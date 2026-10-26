https://ukraina.ru/20261026/ataka-bpla-na-voronezhskuyu-oblast-dva-cheloveka-pogibli-17-postradali-1084061628.html

Атака БПЛА на Воронежскую область: два человека погибли, 17 пострадали

Атака БПЛА на Воронежскую область: два человека погибли, 17 пострадали - 26.10.2026 Украина.ру

Атака БПЛА на Воронежскую область: два человека погибли, 17 пострадали

Два человека погибли, 17 пострадали, в том числе ребёнок, в результате атаки ВСУ на Воронежскую область. Об этом 26 октября сообщил губернатор региона Александр Гусев

2026-10-26T09:21

2026-10-26T09:21

2026-10-26T09:21

воронеж

воронежская область

киев

евгений балицкий

вооруженные силы украины

мирошник

сво

спецоперация

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По его словам, большинство пострадавших при атаке на пригород Воронежа находились в поезде. Всем уже оказывается медицинская помощь."По уточнённым данным, которые могут дополняться, в результате террористической атаки в Воронеже, к сожалению, два человека погибли (мужчины 1960 и 1973 годов рождения) и 17 ранены. В числе раненых — один ребёнок", — сказано в сообщении.Взрывы гремели в Воронеже ночью и рано утром 26 октября. Раскаты слышали в разных районах города в 5:45. Затем в регионе объявили ракетную опасность. В 6:20 губернатор написал, что силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА в небе над Воронежем и пригородами. Глава региона призвал горожан зайти в помещения и отойти от окон.В 7:36 в регионе прозвучал отбой ракетной опасности и угрозы непосредственного удара БПЛА в районах. При этом опасность атаки дронов в Воронежской области отменять не стали.Ранее сообщалось, что прошедшей ночью Киев совершил очередное военное преступление, нанеся массированный удар беспилотниками по Мелитополю. Как уточнил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, дети 2015 и 2016 года рождения и мужчина 1961 года рождения пострадали при атаке на частные домовладения — им оказывается медицинская помощь.О преступлениях киевского режима – в материале Пленные вместо миноискателей: Мирошник заявил о чудовищных методах ВСУ

воронеж

воронежская область

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воронеж, воронежская область, киев, евгений балицкий, вооруженные силы украины, мирошник, сво, спецоперация