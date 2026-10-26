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"Дворцовый переворот" в Киеве: эксперт про "похороны" Зеленского и смену власти на Украине

"Дворцовый переворот" в Киеве: эксперт про "похороны" Зеленского и смену власти на Украине - 26.10.2026 Украина.ру

"Дворцовый переворот" в Киеве: эксперт про "похороны" Зеленского и смену власти на Украине

Кроме сценария с дворцовым переворотом в Киеве, у американцев сейчас ничего нет. Зеленского "хоронят" как политика чуть ли не с февраля 2022 года. Но сегодня он полностью переиграл Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев

2026-10-26T06:20

2026-10-26T06:20

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Отвечая на вопрос о реальности смены власти в Киеве и слухал о дворцовом перевороте, эксперт заметил: кроме этого сценария, у американцев сейчас ничего нет."Зеленского "хоронят" как политика чуть ли не с февраля 2022 года", — отметил он. А если вспомнить июль 2019 года, то из-за телефонного звонка Зеленскому Трамп вообще получил свой первый импичмент, напомнил публицист."Возможно, он думал, что Зеленский — это мелкая сошка, которая будет заискивать и действовать по принципу "чего изволите", — продолжил эксперт. Однако, по его мнению, сейчас глава украинского режима "полностью переиграл" Трампа."Американские президенты, даже Кеннеди в свое время, бывали резки: "Чтобы я этой фамилии больше никогда не слышал!" — и вопрос закрывался. Но с Зеленским это не работает, он не образумится", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева" на сайте Украина.ру.Про другие важные и интересные аспекты конфликта на Украине — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.

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