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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 26.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 5:00 мск 26 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-26T05:16
2026-10-26T05:16
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 25 октября и в ночь на 26 октября объявлялась в Тульской, Брянской, Орловской, Московской, Липецкой, Курской, Тамбовской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Запорожской, Волгоградской, Астраханской областях*, в Краснодарском, Ставропольском краях, в Адыгее, по Северному Кавказу, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Нижегородской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Курской, Запорожской, Белгородской, Липецкой, Тверской, Калужской, Смоленской, Ростовской, Брянской, Тульской, Московской, Псковской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен во Владимирской, Новгородской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Орловской областях*, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 25 октября и в ночь на 26 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (18:32 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский (22:59 мск), Тамбова (3:23 мск).В 23:30 мск аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили приём и выпуск самолётов.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что при ракетном ударе по Ельцу погиб человек, не менее шести пострадали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:16 26.10.2026 (обновлено: 05:17 26.10.2026)
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 5:00 мск 26 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 25 октября и в ночь на 26 октября объявлялась в Тульской, Брянской, Орловской, Московской, Липецкой, Курской, Тамбовской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Запорожской, Волгоградской, Астраханской областях*, в Краснодарском, Ставропольском краях, в Адыгее, по Северному Кавказу, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Нижегородской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Курской, Запорожской, Белгородской, Липецкой, Тверской, Калужской, Смоленской, Ростовской, Брянской, Тульской, Московской, Псковской областях*, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен во Владимирской, Новгородской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Орловской областях*, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 25 октября и в ночь на 26 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (18:32 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский (22:59 мск), Тамбова (3:23 мск).
В 23:30 мск аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили приём и выпуск самолётов.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что при ракетном ударе по Ельцу погиб человек, не менее шести пострадали. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Области расположены по убыванию времени последних объявлений