рождения и мужчина 1961 года рождения пострадали при атаке на частные домовладения — им оказывается медицинская помощь.О преступлениях киевского режима – в материале Пленные вместо миноискателей: Мирошник заявил о чудовищных методах ВСУ
воронеж
воронежская область
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/08/1083064665_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_b165d49574442e54c33bc7f04cc76d3e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
воронеж, воронежская область, киев, евгений балицкий, вооруженные силы украины, мирошник, сво, спецоперация
Воронеж, Воронежская область, Киев, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Мирошник, СВО, Спецоперация
Атака БПЛА на Воронежскую область: два человека погибли, 17 пострадали
Два человека погибли, 17 пострадали, в том числе ребёнок, в результате атаки ВСУ на Воронежскую область. Об этом 26 октября сообщил губернатор региона Александр Гусев
По его словам, большинство пострадавших при атаке на пригород Воронежа находились в поезде. Всем уже оказывается медицинская помощь.
"По уточнённым данным, которые могут дополняться, в результате террористической атаки в Воронеже, к сожалению, два человека погибли (мужчины 1960 и 1973 годов рождения) и 17 ранены. В числе раненых — один ребёнок", — сказано в сообщении.
Взрывы гремели в Воронеже ночью и рано утром 26 октября. Раскаты слышали в разных районах города в 5:45. Затем в регионе объявили ракетную опасность. В 6:20 губернатор написал, что силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА в небе над Воронежем и пригородами. Глава региона призвал горожан зайти в помещения и отойти от окон.
В 7:36 в регионе прозвучал отбой ракетной опасности и угрозы непосредственного удара БПЛА в районах. При этом опасность атаки дронов в Воронежской области отменять не стали.
Ранее сообщалось, что прошедшей ночью Киев совершил очередное военное преступление, нанеся массированный удар беспилотниками по Мелитополю. Как уточнил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, дети 2015 и 2016 года рождения и мужчина 1961 года рождения пострадали при атаке на частные домовладения — им оказывается медицинская помощь.